Coupe du monde : Combien de Canadiens ont regardé les matchs de l’équipe ?

Alors que les têtes de liste de la Coupe du monde masculine de la FIFA commencent à se terminer, un nouveau sondage montre que, depuis le début du tournoi au Qatar, l’intérêt pour l’équipe nationale masculine de soccer a augmenté parmi les Canadiens.

Dans un sondage mené par Research Co., les résultats montrent que 24 pour cent des répondants de partout au Canada ont reconnu qu’ils étaient plus intéressés par l’équipe nationale masculine de soccer qu’ils ne l’étaient avant sa participation à la Coupe du monde. Cela comprend 29 % des hommes et 26 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans.

Plus de la moitié des Canadiens (51 %) ont toutefois déclaré que leur intérêt pour l’équipe n’avait pas changé depuis sa participation à la Coupe du monde, mais un petit pourcentage de Canadiens (9 %) ont déclaré qu’ils étaient moins intéressés maintenant qu’avant. .

Interrogés sur le match entre le Canada et la Belgique le 23 novembre, 35% ont déclaré avoir regardé au moins une partie du match.

« Un homme sur quatre (24 %) a vu l’intégralité du match du Canada contre la Belgique lors de Qatar 2022. » Le président de Research Co., Mario Canseco, a déclaré dans un communiqué de presse. « Sur une base régionale, l’Ontario (24 %) était en avance sur toutes les régions en suivant l’ensemble du concours.

Après la défaite contre la Belgique, 35 % des répondants ont de nouveau déclaré avoir regardé au moins une partie du deuxième match du Canada contre la Croatie le 27 novembre. Mais le troisième et dernier match du Canada contre le Maroc le 1er décembre n’a été regardé que par 29 %.

Selon le sondage, bien que l’intérêt pour l’équipe semble avoir augmenté, seulement environ un Canadien sur six (15 %) se décrit comme de « vrais amateurs de soccer » qui aiment regarder et suivre le match. Un nombre légèrement plus élevé de Canadiens (17 %) ont déclaré ne pas suivre le match tout le temps et ne regarder que le plus de matchs possible.

Les données de Research Co. montrent que 27 % des Canadiens ont déclaré que le soccer n’est pas leur sport préféré, mais qu’ils regarderont tout de même un match de temps à autre. Quarante et un pour cent ont déclaré qu’ils ne se souciaient pas vraiment du beau jeu.

Trente-huit pour cent des répondants ont dit avoir suivi cette édition de la Coupe du monde de « très près » ou « d’assez près », dont 49 % de Canadiens de 18 à 34 ans, 48 ​​% d’hommes et 52 % d’Ontariens.

MÉTHODOLOGIE

Le sondage a été mené les 6 et 7 décembre et comprenait les réponses de 1 000 adultes canadiens. Les données ont été pondérées statistiquement selon les chiffres du recensement canadien pour l’âge, le sexe et la région au Canada, selon Research Co. La marge d’erreur est de +/- 3,1 points de pourcentage, dix-neuf fois sur vingt.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.