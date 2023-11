Coupe du monde de cricket ICC 2023 – Jos Buttler veut diriger l’Angleterre dans la tournée des Caraïbes

Jos Buttler dira à Rob Key cette semaine qu’il souhaite continuer à jouer son rôle de capitaine de l’Angleterre dans le cricket ODI et T20I, en commençant par leur tournée dans les Caraïbes en décembre.

L’équipe anglaise de Buttler a mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives mercredi soir en battant les Pays-Bas par 160 points à Pune, un résultat qui les place septièmes de la phase de groupes de la Coupe du monde avant le dernier tour.

La marge de victoire était suffisante pour que l’Angleterre quitte le pied du tableau, devançant les Pays-Bas, le Sri Lanka et le Bangladesh en termes de taux d’exécution net (NRR). Ils pourraient désormais se qualifier pour le Trophée des Champions 2025 même s’ils sont battus dimanche par le Pakistan à Eden Gardens, un résultat qui allégerait la pression sur Buttler et l’entraîneur Matthew Mott.

Key, directeur général du cricket masculin en Angleterre, a passé deux semaines avec l’équipe plus tôt dans le tournoi et est maintenant de retour en Inde. Il rencontrera Buttler et Mott à Calcutta, où la sélection pour trois ODI et cinq T20I contre les Antilles le mois prochain sera à l’ordre du jour.

Buttler a été incapable de cerner les causes des difficultés de l’Angleterre lors de cette Coupe du Monde et a lui-même assumé une responsabilité importante, après avoir enduré un tournoi abject avec la batte. Il a réussi 111 points avec une moyenne de seulement 13,87 en huit manches, une séquence prolongée mercredi par un jeton apprivoisé à mi-parcours pour 5 balles sur 11.

Mais il a confirmé son intention de continuer en tant que capitaine dans les deux formats ballon blanc après la victoire de l’Angleterre. “Je voudrais [lead in the Caribbean]”, a déclaré Buttler. “Je sais que Rob Key arrive en Inde aujourd’hui. Nous pouvons avoir de bonnes conversations avec lui, l’entraîneur et tout le monde, et planifier cette tournée. Mais oui, j’aimerais bien.”

Buttler a admis qu’il était “très frustré” par sa propre forme. “Vous voulez diriger depuis le front et le faire dans votre propre performance”, a-t-il déclaré. “Je m’en tiendrai à ce qui m’a bien servi pendant une longue période lorsque j’ai eu ces petites périodes de forme et j’espère que j’en sortirai très bientôt.”

L’Angleterre est susceptible d’apporter plusieurs changements à son équipe ODI pour la tournée dans les Caraïbes. Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope, Will Jacks et Rehan Ahmed font partie des jeunes joueurs qui devraient figurer dans une équipe qui ressemblera beaucoup à celle qui a battu l’Irlande 1-0 fin septembre.

L’équipe T20I sera plus forte, l’Angleterre ne devant jouer que quatre matches supplémentaires dans le format avant la Coupe du monde T20 dans les Caraïbes et aux États-Unis en juin prochain, où elle tentera de défendre le titre qu’elle a remporté – sous la direction de Buttler et Mott. – en Australie l’année dernière.

Eoin Morgan, le prédécesseur de Buttler, a décrit l’Angleterre comme “un navire en perdition” mercredi après-midi, mais Buttler a insisté sur le fait que l’équipe était “restée très proche”. Il a déclaré : “Si vous avez regardé l’entraînement hier, les gars se sont probablement entraînés aussi dur qu’ils l’ont fait pendant tout le voyage, ce qui montre le niveau d’engagement et le désir de remettre les choses au point.