Coupe du monde de billard: les Britanniques Karl Boyes et Darren Appleton jusqu’aux demi-finales | Nouvelles du Snooker

Karl Boyes (à gauche) et Darren Appleton se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du monde de billard

Les Britanniques Karl Boyes et Darren Appleton ont reculé les années avec une victoire catégorique 9-1 contre les Pays-Bas pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde de billard.

Boyes et Appleton, gagnants en 2014 lorsqu’ils ont battu les Pays-Bas dans une finale dramatique, ont été appelés tardivement à l’événement après que le Canada n’a pas pu se présenter en raison de problèmes de voyage.

Après avoir battu l’Afrique du Sud et la Grèce, le duo appelé à l’origine la Grande-Bretagne «C» était la seule équipe restante du pays hôte.

« C’est incroyable », a déclaré Boyes. «Plus ces événements sont profonds, même si cela fait longtemps, nous avons beaucoup d’expérience ensemble et vous pouvez sentir le sang.

« Nous savons à quel point les Néerlandais ont bien joué cette semaine, mais c’est un quart de finale et ils savaient à quel point nous avions l’expérience. Notre plan de match et la façon dont nous avons communiqué, c’était parfait. »

« Sauf pour un rack, je suis absolument ravi de la façon dont j’ai joué », a ajouté Appleton. « Je suis entré dans le match sans confiance, mais comme Karl a si bien joué hier, je savais que je devais faire de mon mieux.

« Je suis tellement heureux d’être ici et même s’il n’a pas joué depuis quatre ans, je ne pouvais pas choisir un meilleur partenaire. Nous avons une chimie parfaite, nous nous gélérons parfaitement ensemble, nous comprenons l’esprit de l’autre et le jeu de l’autre et c’est ce il s’agit en double. «

Les Slovaques Jakub Koniar (à gauche) et Jaroslav Polach vont affronter la Grande-Bretagne pour une place en finale

La Grande-Bretagne rencontrera les Slovaques Jakub Koniar et Jaroslav Polach vendredi après-midi après avoir contourné un déficit de 7-3 pour battre le duo japonais de Naoyuki Oi et Masato Yoshioka 9-8.

Joshua Filler a réussi la « pause dorée » magique alors que lui et son partenaire Christoph Reintjes se sont combinés avec brio pour aider l’Allemagne à se qualifier pour les quatre derniers avec un succès 9-5 contre le Danemark.

Ils affronteront ensuite le vainqueur du match entre les Philippines et l’Estonie pour une place en finale.

