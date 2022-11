Coupe du monde au Qatar : la bière pourrait être interdite dans tous les stades | Nouvelles du monde

Les hôtes de la Coupe du monde, le Qatar, feraient pression sur la FIFA pour qu’elle arrête la vente de bière dans les huit stades du tournoi.

La vente d’alcool est strictement contrôlée dans Qataret n’est autorisé dans la nation musulmane que dans les bars et restaurants des hôtels, loin de la vue sur la rue.

Cependant, il a dû assouplir ses restrictions sur l’alcool pour permettre au sponsor de la FIFA, Budweiser, de vendre ses produits en dehors des sites de match et des fan zones.

Budweiser a reçu l’ordre samedi de déplacer les étals vendre son produit dans les stades à des endroits moins importants.

Le Times rapporte que Qatar 2022 veut désormais aller encore plus loin – sur l’insistance de la famille royale qatarie Al Thani – et que des discussions sont en cours entre FIFA et Budweiser.

Une annonce est attendue aujourd’hui, mais il est entendu que 48 heures avant que le Qatar n’affronte l’Équateur lors de l’ouverture du tournoi dimanche, il est probable que les fans seront informés qu’ils ne peuvent acheter de bière à aucun match, selon le journal.

En tant que l’un des plus grands sponsors de la FIFA, Budweiser a l’exclusivité de vendre de la bière à Coupe du monde allumettes.

La bière n’était déjà autorisée à être vendue qu’à l’extérieur du bol du stade lui-même, mais dans le périmètre pour les détenteurs de billets avant le coup d’envoi ou après le match.

Désormais, il est entendu que la bière ne sera disponible dans les fan zones au Qatar qu’après 18h30 et que les fans ivres seront envoyés dans des zones spéciales pour se dégriser.

En réponse à la demande de déplacement de ses points de vente, le propriétaire de Budweiser, AB InBev, a déclaré à Sky News : “AB InBev a été informé le 12 novembre et travaille avec la FIFA pour déplacer les points de vente de la concession vers des emplacements comme indiqué.

“Nous travaillons avec la FIFA pour offrir la meilleure expérience possible aux fans. Notre objectif est d’offrir la meilleure expérience client possible dans les nouvelles circonstances.”

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ces derniers jours montrent des tentes Budweiser rouges déplacées sur roues par le personnel.

Les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar ont déclaré que “les plans opérationnels étaient en cours de finalisation” lorsqu’ils ont été interrogés sur le changement d’emplacement des stations de bière plus tôt cette semaine.

Le Comité suprême de la Coupe du monde a déclaré à Sky News: “Ces plans incluent des équipes de gestion des sites améliorant les exigences de superposition pour tous les sites de compétition. Cela a un impact direct sur l’emplacement de certaines zones de supporters.

“Les heures de coulée et le nombre de destinations de coulée restent les mêmes dans les huit stades de la Coupe du monde.”