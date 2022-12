Coupe du monde au Qatar : ce qui manque dans la guerre des récits

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar — Que signifie porter un brassard ? À la Coupe du monde, cela pourrait signifier provoquer un choc des civilisations.

Sur le terrain, le tournoi a ravi les fans avec des matchs chaotiques, des bouleversements et une surabondance de pouvoirs de football non traditionnels atteignant la phase à élimination directe. Mais en dehors du terrain, la Coupe du monde, la première à être organisée au Moyen-Orient, a été le théâtre d’une compétition plus rancunière entre un Occident moralisateur et des hôtes qatariens de plus en plus indignés et leurs frères arabes.

Les gouvernements occidentaux, en particulier ceux d’un groupe de nations européennes participant au tournoi, et les médias ont regardé avec méfiance l’événement et le royaume riche en pétrole qui l’organise. Ils ont déposé des objections sur les droits de l’homme et le manque de protection des travailleurs, soulignant les abus qui ont eu lieu dans l’ombre des gigantesques projets de construction de la Coupe du monde de l’émirat. Et malgré les efforts de la FIFA, l’instance dirigeante controversée du football, pour restreindre les gestes politiques lors du tournoi, ils ont mené quelques actes de protestation.

Cela incluait la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser au Qatar portant le brassard “One Love” en faveur des droits LGBTQ que les capitaines des États-Unis et un certain nombre d’équipes européennes ont finalement refusé de porter de peur d’être sanctionné par la FIFA. Le geste de Faeser a déclenché des regards et de la dérision au Qatar et dans la région, certains commentateurs éminents interprétant moins cette décision comme un commentaire sur les menaces auxquelles sont confrontées les minorités LGBTQ et plus un acte de démagogie impérieusedéconnecté de la réalité vécue de ces sociétés.

L’équipe nationale allemande a également organisé sa propre protestation, posant pour une photo d’avant-match avec les mains sur la bouche, un message apparent aux autorités de la FIFA qui les museleraient. Mais la sortie anticipée de l’équipe s’est alors déclenchée une frénésie de moquerie sur les réseaux sociaux et la télévision arabes.

La rhétorique passionnée existe également sur d’autres fronts. À mi-parcours du tournoi, les médias sociaux regorgent encore de commentaires sur ce qui a été décrit comme «l’esclavage des temps modernes» qui sous-tendait les stades fastueux et les nouvelles infrastructures du Qatar. Pendant de nombreuses années, des groupes de défense des droits et des organisations de défense des droits des travailleurs ont fait la chronique des lacunes et des abus qui prévalent non seulement au Qatar, mais dans la région du Golfe au sens large, où des millions de travailleurs migrants gagnent leur vie, parfois dans des conditions misérables et vulnérables aux prédations d’employeurs et de recruteurs exploiteurs.

Mais les chapes contre la Coupe du monde du Qatar semblent presque présenter les autorités de l’émirat comme des pharaons vaniteux, conduisant des biens meubles pour construire leurs pyramides étincelantes. Le nombre de morts a circulé, associant plusieurs milliers de morts de travailleurs aux préparatifs du Qatar – des chiffres que les responsables qatariens ont carrément rejetés comme étant grossièrement inexacts et trompeurs, et qui n’ont pas été corroborés par l’Organisation internationale du travail des Nations Unies.

“Le Qatar a contesté le nombre de morts, en partie en insistant sur le fait que les travaux sur les infrastructures en dehors des stades de la Coupe du monde n’étaient pas liés au tournoi”, ont rapporté mes collègues le mois dernier, dans un article qui a relaté l’histoire d’un Indien décédé après avoir travaillé. sur les chantiers de construction du Qatar. “Il a également pris des mesures qui, selon les groupes de défense des droits des travailleurs et des droits de l’homme, sont importantes et protégeront mieux les travailleurs si elles sont pleinement mises en œuvre.”

Ces réformes comprennent un nouveau système électronique centralisé pour superviser les paiements entre les entreprises privées et leurs travailleurs migrants, des augmentations de salaires et d’autres mesures pour accorder une plus grande mobilité aux travailleurs dont le statut dans le pays est lié aux caprices de leurs employeurs. Il y a des signes de progrès.

“Les changements tangibles incluent la suppression des exigences pour les travailleurs d’obtenir des permis de sortie pour quitter le Qatar et d’obtenir des certificats de non-objection avant de changer d’employeur”, a expliqué le blog Monkey Cage du Post. «Selon les données de l’OIT, plus de 300 000 travailleurs étrangers ont changé d’emploi entre septembre 2020 et mars 2022. En outre, 13% de la main-d’œuvre du Qatar a vu son salaire de base augmenter après la mise en place du salaire minimum non discriminatoire en 2021. Une nouvelle législation en 2021 a réduit le nombre d’heures pendant lesquelles les employeurs pouvaient assigner du travail à l’extérieur pendant les mois d’été, une nouvelle mesure pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Les groupes de défense des droits soutiennent qu’il reste encore beaucoup à faire pour protéger les travailleurs de l’exploitation et garantir que les nouvelles politiques soient correctement mises en œuvre dans le secteur du travail largement privatisé du pays.. Mais pour Zahra Babar, directrice associée du Centre d’études internationales et régionales du campus de l’Université de Georgetown au Qatar et chercheuse de longue date sur les questions de migration dans le Golfe, la conversation polarisante autour de la Coupe du monde n’a pas fait grand-chose pour faire progresser une véritable compréhension des complexités de à quoi sont confrontés les migrants dans la région et la vie qu’ils mènent. (Vous pouvez obtenir un aperçu de cette complexité dans une série de podcasts produite par le programme de Babar, mettant en vedette les voix des migrants au Qatar.)

“Le récit des héros et des méchants n’a pas vraiment aidé”, a déclaré Babar, ajoutant que le ton des critiques occidentales pourrait même durcir les attitudes locales qataries envers les nombreux migrants parmi eux.

Les discussions sur l’hypocrisie occidentale et les doubles standards vont bon train à Doha. Dans des conversations que j’ai eues avec des responsables qatariens et d’autres commentateurs arabes, j’ai entendu des références à la façon dont l’Europe détournait le regard alors que des milliers de candidats à l’émigration se noyaient en Méditerranée ; aux abus documentés du programme américain visant à faire venir des travailleurs agricoles peu qualifiés pour travailler dans des fermes américaines ; à l’indifférence de l’Occident lorsqu’il est confronté à son propre héritage d’exploitation impériale et plus tard de soutien à divers régimes dictatoriaux dans le monde en développement ; au manque de respect des responsables européens qui dénoncent en public la société et les mœurs qataris, et en privé poursuivent leurs intérêts économiques avec Doha – y compris les grands accords gaziers.

Lorsque j’ai suggéré que certains de ces arguments pourraient être interprétés comme du “whataboutisme”, un responsable a repoussé, insistant sur le fait que c’était le contexte pertinent pour voir la place du Qatar dans le monde et ses propres luttes pour tenir compte du rythme du changement. La population de ce petit pays a plus que quadruplé en moins de deux décennies, ce qui implique en grande partie des afflux massifs de nouveaux travailleurs migrants.

Selon Babar, les systèmes en place partout dans le monde – pas seulement au Qatar – pour la main-d’œuvre migrante peu qualifiée sont “axés sur l’utilisation et l’abus d’un cadre dévalorisé de travailleurs, dont la vie est constamment en proie à l’incertitude”. Malgré toute l’attention particulière portée au Qatar pendant la Coupe du monde, les conditions pour les migrants ici ne sont pas si uniques, a-t-elle soutenu.

Au-delà de ses tentatives de réforme de son secteur du travail, le Qatar voit également cette Coupe du monde comme une opportunité de séduire un autre type de touriste. Alors que la ville voisine de Dubaï est devenue un terrain de jeu pour les Occidentaux de la jet-set, Doha peut être une destination attrayante pour les visiteurs du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique. Pas moins de 1,5 million de personnes devraient visiter le Qatar au cours de la Coupe du monde. Après le tournoi, le Qatar offrira une entrée sans visa aux personnes de plus de 95 pays. C’est un régime beaucoup plus généreux que ce que proposent les États-Unis ou les pays européens de la zone Schengen.

“Le Qatar est depuis longtemps une plaque tournante mondiale du voyage entre l’Est et l’Ouest, ce qui a rendu le tournoi accessible à de nombreux fans qui n’avaient jamais eu l’occasion d’assister à une Coupe du monde auparavant”, a déclaré Ali Al-Ansari, attaché de presse du Qatar aux États-Unis. .

La facilité d’entrée et d’accès – les vols vers le Golfe, une plaque tournante majeure du transport aérien, sont assez abordables depuis certaines parties de l’Asie et de l’Afrique – est apparue dans mes conversations avec un groupe de fans du Ghana avant qu’ils ne se dirigent vers le crash de leur nation. le tournoi contre l’Uruguay vendredi.

« C’est très facile de venir ici. Le Qatar est un endroit parfait pour accueillir la Coupe du monde », a déclaré Joe Mensah, un ingénieur électricien de la ville de Kumasi.

Le collègue de Mensah, John Appiah d’Accra, a déclaré qu’il était arrivé au Qatar avec “certaines perceptions” du racisme arabe et des mauvais traitements infligés aux étrangers. “Mais mon traitement ici a été superbe.”

Appiah a ajouté qu’il aimerait se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026, mais a déclaré qu’il pensait que l’obtention d’un visa pourrait être délicate. « Je ne sais pas s’ils voudraient que je vienne », dit-il.