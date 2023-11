Coupe du monde de cricket ICC 2023 – Ce que la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et l’Afghanistan doivent faire pour accéder aux demi-finales

Il reste une place, trois équipes en lice et il y a aussi la complication de la pluie

S Rajesh

Une place en demi-finale, trois équipes en lice : Pakistan, Nouvelle-Zélande et Afghanistan CCI/Getty Images

La superbe victoire de l’Australie contre l’Afghanistan signifie qu’il ne reste qu’une seule place en demi-finale à gagner, et trois équipes – chacune avec huit points en autant de matchs – ont une chance de remporter cette place. Voici un aperçu des chances de qualification de chacune de ces équipes.

Nouvelle-Zélande

Joué : 8, Pts : 8, NRR : 0,398

Match restant : contre SL

Le taux de course net de la Nouvelle-Zélande de 0,398 est le meilleur parmi les trois équipes, mais leur forme récente est la pire : elles en ont perdu quatre au trot. La dernière de ces défaites est survenue contre le Pakistan à Bengaluru, au même endroit où ils affronteront le Sri Lanka jeudi.

Compte tenu de leur taux de course supérieur (NRR), une victoire augmentera considérablement leurs chances de se qualifier pour les demi-finales, car le Pakistan et l’Afghanistan auront besoin de victoires avec des marges massives sur le NRR. Cependant, si la Nouvelle-Zélande perd, la seule façon pour elle de se qualifier est si le Pakistan et l’Afghanistan perdent également et restent sur huit, auquel cas la Nouvelle-Zélande pourrait se faufiler avec le NRR. Cela signifiera également qu’une équipe se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe du monde malgré cinq défaites sur neuf matchs.

Il y a également un risque d’effondrement à Bangalore, avec de la pluie prévue jeudi. Si cela se produit, la Nouvelle-Zélande terminera avec neuf points, et encore une fois, la seule façon pour elle de se qualifier est si le Pakistan et l’Afghanistan perdent (en supposant que leurs matches ne soient pas annulés).

Pakistan

Joué : 8, Pts : 8, NRR : 0,036

Match restant : contre l’Angleterre

Le NRR du Pakistan est le deuxième meilleur parmi les trois équipes. Par conséquent, si la Nouvelle-Zélande perd contre le Sri Lanka, ou si son match est annulé, alors une victoire du Pakistan contre l’Angleterre les mettra dans une position extrêmement forte pour se qualifier.

Cependant, si la Nouvelle-Zélande gagne, le Pakistan devra non seulement battre l’Angleterre, mais aussi les battre avec une marge pratique : si, par exemple, même si la Nouvelle-Zélande gagne par un seul point après avoir marqué 300 dans un match à 50, le Pakistan devra gagner par 130 pour dépasser son NRR.

Afghanistan

Joué : 8, Pts : 8, NRR : -0,338

Match restant : contre SA

Le NRR de l’Afghanistan, de -0,338, est le pire des trois équipes, ce qui signifie que leur meilleur pari est d’espérer que ni la Nouvelle-Zélande ni le Pakistan ne remporteront leur dernier match. Dans ce cas, toute marge de victoire contre l’Afrique du Sud suffira. Si la Nouvelle-Zélande ne remporte pas son dernier match et que le Pakistan bat l’Angleterre par un point, alors l’Afghanistan devra battre l’Afrique du Sud par 140 points pour dépasser le NRR du Pakistan. Si la Nouvelle-Zélande gagne par un point dans un match complet à 50 points, alors la marge de victoire de l’Afghanistan devra être de 273 points (en supposant un total de 300 en première manche). Il y a eu deux marges de victoire plus importantes dans ce tournoi, mais il faudra être extrêmement optimiste pour croire que l’Afghanistan remportera une victoire aussi complète contre l’Afrique du Sud.