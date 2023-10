Coupe du monde de cricket : Adil Rashid affirme que l’Angleterre « n’est pas trop préoccupée » par la défaite choc en Afghanistan | Actualités sur le cricket

Adil Rashid insiste sur le fait que l’Angleterre n’est pas préoccupée par sa défaite choc contre l’Afghanistan et croit toujours qu’elle peut redonner vie à sa campagne en difficulté pour la Coupe du monde de cricket.

Les champions du monde en titre ont subi deux lourdes défaites lors de leurs trois premiers matches en Inde, battus par la Nouvelle-Zélande lors de la soirée d’ouverture à Ahmedabad avant de subir une surprise majeure à Delhi dimanche, où l’Afghanistan, outsider, est rentré chez lui par 69 points.

La phase de groupes allongée signifie que tout n’est pas encore perdu, mais la marge d’erreur de l’Angleterre au cours des six prochains matchs est très mince et, avec l’Afrique du Sud en forme, elle continuera. Sports aériens samedi, et l’Inde reste le favori à venir, il est peu probable que les choses deviennent plus faciles.

La nature précaire de leur position sera sûrement alarmante dans les coulisses, mais Rashid, l’un des huit survivants de l’équipe 2019 qui a soulevé le trophée malgré la défaite de trois de ses neuf matches de groupe, a fait de son mieux pour présenter un visage public calme.

« Cela fait partie du cricket : vous en gagnez, vous en perdez et vous ne pouvez pas gagner tous les matchs », a déclaré Rashid.

« Cela fait partie intégrante du jeu. Nous ne sommes pas trop inquiets, c’est juste un match que nous avons perdu. Nous savons que nous avons une concurrence difficile à venir, mais je suis convaincu que nous pouvons très bien jouer en tant qu’unité. avancer.

« J’espère que nous pourrons réaliser de bonnes performances et relancer la compétition. Nous savons qu’il nous reste encore six matches, j’espère que nous pourrons gagner et prendre une bonne dynamique pour l’avenir. J’ai assez confiance en l’équipe, en l’équipe. Je Je suis sûr que nous rebondirons fort. »

Les supporters anglais seraient pardonnés d’espérer que des mots plus forts que ceux-là soient partagés en privé, avec des problèmes à résoudre en termes de sélection d’équipe, de gestion du jeu et d’état d’esprit.

Le temps ne manque pas non plus pour poser des questions difficiles. L’Angleterre est arrivée à Mumbai lundi et n’a pas eu l’occasion d’exprimer ses frustrations contre l’Afrique du Sud pendant six jours, les Proteas arrivant des collines de Dharamshala après leur affrontement avec les Pays-Bas.

En tant que tel, l’équipe a bénéficié des deux prochains jours de congé plutôt que d’être obligée de payer ses difficultés avec des séances de filet supplémentaires et certaines familles devraient rejoindre la tournée.

L’entraîneur-chef Matthew Mott, qui n’a pas encore parlé publiquement du voyage, devrait s’adresser aux médias mardi.

Rashid faisait partie de la minorité de joueurs anglais à avoir atteint un niveau proche des standards lors de la défaite en Afghanistan, remportant 3-42 grâce à ses fractures de jambe, mais il a reconnu que les efforts collectifs de l’équipe faisaient défaut.

Le joueur de 35 ans a même fait écho aux inquiétudes selon lesquelles l’approche offensive et proactive qui désignait autrefois son équipe comme pionnière n’était pas évidente.

« J’espère que nous pourrons simplement le garer derrière nous et jouer comme nous le savons, avec le ballon, avec la batte… cet état d’esprit vraiment positif et ce cricket vraiment agressif », a déclaré Rashid.

« De toute évidence, nous n’avons pas réussi avec la batte et le ballon. [against Afghanistan]. Je ne pense pas que nous ayons été assez agressifs ni choisi les options positives.

« C’est le cricket, ça arrive, ce n’est pas à chaque fois que vous allez sortir et écraser des six et des quatre – vous devez évaluer le guichet et le terrain. C’est la même chose avec le ballon.

« Vous allez avoir des matchs où les joueurs ne sont pas en forme, mais je crois que nous avons l’équipe, nous avons l’équipe et nous avons la mentalité d’avoir encore faim. Nous voulons aller aussi loin que possible. C’est possible, mais nous devons y aller étape par étape, match après match, et voir où cela nous mène. »

