Coupe du monde – Carnet de notes du journaliste du Pays de Galles: le vrai test de Rob Page commence maintenant | Nouvelles du football

Le journaliste de Sky Sports News, Geraint Hughes, revient sur la campagne difficile du pays de Galles pour la Coupe du monde et discute de la prochaine étape pour Rob Page, Gareth Bale et le football gallois…

Il y a une énorme frustration à la surface en ce moment parce que le Pays de Galles n’a pas joué près de ses capacités et il peut y avoir un certain nombre de raisons à cela.

L’une des raisons est la forme physique des joueurs en termes de minutes que les joueurs ont passées sur le terrain avant un tournoi comme celui-ci. Nous pouvons débattre de la qualité du football présenté, mais l’intensité est élevée – et vous devez vous y attendre lorsque vous jouez contre les meilleurs du monde. Si vous êtes un peu déprimé, c’est difficile.

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, a déclaré que le Pays de Galles n'avait pas montré ses "vraies couleurs" après avoir été éliminé de la Coupe du monde, mais qu'il avait soif de se qualifier pour d'autres tournois majeurs.



Le match contre l’Iran était horrible et le premier match contre les États-Unis n’était pas génial non plus. Les points positifs à court terme ne sont pas bons. Cependant, il y a une vue d’ensemble avec le Pays de Galles pour arriver ici et ce qui peut être appris dans cet environnement.

Il y a un certain nombre de jeunes joueurs qui n’auraient pas forcément eu de minutes sur le terrain. Les supporters anglais ont probablement vu Rubin Colwill hier soir – il pourrait être l’un des futurs talents du Pays de Galles. Donc, il y a une image plus grande à l’avenir.

Le Gallois Rubin Colwill pourrait être une star du futur pour le Pays de Galles.





À première vue, le Pays de Galles vaut mieux que cela – et ce depuis plusieurs années. Ils ont trouvé une volonté de gagner, mais ils ne l’ont pas trouvée pendant qu’ils étaient ici.

Le directeur général de la FAW pense qu'Aaron Ramsey et Gareth Bale continueront de jouer pour le Pays de Galles après avoir été éliminés de la Coupe du monde par l'Angleterre.



Rob Page a clairement changé de tactique hier soir en s’installant avec un arrière à quatre. Sa préférence va à trois arrières, mais je pense que ce changement visait à faire entrer Aaron Ramsey et Gareth Bale davantage dans le jeu. S’ils sont plus haut sur le terrain, ils auront plus d’effet. Cela a été perceptible dans les deux premiers matchs, à quel point ils étaient profonds. Comment des joueurs comme ça peuvent-ils affecter un match alors qu’ils sont si loin du dernier tiers ?

Tactiquement, Page a bien compris. Le Pays de Galles peut s’adapter, et ils l’ont fait dans tant de matchs de qualification et de la Ligue des Nations, passant d’un arrière trois à un arrière quatre. Ainsi, le changement de formation n’était pas étranger aux joueurs et le plan était de contenir l’Angleterre, d’attendre son impatience ou une erreur et d’essayer d’obtenir un but.

Le joueur anglais Phil Foden réfléchit à ce que son premier but international signifie pour lui et partage ses réflexions sur la confrontation avec le Sénégal.



Le manque de forme physique de match est entré en collision avec un certain nombre de joueurs qui ne sont pas en forme. Bien que les joueurs n’étaient pas à blâmer – ils ont essayé. Quand vous n’êtes pas en forme, vous n’êtes pas en forme, et Rob Page n’a pas le pool de joueurs que l’Angleterre a.

Clairement, ils pensaient qu’ils allaient sortir de la phase de groupes et c’était le but, mais on ne peut pas trop critiquer Rob Page.

Il a obtenu un contrat de quatre ans peu de temps avant ce tournoi. Le contrat n’était pas de venir faire de grandes choses en Coupe du monde. Il a fallu environ quatre ans pour construire le Pays de Galles, pour s’assurer qu’ils deviennent des qualificatifs en série. Ils l’ont fait lors des deux derniers Euros et d’une Coupe du Monde.

L'équipe d'Angleterre a été chaleureusement accueillie dans son hôtel après sa victoire 3-0 contre le Pays de Galles pour atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde.



Le Pays de Galles sait que cette génération de joueurs va lentement traverser l’automne et entrer dans sa phase de retraite. Donc, il s’agit de faire venir de jeunes joueurs. Page a travaillé avec les moins de 21 ans avant de devenir entraîneur adjoint puis entraîneur.

Page a amené un certain nombre de jeunes joueurs ici au Qatar qui ne font pas partie de l’équipe, mais ils se sont entraînés avec Gareth Bale, Aaron Ramsey, Joe Allen. Il s’agit de la future voie des talents, de trouver des joueurs, de les faire entrer dans des clubs, puis de jouer pour le Pays de Galles.

Page, bizarrement, commence à gagner son argent aujourd’hui, à planifier la campagne du Championnat d’Europe et à amener le Pays de Galles à la prochaine Coupe du monde. C’est un grand défi pour lui et il le sait. Tout le monde – parce que c’est un homme vraiment gentil – espère qu’il s’en sortira.