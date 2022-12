Coupe du monde au Qatar : la FIFA confirme que le restaurateur Salt Bae n’aurait pas dû être sur le terrain après la finale | Nouvelles du monde

La FIFA a admis que Salt Bae n’aurait pas dû être sur le terrain après la finale de la Coupe du monde.

Le célèbre restaurateur a été vu tenant le trophée et harcelant les joueurs argentins pour des photos après leur victoire contre la France dimanche.

L’instance dirigeante du football était restée muette sur la question après que le chef et boucher turc – qui possède une chaîne de restaurants dont un à Londres – ait été largement critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir tenté de s’insérer dans les célébrations au stade Lusail au Qatar.

Mais FIFA ont maintenant confirmé que l’accès de Salt Bae au terrain n’était pas autorisé et que les directives de la FIFA stipulent que seuls Coupe du monde les gagnants et les chefs d’État sont autorisés à toucher le trophée lors de la cérémonie de clôture.

Selon les règles du site Web de la FIFA : « En tant que l’un des symboles sportifs les plus reconnus au monde et une icône inestimable, le trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA ne peut être touché et tenu que par un groupe très restreint de personnes, qui comprend d’anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA et les chefs d’État.”

La FIFA mène actuellement une enquête sur les circonstances qui ont conduit Salt Bae, de son vrai nom Nusret Gokce, à se retrouver sur le terrain, rapporte Sky Sports News.

Un porte-parole de la FIFA a déclaré : “A la suite d’un examen, la FIFA a établi comment des individus ont obtenu un accès indu au terrain après la cérémonie de clôture au stade Lusail le 18 décembre. Les mesures internes appropriées seront prises.”

Depuis la finale de la Coupe du monde, une vidéo a émergé du président de la FIFA, Gianni Infantino, se faisant trancher son steak par Salt Bae, puis imitant sa célèbre technique d’assaisonnement dans son restaurant à Dubaï.

Salt Bae était l’un des 303 abonnés Instagram d’Infantino à 18 heures jeudi, mais à 19 h 15 jeudi, il n’était plus suivi.

Des scènes gênantes se sont ensuivies au lendemain de la victoire de l’Argentine aux tirs au but dimanche alors que le chef était filmé en train de harceler des joueurs qui semblaient déconcertés par sa présence.

Lionel Messi a été vu à plusieurs reprises essayant de secouer M. Gokce après avoir attrapé la star du PSG pour essayer de prendre une photo.

Angel di Maria et Lisandro Martinez semblaient également confus par l’apparence du chef.

Salt Bae a acquis une renommée mondiale en 2017 après qu’une vidéo de lui montrant sa méthode flamboyante d’assaisonnement de la viande soit devenue un mème Internet.

Son restaurant londonien, le steakhouse Nusr-et dans la banlieue chic de Knightsbridge, a récemment fait l’objet de protestation des militants de la rébellion animale pour sa “vente de steaks plaqués or pour plus de 1 000 £”, qui, selon le groupe, était “symbolique d’un système brisé”.