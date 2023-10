Coupe du monde de cricket : Chris Woake inquiète l’Angleterre après un début capricieux du tournoi en Inde | Actualités sur le cricket

« Vous êtes en pleine forme en avril, abattu en mai », chantait Frank Sinatra dans That’s Life.

Les mois ont peut-être changé et l’écart entre eux s’est légèrement creusé pour le lanceur de couture anglais Chris Woakes, mais le sentiment reste le même. Il s’envolait, maintenant il ne l’est plus.

En juillet, Woakes a été nommé Joueur des Cendres après avoir remporté 19 guichets en trois tests pour aider son équipe à revenir de 2-0 contre l’Australie pour faire match nul 2-2.

Mais avance rapide jusqu’en octobre et la place du joueur de 34 ans dans l’équipe ODI semble menacée après avoir enregistré des chiffres combinés de 2-135 sur 18 overs lors de ses trois premiers matchs de Coupe du monde.

Woakes va à 7h50 et plus. Il a réalisé 11 overs en avantage numérique et a pris 1-95.

Il a été un quilleur brillant pendant très longtemps, alors vous continuez à le soutenir. Il n’a probablement pas joué comme il l’aurait souhaité au début de ce tournoi mais vous continuez à soutenir des joueurs de classe.

L’homme surnommé « Le Sorcier » semble avoir perdu le contrôle de ses sorts. Dans The Ashes, il avait l’air de frapper chaque balle. Lors de la Coupe du Monde, chaque ballon semble avoir été frappé vers ou au-delà de la limite.

Cela laisse l’Angleterre avec une décision importante à prendre avant le choc de samedi contre l’Afrique du Sud à Mumbai – un match désormais incontournable après des défaites dommageables contre la Nouvelle-Zélande et l’Afghanistan et un seul succès contre le Bangladesh.

Le skipper anglais Jos Buttler a déclaré qu’il continuerait à soutenir « classe » Woakes, un homme avec 165 guichets en 117 ODI et qui a joué un rôle déterminant dans le triomphe de la Coupe du monde 2019 à domicile.

Cependant, sa forme est une réelle préoccupation avec trois équipes consécutives qui s’attaquent désormais au lanceur expérimenté : Woakes pris pour 0-45 sur six overs par la Nouvelle-Zélande ; 2-49 sur huit contre le Bangladesh, puis un époustouflant 0-41 sur seulement quatre contre l’Afghanistan.

Woakes se fait frapper par Gurbaz lors d’une sortie coûteuse contre l’Afghanistan

Faits saillants alors que les espoirs de l'Angleterre en Coupe du monde ont subi un coup dur après une défaite historique de 69 points contre l'Afghanistan



Le ton a été donné contre l’Afghanistan dans les premières secondes alors que Woakes a lancé la première livraison du match sur le côté de la jambe pour cinq larges, la balle frappant Buttler sur son chemin vers la corde.

Woakes a renvoyé des chiffres de 0-31 sur trois overs lors du premier avantage numérique, avec des balles courtes cognées contre la clôture lors de son deuxième over et des tentatives de livraisons plus lentes lors de son troisième.

L’ouvreur afghan Rahmanullah Gurbaz a fumé trois des quatre limites concédées par Woakes, y compris un maximum au-dessus du midwicket. L’Anglais a frappé Gurbaz, si vous voulez.

Woakes a été accroché à l’attaque par la suite, avant de revenir jouer le 25e au-dessus – un qui a coûté 10 alors qu’Azmatullah Omarzai a craqué des balles pleines dans la fente pour six et quatre respectivement.

Nick Knight, Zak Crawley et Mo Bobat discutent de ce qui n'a pas fonctionné pour l'Angleterre contre l'Afghanistan



Woakes n’a pas été revu – et maintenant la question est de savoir s’il sera revu contre l’Afrique du Sud ce week-end.

L’équipe de frappeurs puissante des Proteas, qui a réussi 428 contre le Sri Lanka plus tôt dans le tournoi, se lèchera probablement les lèvres à la perspective de se mesurer à lui.

« Personne n’a besoin de dire à Woakes qu’il n’est pas à son meilleur en ce moment, mais je crois vraiment en lui et je lui donnerais un autre match », a déclaré Kate Cross, la lanceuse rapide des England Women. Sports aériens le lundi.

« Il est l’un des meilleurs que nous ayons et quand il est en jeu, il change vraiment de jeu, surtout avec le nouveau ballon. Nous avons vu à quel point il peut être bon et clinique en balançant le ballon.

« Si l’Angleterre veut gagner ce tournoi, elle a besoin de son renvoi. David Willey et Gus Atkinson sont sur le banc mais cela représente beaucoup moins d’expérience à apporter. Je sais que Buttler aura pleinement confiance en lui. »

Simon Doull pense que Woakes doit « revenir à l'essentiel » avec son bowling





Qu’est-ce qui ne va pas avec Woakes ?

L’ancien quilleur rapide néo-zélandais Simon Doull : « Woakes est généralement si métronomique, des bols dont la ligne et la longueur vous inquiètent encore et encore. [as a batter] mais je n’ai pas vu ça.

« Je l’ai vu essayer trop de choses. Le knuckleball, la balle plus lente, presque trop essayer. Entrez dans les filets, les bases, cette ligne et cette longueur qu’il sait si bien faire et détendez-vous un peu.

« Je peux voir qu’il fait trop d’efforts dans son langage corporel. Je sais aussi qu’il n’est pas un grand voyageur et c’est un problème dans ce tournoi, en passant d’un site à l’autre. »

Shane Watson, ancien joueur polyvalent australien : « La balle plus lente de Woakes continue de dériver trop complètement. Il ne déchire pas le côté de la balle et elle flotte simplement. Quand il se trompe légèrement, la balle glisse magnifiquement sur la batte. Son exécution est mauvaise avec ce cutter. « .

Quelles sont les options de l’Angleterre ?

Image:

David Willey pourrait remplacer Woakes dans le onze d’Angleterre





En termes de bowling, David Willey ou Gus Atkinson pourraient entrer dans le XI à la place de Woakes.

Willey serait un remplaçant plus direct, offrant du swing avec la nouvelle balle, puis du ballast dans l’ordre avec la batte. Atkinson est un frappeur inférieur mais un quilleur beaucoup plus rapide, l’Angleterre le plus proche de l’équipe du speedster de premier choix Mark Wood.

Le polyvalent Moeen Ali est également une option si l’Angleterre se retrouve sur un guichet tournant, tandis que Buttler devra trouver un espace pour Ben Stokes lorsque le skipper de Test sera complètement au-dessus du problème de hanche qui l’a mis à l’écart dès le premier. trois jeux.

Stokes pour Woakes semble cependant un changement improbable, le premier ne jouant pas dans ce tournoi car il gère son problème au genou.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton dit que l’Anglais Ben Stokes est « très proche » d’une pleine forme physique



Lorsque Stokes est en forme, son compatriote Harry Brook semble le plus à risque, malgré son meilleur score avec 66 lors d’une démonstration au bâton par ailleurs abjecte de l’Angleterre contre l’Afghanistan.

« L’Angleterre s’est rendu les choses très difficiles »

Les espoirs de l’Angleterre de défendre avec succès son titre de Coupe du Monde ont été portés un coup dur avec la défaite de neuf guichets contre la Nouvelle-Zélande et la défaite de 69 points contre l’Afghanistan.

L’équipe de Buttler doit encore affronter des poids lourds, en Afrique du Sud, en Inde, en Australie et au Pakistan, aux côtés de deux formations perçues comme les plus faibles au Sri Lanka et aux Pays-Bas.

L’Angleterre a perdu trois matches de groupe en 2019 et a quand même atteint les huitièmes de finale, elle n’est donc en aucun cas hors de combat, mais ces défaites il y a quatre ans, contre le Sri Lanka, l’Australie et le Pakistan, ont été étroites et n’ont pas détruit leur parcours net. taux.

Cette fois-ci, la lourdeur de leurs défaites ne leur laisse que peu de marge d’erreur.

Calendrier de la Coupe du monde d’Angleterre 5 octobre – Perdu contre la Nouvelle-Zélande par neuf guichets

10 octobre – Battre le Bangladesh par 137 points

15 octobre – Perdu contre l’Afghanistan par 69 points

21 octobre – Afrique du Sud (Mumbai)

26 octobre – Sri Lanka (Bangalore)

29 octobre – Inde (Lucknow)

4 novembre – Australie (Ahmedabad)

8 novembre – Pays-Bas (Pune)

11 novembre – Pakistan (Calcutta)

Sky Sports Cricket’s Michael Atherton a déclaré : « L’Angleterre n’a pas assez bien joué et les équipes se sont lancées contre elles.

« Il y a des raisons. De nombreux joueurs ne sont pas suffisamment cuits en termes de temps de cricket, de temps passé en ODI. Mais ils n’ont pas été opérationnels et se sont rendus les choses très difficiles maintenant. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’internationale anglaise Kate Cross pense que l’équipe masculine a le temps de redresser sa fortune en Coupe du monde



Cross a ajouté : « L’Angleterre ne joue pas son meilleur cricket, ce qui est inquiétant, mais ils ont six matchs pour inverser la tendance et le tournoi de cricket est une question d’élan. Ils ont encore une chance.

« Pour moi, c’est une question d’état d’esprit.

« Ils doivent recréer ce sentiment de 2019 selon lequel ‘personne ne peut battre cette équipe’, même si dans des conditions différentes et vraiment difficiles. Ils ne sont pas loin, ils ont juste besoin de se resserrer dans certains domaines. »

