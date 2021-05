Coupe du monde de billard: la Grande-Bretagne déchire alors que l’Allemagne remporte le titre 2021 à Milton Keynes | Nouvelles du Snooker

L’Allemand Christof Reintjes et Joshua Filler ont soulevé la Coupe du monde de billard à Milton Keynes (photo gracieuseté de Taka Wu / Matchroom Multi Sport)

La course de rêve de Darren Appleton et Karl Boyes à la Coupe du monde de billard a pris fin alors qu’ils ont souffert de l’agonie en finale, perdant 11-6 contre l’Allemagne vendredi soir à Milton Keynes.

Joshua Filler et Christof Reintjes ont parfois porté leur chance malgré une « pause en or » dans le deuxième rack de la finale – mais ils ont profité de certaines occasions manquées par Appleton et Boyes – qui cherchaient à compléter un retour de conte de fées.

Le duo britannique avait remporté la Coupe du monde en 2014 et est revenu à la dernière minute en tant que remplaçant tardif à l’événement de cette année.

Ils avaient écrasé les Pays-Bas en quarts de finale avant de terminer seulement la deuxième demi-finale de blanchiment de l’histoire de la Coupe du monde lorsqu’ils ont battu la Slovaquie 9-0 en demi-finale.

Karl Boyes et Darren Appleton sont devenus la première équipe à blanchir un adversaire à la Coupe du monde depuis la victoire de la Finlande sur le Canada en 2007

Mais l’élan britannique est venu et s’est terminé entre les mains de l’Allemagne, qui a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois en 2011 lorsque Ralf Souquet et Thorsten Hohmann ont remporté le trophée à Manille.

« Je ne peux pas être déçu », a déclaré Boyes. « Nous n’étions pas dans l’événement, nous avons été rappelés à la dernière minute et nous sommes arrivés à la finale. C’était un match étrange, nous n’avons pas pris le meilleur départ, puis il y a eu des problèmes de chronomètre des tirs. C’était juste un match étrange et à la fin ce n’était pas censé l’être. Nous n’étions pas dans l’événement, nous avons été rappelés à la dernière minute et nous sommes arrivés à la finale. «

Appleton a ajouté: « Nous ne pouvions pas vraiment trouver notre rythme, mais à partir de 5-2, nous nous sommes battus très durement, avons fait de bons coups et de bons retraits pour arriver à 6-6 et à partir de là, c’est flou. Ils ont eu quelques lancers mais c’est la piscine et lorsque votre nom est sur le trophée, votre nom est sur le trophée.

« Je sens vraiment que je suis de retour à quelque part en compétition au plus haut niveau, donc il y a beaucoup de points positifs. Karl a joué de façon incroyable toute la semaine, probablement le joueur du tournoi. Je suis tellement heureux de me sentir de retour et de concourir. encore une fois et j’ai hâte à l’avenir. »

Un Joshua Filler et Christoph Reintjes émotionnels 🏆 We « Nous avons tous les deux raté un 9 balles et l’avons fait et sans ces deux 9 balles, je ne pense pas que nous aurions fait le tournoi parce que ces deux hommes ont joué tellement incroyable. »#WorldCupOfPool pic.twitter.com/xWp5K8m3t4 – Piscine Matchroom (@MatchroomPool) 14 mai 2021

« Cette finale a connu tant de hauts et de bas », a déclaré Filler, qui partage le prix du gagnant de 60 000 $ (42 550 £) avec Reintjes.

« Nous avons tous les deux raté un 9 ballons et l’avons fait et sans ces deux 9 ballons, je ne pense pas que nous aurions fait le tournoi parce que ces deux gentleman ont joué tellement incroyable tout au long du tournoi. Ils ont fait une superbe finale et à la fin nous étions les chanceux. «

L’Allemagne avait produit un superbe retour de 7-2 pour battre les Estoniens Denis Grabe et Mark Magi 9-7 en demi-finale plus tôt dans la journée.

Filler a poursuivi: « Nous avons combattu tous les racks contre l’Estonie et en finale; la pause ne fonctionnait pas vraiment mais nous nous sommes battus jusqu’au bout et nous avons obtenu le trophée, heureusement. Sans [my wife] Pia Je ne gagnerais aucun tournoi. «

Reintjes a ajouté: « Je suis aux anges. Aujourd’hui était notre jour; nous pouvons rater chaque balle et ils vont dans la poche. »

Pour ceux qui bougent, nous aurons la saison Snooker & Pool couverte via notre site Web skysports.com/more-sports, notre application pour appareils mobiles ou notre compte Twitter @skysportspool pour les dernières nouvelles et rapports.