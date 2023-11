Coupe du monde de cricket ICC 2023 – Angelo Mathews devient le premier joueur à être licencié pour temps mort dans le cricket international

Andrew Fidel Fernando

Harmison sur le licenciement pour délai : « Mathews a été un peu dur » “Shakib Al Hasan était tout à fait dans son droit… Le bon sens aurait pu laisser le jeu continuer”

Angelo Mathews est devenu le premier joueur à subir un temps mort dans le cricket international après avoir demandé un changement de casque après avoir marché sur le terrain, n’étant par la suite pas prêt à affronter sa première balle dans les deux minutes autorisées par les conditions de jeu de l’ICC.

La sangle du casque de Mathews s’est cassée au moment où il la resserrait autour de son menton, lors de ses dernières préparations avant de frapper Shakib Al Hasan. À ce stade, près de deux minutes s’étaient déjà écoulées depuis que le précédent frappeur Sadeera Samarawickrama avait été expulsé.

Mathews a rapidement demandé un casque de remplacement, qui lui a été remis par Chamika Karunaratne, mais après une discussion avec Shakib, l’arbitre du Marais Erasmus a informé Mathews qu’il était absent.

Mathews n’avait pas encore mis son nouveau casque et Karunaratne se tenait toujours près du terrain lorsque Mathews a été informé par Erasmus qu’il avait été arrêté. A ce stade, au moins trois minutes et vingt secondes s’étaient écoulées depuis le limogeage de Samarawickrama.

Mathews a d’abord semblé penser que l’arbitre plaisantait, mais il a rapidement affiché une expression inquiète et a commencé à s’engager dans une longue discussion avec Erasmus et l’arbitre des jambes carrées Richard Illingworth.

Erasmus a ensuite approché Shakib et a eu une brève discussion, à la suite de laquelle Mathews a également parlé brièvement à Shakib. Mais finalement, la décision de le déclarer hors délai a été confirmée, ce qui a provoqué des gestes plus animés et visiblement bouleversés de la part de Mathews en direction de la sangle de son casque cassée.

Au moment où Mathews a été distribué, le Bangladesh avait depuis longtemps rompu son groupe et avait pris sa place sur le terrain, avec Shakib au sommet de sa marque, prêt à jouer.

Les conditions de jeu de l’ICC stipulent que le frappeur doit être prêt à recevoir le ballon dans les deux minutes, ce qui n’était clairement pas le cas de Mathews.

“40.1 Hors temps écoulé 40.1.1 Après la chute d’un guichet ou le retrait d’un frappeur, le frappeur entrant doit, à moins que le temps n’ait été annoncé, être prêt à recevoir le ballon ou que l’autre frappeur soit prêt à recevoir le prochain balle dans les deux minutes suivant le renvoi ou l’abandon. Si cette exigence n’est pas remplie, le frappeur entrant sera retiré, temps mort.

Mathews a été contraint de quitter le terrain et était visiblement agacé par le mode de licenciement. Il a donné un coup de pied dans le casque avec frustration alors qu’il sortait de l’aire de jeu et a jeté sa batte.

Son limogeage a laissé le Sri Lanka dans une situation difficile, à 135 pour 5. Charaith Asalanka a ensuite marqué une centaine, pour aider son équipe à revenir à 279.