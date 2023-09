Coupe du monde de basket-ball 2023 : comment regarder, qui joue, qui est favori et plus encore

Un autre point à l’ordre du jour de la Coupe du monde de basket-ball est terminé. Les sept places automatiques pour les Jeux olympiques de Paris de l’année prochaine ont été attribuées.

L’Allemagne et la Serbie doivent un petit merci au Canada.

Ces nations européennes termineront parmi les deux meilleures équipes de ce continent à la Coupe du monde, ce qui signifie qu’elles se dirigeront vers les Jeux olympiques. Ces places ont été assurées lorsque le Canada a battu la Slovénie lors du dernier des quatre matchs quarts de finale, mercredi soir.

Les deux meilleures équipes européennes du tournoi reçoivent des places automatiques ; ils sont allés en Allemagne et en Serbie après que ces nations aient atteint les demi-finales. Les deux meilleures équipes de la Région Amériques obtiennent également des billets pour Paris ; ces places sont allées aux États-Unis et au Canada, tous deux également demi-finalistes.

Les autres couchettes automatiques sont allées à l’Australie (Océanie), au Japon (Asie) et au Soudan du Sud (Afrique). Les quatre dernières places seront gagnées dans des tournois – quatre épreuves distinctes, six équipes dans chaque tournoi, le vainqueur remportant tout – en juillet 2024, se terminant environ trois semaines avant le début des Jeux olympiques.

CALENDRIER

Jeudi

Playoffs de consolation : Italie contre Lettonie, 4 h 45 HAE ; Lituanie contre Slovénie, 8 h 30 HAE.

Vendredi

Demi-finales : Serbie contre Canada, 4 h 45 HAE ; États-Unis contre Allemagne, 8 h 40 HAE.

COMMENT REGARDER LA COUPE DU MONDE DE BASKET-BALL

— Aux États-Unis : la demi-finale des États-Unis contre l’Allemagne sera diffusée sur ESPN2, à partir de 8 h 30 HAE vendredi.

— Il existe des options de streaming pour tous les jeux.

GUIDE DE PARI

Les États-Unis restent dans le rôle favori, selon FanDuel Sportsbook.

Les cotes des Américains après avoir battu l’Italie en quarts de finale étaient de -180 (ce qui signifie qu’un pari de 180 $ sur les Américains rapporterait un total de 280 $ s’ils remportaient la médaille d’or). Le Canada est resté le deuxième choix avec un taux de plus-360 (un pari de 100 $ rapporterait 360 $), suivi de l’Allemagne (plus-850) et de la Serbie (plus-1 100).

Les États-Unis se sont rapidement imposés comme favoris avec 10,5 points contre l’Allemagne pour la demi-finale de vendredi. Le Canada a débuté comme favori avec 4,5 points contre la Serbie.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

Ce que vous devez savoir sur la Coupe du monde de basket-ball et sur le chemin parcouru par les États-Unis pour y arriver :

— Les États-Unis dépassent l’Italie et se qualifient pour les demi-finales de la Coupe du monde

—Un aperçu des quarts de finale de la Coupe du monde

— Les États-Unis s’inclinent face à la Lituanie pour clôturer le deuxième tour

— Anthony Edwards parle et le soutient largement pour les États-Unis

— Les États-Unis battent le Monténégro pour ouvrir le jeu au deuxième tour

—Premières victoires des États-Unis : les États-Unis battent la Jordanie pour terminer parfaitement lors du premier match de groupe, les États-Unis battent la Grèce lors du deuxième match, les États-Unis battent la Nouvelle-Zélande lors du match d’ouverture.

— Les Américains utilisent beaucoup de profondeur à leur avantage

— Pour Erik Spoelstra, ce voyage à Manille ressemble beaucoup à un retour aux sources

SUIVANT

Les perdants des quarts de finale joueront jeudi. Les demi-finales auront lieu vendredi. Les matchs pour décider des cinquième et septième places auront lieu samedi, et les matchs pour les médailles d’or et de bronze auront lieu dimanche.

STATUT DU JOUR

L’Allemand Dennis Schroder a raté 22 tirs en 30 minutes de jeu lors de la victoire de son équipe contre la Lettonie en quarts de finale mercredi. Il avait raté 22 tirs au cours de ses 100 dernières minutes de jeu au cours des quatre derniers matchs de l’Allemagne en début de journée.

CITATION DU JOUR

« C’est un peu bizarre, bien sûr. » — L’entraîneur de la Lettonie, Luka Banchi, un Italien, qui entraînera jeudi l’Italie lors des éliminatoires de consolation de la Coupe du monde.

