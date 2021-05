Coupe du monde de billard: les Britanniques Allison Fisher et Kelly Fisher s’écrasent hors compétition | Nouvelles du Snooker

Kelly Fisher et son partenaire britannique Allison Fisher ont été battus par trois fois champions de la Coupe du monde de piscine aux Philippines

Allison Fisher et Kelly Fisher, de la Grande-Bretagne B, ont vu leurs espoirs de faire sensation lors de la Coupe du monde de billard anéanti après une performance clinique des Philippines à Milton Keynes.

Le duo entièrement féminin s’est écrasé 7-3 au premier tour contre le couple philippin de Jeff De Luna et Roberto Gomez lors d’un affrontement très attendu mardi après-midi.

Nous nous sommes bien amusés à jouer contre les Philippines. Merci pour votre soutien! @matchroomsport – Allison Fisher (@ImAllisonFisher) 11 mai 2021

Les Pays-Bas ont tiré un coup de semonce sur le reste du peloton alors qu’ils se qualifiaient pour les quarts de finale avec une victoire presque parfaite de 7-1 sur une Finlande mal en point, tandis que la Slovaquie a réussi après avoir battu la République tchèque lors du premier tournoi match colline-colline.

Allison Fisher et Kelly Fisher semblaient s’être installées rapidement et ont pris la deuxième grille pour maintenir les scores au même niveau dès le début.

Cependant, De Luna et Gomez se sont bien cassés et ont réussi à ouvrir une avance de 5-1 avant que la Grande-Bretagne B ne remporte ensuite un rack.

Allison Fisher est en compétition dans le décalage pour choisir qui brise en premier (photo gracieuseté de Taka Wu / Matchroom Multi Sport)

Malgré un retard supplémentaire, Fisher et Fisher ont réduit l’écart à 6-3, mais ce devait être leur dernier rack alors que les Philippines prenaient le suivant pour clôturer une victoire de 7-3.

«Nous avons passé un très bon moment là-bas», a déclaré Allison. « Cela fait un moment pour moi et j’ai vraiment apprécié. Il y a eu quelques bons coups mais nous ne sommes jamais allés. Nous avons eu un bon début de match et nous n’avons jamais été vraiment gelés mais certains matchs ont été un peu maladroit.

« À ce stade, pour moi, le plus important est de m’amuser et j’ai vraiment apprécié. »

« Nous sommes des concurrents, donc nous sommes déçus, bien sûr », a déclaré Kelly. « Dans le match, nous n’avons jamais vraiment eu la chance de commencer, tout est tombé un peu gênant.

« Allison et moi sommes de très bons amis à l’extérieur de la table, nous nous sentons bien ensemble, et nous avons adoré chaque moment et nous nous sommes bien amusés. »

Le couple de la Grande-Bretagne A de Jayson Shaw et Chris Melling a survécu à une frayeur contre l’équipe biélorusse entièrement féminine de Marharyta Fefilova et Yana Halliday, revenant de 4-3 pour gagner 7-4.

Appleton: 27 appels manqués à 10h30 hier ✅ Boyes: se révèle être un expert * 24 heures plus tard * Un voyage au magasin de sport local pour un maillot ✅ Battez l’Afrique du Sud avec la Grande-Bretagne C pour passer au deuxième tour ✅#WorldCupOfPool pic.twitter.com/RrIombeMLN – Piscine Matchroom (@MatchroomPool) 11 mai 2021

Darren Appleton et Karl Boyes de la Grande-Bretagne C ont battu l’Afrique du Sud 7-5, tandis que les États-Unis Skyler Woodward et Billy Thorpe ont battu l’Australie 7-2 pour réserver leur place au deuxième tour.

