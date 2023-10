Coupe du monde de cricket : comment l’Angleterre a été couronnée championne « par la plus petite des marges » en 2019 | Actualités sur le cricket

Il est difficile d’oublier comment la mer de maillots bleu clair a éclaté lorsque l’Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande de la manière la plus spectaculaire possible à Lord’s en juillet 2019.

Mais le parcours de l’Angleterre vers la victoire n’a pas été simple puisque sa campagne de Coupe du Monde a presque pris fin après avoir subi des défaites consécutives contre le Sri Lanka et l’Australie lors de la phase préliminaire.

Lors de deux matchs incontournables contre l’Inde puis la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre s’est battue avec acharnement pour se retrouver en demi-finale, où elle a battu son ancien rival l’Australie, avant de remporter la Coupe du monde de manière extraordinaire.

C’était la première fois qu’il y avait une égalité lors d’une finale de Coupe du Monde et quel meilleur endroit pour cela qu’au « Home of Cricket », avec la foule chantant Sweet Caroline.

Alors que l’ombre des joueurs s’allongeait sur celle de Lord, nous avons été témoins de l’un des moments les plus miraculeux de l’histoire du sport britannique. Voici comment cela s’est passé :

Jos Buttler, en Angleterre, court Martin Guptill, en Nouvelle-Zélande, pendant le Super Over





Difficulté de la phase de groupes

L’Angleterre a bien démarré sa campagne de Coupe du monde après avoir battu l’Afrique du Sud par 104 points à The Oval, où Ben Stokes a réalisé un incroyable plongeon à une main pour écarter Andile Phehlukwayo le 24.

Il a été décrit par Sky Sports Cricket commentateur Naseer Hussain, comme « l’une des plus grandes prises de tous les temps ».

Cependant, lors du match suivant, le Pakistan a offert à l’Angleterre la course la plus élevée jamais réalisée en Coupe du monde. Ayant besoin de 349 points pour la victoire, les hôtes ont subi une défaite serrée de 14 points.

Les couturiers pakistanais Wahab Riaz et Mohammad Amir se sont affrontés dans l’ordre intermédiaire et inférieur de l’Angleterre lors de la mort à Trent Bridge, malgré les siècles de Joe Root et Jos Buttler.

L’Angleterre s’est bien remise de cette rencontre et a battu les Antilles par huit guichets et l’Afghanistan par 150 points, son capitaine Eoin Morgan battant un record de 17 six dans le processus, mais est tombé à deux autres lourdes défaites contre le Sri Lanka et l’Australie.

Lasith Malinga du Sri Lanka célèbre avec ses coéquipiers après le licenciement de Jonny Bairstow en Angleterre





Le quilleur rapide Lasith Malinga a inspiré le Sri Lanka à Headingley en récupérant quatre guichets pour aider son équipe à gagner par 20 points.

L’Angleterre était favorite dans ce match et a pris un bon départ en écartant les premiers matchs du Sri Lanka lors des deux premiers overs.

Stokes a contribué avec la batte, ajoutant 82 pas retirés, mais a été laissé bloqué au milieu alors que les tailenders ont été victimes des stimulateurs du Sri Lanka, avec le vétéran Malinga menant la charge.

L’Australie a encore ébranlé les espoirs de l’Angleterre pour les demi-finales en les battant à Lord’s par 64 points.

Le lanceur rapide du bras gauche Mitchell Starc a lancé un incroyable yorker qui a aplati le moignon de Ben Stokes (89), tandis que Jason Behrendorff a décroché un premier ODI cinq pour, laissant la campagne des hôtes suspendue à un fil.

Un changement de cap

Avant le match crucial contre l’Inde à Edgbaston, l’Angleterre s’est bien remise de ses défaites consécutives pour raviver ses espoirs d’atteindre les demi-finales.

Un superbe 111 de Jonny Bairstow, ainsi que 79 de Stokes, ont amené l’Angleterre à un total impressionnant de 337-7 sur leurs 50 overs.

Après que l’Inde ait perdu le premier match KL Rahul pour un canard au troisième, Rohit Sharma et Virat Kohli ont construit un partenariat de 138 points pour le deuxième guichet afin de donner un peu d’espoir à leurs fans. Cependant, le sertisseur anglais Liam Plunkett a rompu le duo et a contribué à limiter l’Inde à 306-5 en prenant 3-55.

Cela a amené l’Angleterre dans un affrontement incontournable contre la Nouvelle-Zélande à Durham où Bairstow a marqué un deuxième siècle consécutif en tirant 106 sur 99 balles pour les aider à décrocher une place en demi-finale alors que les Black Caps ont été éliminés pour 186.

Baristow est également devenu le premier frappeur anglais à marquer des tonnes consécutives en Coupe du monde.

En quête de rédemption à Edgbaston, l’Angleterre affrontait l’Australie en demi-finale. Armés du stimulateur Jofra Archer et Chris Woakes, les garçons en bleu ont martelé leurs anciens ennemis par huit guichets pour atteindre la finale.

Archer a ramassé un guichet dès la toute première balle de son set pour éliminer le dangereux Aaron Finch avant qu’Alex Carey ne subisse également un coup au menton de la part du lanceur rapide.

Soulever le trophée

La foule du Seigneur a entonné les hymnes nationaux avant que l’atmosphère électrique ne soit réduite au silence par la tension de la finale.

Baigné sous un soleil étouffant, Ben Stokes a marqué un sensationnel 84 non retiré sur 98 ballons qui a fait passer l’Angleterre de 86-4 et les a égalisés avec le 241-8 de la Nouvelle-Zélande.

Lors du dernier over du match régulier, l’Angleterre a eu besoin de 15 points et Ben Stokes a réussi un six avant qu’un lancer des profondeurs du Néo-Zélandais Martin Guptill ne ricoche sur sa batte pour quatre renversements.

Archer, qui n’a fait ses débuts à l’ODI que deux mois auparavant, s’est vu confier le rôle du fameux Super Over. Jimmy Neesham a frappé la deuxième balle d’Archer pour six pour augmenter les nerfs de la foule du Seigneur.

Ayant besoin de deux points lors de la livraison finale, Guptill a coupé le ballon au milieu du guichet où Jason Roy a récupéré et un Guptill plongeant a été rattrapé avant son pli, laissant Buttler enlever les bails alors que les tribunes éclataient de célébration.

C’était une joie incarnée alors que l’Angleterre se serrait les uns contre les autres et que les spectateurs de Lord palpitaient d’adrénaline dans ce qui reste l’une des finales les plus excitantes du cricket, avec le commentateur Ian Smith, ils avaient remporté la Coupe du monde « avec la plus petite des marges ».

Archer a raté les Ashes et le reste de l’été de cricket cette année après avoir subi une récidive d’une fracture de stress au coude droit.

Cependant, le joueur de 28 ans voyagera avec l’équipe d’Angleterre pour la prochaine Coupe du monde en Inde en tant que réserve et continuera à travailler sur sa forme physique.

L’Angleterre se rend en Inde dans l’espoir de défendre le titre des 50-over qu’elle a remporté de manière si passionnante et également d’ajouter à la Coupe du monde T20 qu’elle a remportée l’année dernière en Australie en battant le Pakistan en finale.

