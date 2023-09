Coupe du monde de basket-ball FIBA ​​2023 : les États-Unis subissent une défaite choc 113-111 contre l’Allemagne en demi-finale

Il n’y aura pas de médaille d’or pour les États-Unis à cette Coupe du monde. Et pour la deuxième fois consécutive dans le plus grand tournoi de la FIBA, les Américains pourraient ne pas remporter la moindre médaille.

Au lieu de cela, c’est l’Allemagne qui est à l’aube d’un titre mondial.

Andreas Obst a marqué 24 points, Franz Wagner en a ajouté 22 et l’Allemagne a marqué plus de points que n’importe quelle autre équipe contre une équipe de basket-ball américaine composée de joueurs de la NBA – remportant une victoire 113-111 en demi-finale de la Coupe du monde vendredi soir.

« Cette équipe mérite vraiment de remporter un championnat », a déclaré l’entraîneur américain Steve Kerr. « Et nous n’y sommes tout simplement pas parvenus. »

Non, ce n’est pas le cas, et maintenant les questions vont à nouveau voler. USA Basketball parle depuis des années de la façon dont la continuité des meilleures équipes internationales a comblé ce qui était autrefois un écart important entre les Américains et le reste du monde. Les États-Unis ont remporté les quatre derniers titres olympiques, mais ils en sont désormais à deux Coupes du monde consécutives sans médaille d’or pour le programme le plus gagnant de la planète.

« Terrible », a déclaré le garde et capitaine américain Jalen Brunson. « Clairement et simplement. »

L’Allemagne – la dernière équipe invaincue du tournoi à 7-0 – affrontera la Serbie pour le titre de la Coupe du monde. La Serbie a battu le Canada lors de la première demi-finale, accédant ainsi à sa deuxième finale de Coupe du monde lors des trois derniers tournois ; il a perdu 129-92 contre les États-Unis lors du match de championnat de 2014.

Le Canada affrontera les États-Unis pour la médaille de bronze dimanche.

Obst a réussi le tir de la soirée, un tir à 3 points avec 1:15 à jouer pour donner une avance de quatre à l’Allemagne et presque étouffer un rallye américain de la dernière chance. L’Allemagne a mené pendant 30 des 40 minutes du match, les États-Unis pendant environ 4 1/2, et il n’y avait aucun doute sur qui contrôlait le jeu pendant la majeure partie du temps.

« C’est un groupe spécial », a déclaré le sélectionneur allemand Gordie Herbert après que son équipe ait atteint pour la première fois la finale de la Coupe du monde. « La façon dont nous avons joué, la façon dont nous avons joué ensemble, nous sommes restés soudés lorsque les choses devenaient difficiles et nous avions des joueurs qui ont réalisé des jeux énormes. Il en reste encore un.

Les États-Unis, menés par 10 au milieu du quatrième quart, ont presque réussi à revenir, se rapprochant d’un point à deux reprises dans les dernières minutes. Mais les Américains n’ont jamais pris l’avantage, et ce sont les Allemands qui ont sauté et se sont serrés dans leurs bras au fil du temps.

« Nous connaissions la tâche à accomplir, et c’était de gagner », a déclaré le garde américain Austin Reaves. « Et nous ne l’avons pas fait. »

Anthony Edwards a marqué 23 points pour les États-Unis (5-2), dont 21 de Reaves, 17 de Mikal Bridges et 15 de Brunson. Les Américains ont tiré à 58 % – mais ont laissé l’Allemagne tirer à 58 % également, et ce fut la perte ultime.

« Si vous accordez 113 points dans un match de 40 minutes, vous n’allez pas en gagner beaucoup », a déclaré Reaves.

Le précédent record de points accordés par une équipe masculine américaine aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde à l’époque où les joueurs de la NBA pouvaient être utilisés – remontant à 1992 – était de 110. Et c’était plus tôt dans ce tournoi, contre la Lituanie, qui était également un Perte américaine. Cette défaite n’a pas anéanti les espoirs de médaille d’or des Américains. Celui-ci l’a fait.

« Nous n’avons jamais réussi à leur faire sentir notre défensive », a déclaré Kerr.

L’Allemagne avait une fiche de 0-6 vendredi contre les Américains en Coupe du monde ou en compétition olympique, se faisant généralement exploser lors de ces matchs.

Pas cette fois. Une fois de plus, même amener la seule équipe composée de tous les joueurs de la NBA n’était pas suffisant pour les États-Unis à la Coupe du Monde. Les Américains ont terminé septièmes à la Coupe du monde 2019 en Chine ; cette finition – troisième ou quatrième – sera techniquement meilleure, mais rien d’autre que l’or n’allait être satisfaisant pour USA Basketball.

Daniel Theis avait 21 points pour l’Allemagne. Theis a marqué 21 points ou plus six fois au cours de sa carrière NBA – et a choisi vendredi pour l’un des matchs de sa vie.

« Il s’agit évidemment d’une victoire historique pour l’Allemagne », a déclaré Franz Wagner. « Il nous en reste un à faire. »

Un troisième quart-temps 35-24 a fait la différence pour l’Allemagne, qui a cette fois terminé le travail qu’elle n’avait pas réussi à accomplir lors de sa rencontre avec les Américains à Abu Dhabi pour une exhibition plus tôt cet été. L’Allemagne a mené ce match par 16 en seconde période, puis un 18-0 mené par les Américains dans la dernière séquence a conduit à une victoire américaine de 99-91.

Cette fois-ci, il fallait des actes héroïques similaires. Ils y sont presque arrivés. Mot clé : presque. Cette fois, c’est l’Allemagne qui a mis fin au combat. Et quand ce fut fini, Reaves n’a pas pu s’empêcher de voir Schroder – son ancien coéquipier des Lakers de Los Angeles – se réjouir d’un grand moment pour le basket-ball allemand.

« Tirez-lui votre chapeau », a déclaré Reaves. « Je sais à quel point ce moment est spécial pour lui. »

