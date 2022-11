Coupe du monde – Carnet de notes du journaliste anglais: attendez-vous à des changements pour le dernier match de groupe contre le Pays de Galles mais Harry Kane gardera sa place | Nouvelles du football

Gareth Southgate devrait rafraîchir son onze de départ pour le dernier match du groupe B contre le Pays de Galles mardi soir, bien que le capitaine Harry Kane ait insisté sur le fait qu’il était en forme et a dit au patron de l’Angleterre qu’il voulait garder sa place devant.

Comme pour renforcer cela, il y avait une déclaration d’intention du capitaine anglais dans le travail final avant le match à la base anglaise d’Al Wakrah. Kane mène toujours les joueurs sur le terrain d’entraînement – cette fois, il a mis trois à quatre minutes avant que tout le monde n’émerge. Southgate regardait.

Alan Shearer a lancé des appels au repos de Kane, sachant que seule une défaite désastreuse de quatre buts contre le Pays de Galles pourrait empêcher l’Angleterre de se qualifier pour les huitièmes de finale. La théorie est la suivante : laissez-le récupérer et gardez-le au frais pour les plus gros matchs à venir.

Mais Southgate a déclaré avant le match contre les États-Unis qu’il était difficile pour un manager d’exclure un joueur aussi important, en particulier un joueur qui veut jouer chaque minute de chaque match.

L'ancien attaquant anglais Daniel Sturridge s'attend à ce que le Pays de Galles contre l'Angleterre soit une "affaire épicée" et soutient l'Angleterre pour l'emporter compte tenu de la profondeur de l'équipe



Le patron de l’Angleterre a fait face à des appels similaires pour reposer Kane après les deux premiers matchs – au cours desquels il n’a pas marqué – aux Championnats d’Europe, mais Kane a quand même commencé le troisième match contre la République tchèque.

Lors de la Coupe du monde en Russie il y a quatre ans, avec une qualification pour les huitièmes de finale assurée, Southgate a fait reposer son capitaine pour le dernier match de groupe contre la Belgique.

La différence cette fois est que la qualification n’est pas garantie.

L'ancienne internationale anglaise Karen Carney partage ses réflexions sur l'Angleterre contre le Pays de Galles et si Harry Kane devrait être reposé avant leur match de Coupe du monde dans le groupe B



En conséquence, ne vous attendez pas à ce que l’Angleterre fasse des changements en gros.

Une seule fois aux Euros, Southgate a fait plus de deux changements à son équipe précédente. C’est une philosophie qui a mené l’Angleterre jusqu’à la finale.

“Nous voulons bien jouer”, explique Southgate. “Nous voulons gagner le groupe, nous voulons gagner des matchs de football. Il doit y avoir un équilibre de fraîcheur.

“Sans aucun doute, les deux matchs ont beaucoup coûté aux joueurs. Mais aussi de la stabilité. Si vous faites beaucoup de changements, vous pouvez aussi perdre un peu de rythme.

“Nous ne nous sommes pas encore qualifiés. Nous ne sommes pas dans un scénario que nous avions lorsque nous avons joué contre la Belgique en Russie et que nous nous sommes qualifiés. C’était un cas de premier ou de deuxième.

“Nous ne savions pas vraiment ce qui serait bénéfique lorsque nous avons choisi l’équipe, puis nous avons eu deux jours de ‘pourquoi changeons-nous d’équipe’ même si nous nous étions qualifiés.”

Le coach anglais voudra une équipe forte pour ce match. Il reste encore beaucoup à faire, pour les deux nations. Un Pays de Galles cracheur de feu cherchera désespérément une victoire pour conserver ses minces espoirs de qualification et l’Angleterre a besoin d’une victoire pour garantir la première place, et probablement éviter les Pays-Bas dans les 16 derniers.

L'ancien attaquant anglais Daniel Sturridge partage ses réflexions sur l'équipe de Gareth Southgate et les attaquants que possèdent les Three Lions



Mais après une démonstration léthargique lors du match nul et vierge contre les États-Unis, Southgate apportera quelques changements – selon toute vraisemblance, au repos les deux plus jeunes joueurs anglais, Bukayo Saka et Jude Bellingham – qui ont été remarquables contre l’Iran mais beaucoup plus modérés contre l’Amérique.

Jordan Henderson viendra renforcer l’entrejeu contre le Pays de Galles, probablement à la place de Jude Bellingham, tandis que Kyle Walker est également susceptible de gagner un premier départ à Doha, après s’être remis d’une opération à l’aine.

Walker – avec Kalvin Phillips – a besoin de temps de jeu s’il veut jouer un rôle utile dans les dernières étapes du tournoi.

Le capitaine anglais Harry Kane a été le premier à s'entraîner alors que l'équipe se préparait pour son dernier match de groupe contre le Pays de Galles à la Coupe du monde.



Henderson est le vice-capitaine de l’Angleterre et son expérience et son influence apaisante au milieu du parc pourraient être cruciales dans un match qui aura probablement plus en commun avec la fougue physique d’un match de Premier League.

Que ce soit ou non Phil Foden obtient son premier départ à cette Coupe du monde reste à voir. Il y a une clameur croissante pour que cela se produise – Gary Neville l’a appelé “un talent générationnel” qui doit jouer.

Mais s’il le fait, où joue-t-il ? Peut-être dans un rôle central, à la place de Monture de maçonou sur l’une des ailes, pour Rahim Sterling ou Saka.

Le gardien du Pays de Galles, Danny Ward, pense que l'Angleterre est une "meilleure équipe" avec ou sans Harry Kane sur le côté



Rob Dorsett de Sky Sports News a les dernières nouvelles du camp d'Angleterre avant leur dernier match de groupe contre le Pays de Galles mardi



Il y a donc, comme toujours, un certain nombre d’énigmes auxquelles le patron anglais doit réfléchir. Sa philosophie est de ne rien prendre pour acquis et il cherchera donc désespérément une victoire et une solide performance contre les Gallois – notamment pour améliorer la statistique inquiétante qui montre que l’Angleterre n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matches internationaux.

Mais Southgate doit sûrement aussi avoir un œil sur les matchs à venir et préparer son équipe pour le match à élimination directe.

“J’ai en quelque sorte compris comment tout cela fonctionne”, a déclaré Southgate. “Si nous le changeons, nous n’aurions pas dû. Si nous gagnons, c’était justifié, sinon ce ne l’était pas.

“Nous devons juste prendre les meilleures décisions avec les informations dont nous disposons et préparer l’équipe de la meilleure façon possible.”

L'ancien défenseur de l'Angleterre et de Manchester United, Gary Pallister, ne tarit pas d'éloges sur Harry Maguire, qu'il décrit comme le joueur le plus important d'Angleterre contre les États-Unis.



Comment l’Angleterre se qualifiera pour les huitièmes de finale mardi

Angleterre sont actuellement en tête du groupe B avec quatre points après les deux premiers tours de matches, mais L’Iran, Pays de Galles et Etats-Unis peuvent tous encore se qualifier.

Alors que le Pays de Galles devra battre l’Angleterre mardi soir pour avoir une chance de sortir du groupe, l’Angleterre progressera en tant que vainqueur du groupe avec la victoire. Un match nul suffira également pour dominer le groupe si les États-Unis contre l’Iran se terminent également dans une impasse.

Et tant que l’Angleterre évitera une défaite de quatre buts ou plus contre le Pays de Galles, elle sera certaine d’atteindre les huitièmes de finale. cravate contre Pays-Bas.

L’Iran est certain de passer s’il évite la défaite face aux États-Unis et que le Pays de Galles ne gagne pas, tandis que les États-Unis devront battre l’Iran pour atteindre les 16 derniers.

Une victoire du Pays de Galles et un match nul Iran-USA verraient le Pays de Galles progresser – mais une défaite de quatre buts ou plus est le seul scénario dans lequel l’Angleterre ne progresse pas. Il est également possible que l’Angleterre perde contre le Pays de Galles et termine toujours en tête du groupe.

Le record en tête-à-tête est la troisième méthode de bris d’égalité de ce tournoi, après la différence de buts, puis les buts marqués.