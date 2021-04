Skyler Woodward (à gauche) et Billy Thorpe représenteront l’équipe américaine à la Coupe du monde de billard de cette année (photo fournie par JP Parmentier / Matchroom Multi Sport)

Skyler Woodward et Billy Thorpe représenteront l’équipe américaine à la Coupe du monde de billard de cette année au Stadium MK – en direct sur Sky Sports.

Woodward, double MVP de la Mosconi Cup, sera rejoint pour la première fois à l’événement de cette année par Thorpe, coéquipier de la Mosconi Cup de Woodward depuis 2017.

Les deux hommes sont proches de la table et ont fait équipe pour une mémorable victoire 5-1 en double contre Niels Feijen et Alexander Kazakis à la Coupe Mosconi 2019. Un résultat qui a été le début d’un élan qui a conduit les États-Unis de la traîne 5-3 à finalement remporter une deuxième Coupe successive.

Le tournoi de cette année aura lieu au Stadium MK de Milton Keynes du 9 au 14 mai.

Jayson Shaw et Chris Melling représenteront la Grande-Bretagne A

Woodward se rendra ensuite à Gibraltar pour le World Pool Masters, qui aura lieu du 22 au 25 mai – également en direct sur Sky Sports.

Shane van Boening jouera également le Masters alors que le South Dakota Kid cherche un troisième titre après avoir remporté l’événement en 2014 et 2015.

Van Boening, Thorpe et Woodward joueront tous ensuite dans le championnat du monde de piscine à Milton Keynes, du 6 au 10 juin, où Chris Robinson et Corey Deuel seront également en compétition, ce qui signifie que les cinq membres de l’équipe 2020 USA participeront, tout comme Tyler. Styer, vainqueur de la Coupe Mosconi en 2018 et 2019.

Shaw sera également en action au World Pool Masters à Gibraltar

Déjà confirmés pour la Coupe du Monde de Poule, l’Autriche, championne en titre (Albin Ouschan et Mario He), accueille la Grande-Bretagne A (Jayson Shaw et Chris Melling) et les trois fois vainqueurs des Philippines (Jeff De Luna et Roberto Gomez).

David Alcaide défendra son titre du World Pool Masters à Gibraltar, avec le champion du monde Fedor Gorst et le MVP de la Mosconi Cup Jayson Shaw parmi les autres joueurs invités.

Pour ceux qui bougent, nous aurons la saison Snooker & Pool couverte via notre site Web skysports.com/more-sports, notre application pour appareils mobiles ou notre compte Twitter @skysportspool pour les dernières nouvelles et rapports.