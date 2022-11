Coupe du monde au Qatar : moment d’émotion pour la famille d’un joueur canadien

C’est une opportunité unique pour tous les fans de football canadiens qui inondent les rues autour du stade Ahmed bin Ali au Qatar alors que l’équipe se prépare à disputer son premier match de Coupe du monde masculin depuis 1986 contre la Belgique.

Pourtant, pour Nick Pantemis, le voyage est un peu plus doux puisque son fils, James, a été nommé dans l’équipe de 26 joueurs de John Herdman comme l’un des trois gardiens de but.

Le joueur du CF Montréal a été une surprise alors que le gardien du Los Angeles FC Maxime Crepeau a été exclu du tournoi après s’être cassé la jambe.

CTV News a rencontré le senior Pantemis avant le match d’ouverture de la Coupe du monde du Canada mercredi, où il s’est ouvert sur les sacrifices auxquels les parents sont confrontés et a admis qu’il pourrait y avoir quelques larmes versées en regardant son fils.

“Venir à la Coupe du monde a toujours été mon rêve parce que je voulais aller en Allemagne, au Brésil ou en Afrique du Sud, mais c’était impossible”, a-t-il déclaré. “Mais être ici et mon fils est ici, ça [feeling] est, à travers le toit.

“[When Canada walks out]c’est à ce moment-là que vous commencez à ressentir toutes les émotions et l’accumulation de mutisme dans votre corps, de rigidité et peut-être de larmes, on ne sait jamais », a-t-il déclaré.

“Je pense que l’émotion va submerger beaucoup de gens, surtout moi-même. Je regarde Canada depuis tant d’années; Je me souviens avoir regardé l’équipe de 1986 dans mon sous-sol à l’âge de 19 ans et les avoir encouragés. Mais maintenant, cela va être quelque chose de si spécial.

La Belgique contre le Canada débutera officiellement à 14 h 00 HNE/11 h 00 PST.

