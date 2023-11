Coupe du monde de cricket ICC 2023 – L’Afrique du Sud s’inquiète de la forme physique de Temba Bavuma avant la demi-finale australienne

“Je vais devoir m’en sortir”, déclare le capitaine après avoir joué et frappé avec inconfort lors du dernier match de championnat.

Le capitaine sud-africain Temba Bavuma pourrait être incertain pour sa demi-finale contre l’Australie – probablement à Calcutta jeudi – après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de son dernier match de championnat contre l’Afghanistan à Ahmedabad.

Bavuma a quitté le terrain après neuf balles de la première manche et est revenu quatre overs plus tard, mais a boité pendant qu’il alignait – principalement à mi-parcours. Il a couru après les balles avec précaution et a boitillé tout en courant pour parler à ses quilleurs, mais n’est pas reparti, avec son rôle de frappeur d’ouverture à l’esprit. Si Bavuma avait passé beaucoup de temps hors du terrain, il n’aurait été autorisé à frapper qu’après que le même laps de temps se soit écoulé ou jusqu’à ce qu’au moins cinq frappeurs aient été expulsés.

“Évidemment, j’ai mal à la jambe – je ne sais pas dans quelle mesure – mais ça va aller, il faut que ça aille bien. [for the semi-final]”, a déclaré Bavuma* lors de la présentation d’après-match après la victoire de l’Afrique du Sud contre l’Afghanistan. “Évidemment, j’avais la possibilité de sortir, mais je pense que même si c’était notre dernier match de phase de groupes, il n’y avait probablement pas de gros problème. portant en termes de play-off.

“Mais je voulais quand même être avec les gars. C’était l’occasion pour moi de passer du temps au milieu. [batting], donc je ne voulais pas laisser tomber ça. Mais aussi continuer à diriger les gars, continuer à se rassembler sur le terrain, [and] continuez à renforcer ces relations avec les quilleurs. C’était un peu risqué de rester sur le terrain, mais c’est ce que je pensais être juste à ce moment-là.”

Avec un meilleur score de 35 en Coupe du Monde avant ce match, Bavuma avait désespérément besoin de points. Il est sorti pour ouvrir le bâton aux côtés de Quinton de Kock et a couru 11 simples au cours de son séjour dans l’enceinte – le tout à un rythme tranquille, même s’il y a eu un moment où les choses sont devenues risquées. Bavuma a joué Mohammad Nabi en jambe carrée, et il y avait une hésitation entre les frappeurs quant à savoir s’ils devaient prendre la course ou non. Au moment où ils l’ont fait, Noor Ahmed a effectué un ramassage rapide mais a lancé au bout de Kock, et il a pu sprinter et glisser sa batte. Bavuma, de l’autre côté, était en sécurité.

Bavuma et de Kock ont ​​​​marqué 57 en avantage numérique et ont célébré leur position d’un demi-siècle avec une étreinte inhabituellement longue avant que Bavuma ne se prépare à affronter le 11e. Il a devancé Mujeeb Ur Rahman pour quatre points sur le deuxième ballon, mais a ensuite réussi un tir direct vers Rahmanullah Gurbaz sur une jambe carrée profonde.

Si Bavuma ne pouvait pas jouer en demi-finale, Aiden Markram devrait être capitaine de l’Afrique du Sud – comme il l’a fait lorsque Bavuma a raté les matchs de l’Angleterre et du Bangladesh pour cause de maladie – tandis que Reeza Hendricks devrait ouvrir le score.

L’Afrique du Sud a finalement réussi à en chasser 245 contre l’Afghanistan, dans ce qui était sa deuxième victoire en poursuite lors de cette Coupe du Monde. Même si la victoire – avec cinq guichets et 15 balles en banque – semblait finalement assez confortable, il y a eu un moment où ils avaient besoin des 31 balles restantes sur 27 balles.

Bavuma s’est senti en confiance après la victoire alors que l’Afrique du Sud a à peine franchi la ligne lors d’un guichet unique contre le Pakistan, de part et d’autre d’une défaite contre les Pays-Bas et d’un martèlement contre l’Inde alors qu’elle était deuxième au bâton.

“Ils disent que gagner est une habitude, alors nous voulons poursuivre sur cette lancée”, a déclaré Bavuma. “Nous prenons beaucoup de confiance. De plus, aujourd’hui, nous avons fait quelque chose d’un peu différent. Normalement, la préférence est de frapper en premier ; [but today] nous avons frappé deuxième. Eh bien, nous avons été envoyés jouer au bowling en premier, et franchir la ligne d’arrivée de cette manière va nous donner beaucoup de confiance.

“[There was a] beaucoup de compréhension quant à la façon dont nous pouvons mener cette poursuite. Coup fantastique de Rassie, qui s’est approprié cette manche, et les gars l’ont contourné.”

