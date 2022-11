Coupe du monde: Aaron Ramsdale soutient son coéquipier d’Arsenal Bukayo Saka pour tirer un penalty pour l’Angleterre au Qatar | Nouvelles du football

Aaron Ramsdale a soutenu Bukayo Saka pour intervenir et tirer un penalty pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde après avoir félicité son coéquipier d’Arsenal pour sa réponse “impeccable” aux retombées de son chagrin à l’Euro 2020.

Ayant raté le penalty décisif lors de la défaite finale en fusillade contre l’Italie, Saka a été victime d’abus racistes – tout comme Jadon Sancho et Marcus Rashford, qui ont également échoué sur place.

Saka a marqué tous les coups de pied qu’il a pris pour Arsenal depuis son échec à Wembley, y compris lors de grands matchs contre Chelsea, Manchester United et Liverpool.

Image:

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, embrasse Saka après son penalty raté lors de la finale de l’Euro 2020





Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Saka en prendrait encore un pour l’Angleterre, Ramsdale a répondu: “Absolument. Il est à trois sur trois depuis ce jour.

“Je pense qu’il a réalisé que c’était juste quelque chose qui lui était arrivé et qu’il n’hésiterait pas parce qu’il est ce genre de personne. Il connaît le sentiment maintenant et j’espère que la prochaine fois qu’il interviendra, il pourra mettre le ballon dans le dos. du filet.”

La forme de club respective de Ramsdale et Saka – avec le défenseur Ben White – signifie que les Gunners ont trois représentants dans l’équipe de Coupe du monde de Gareth Southgate.

Saka a certainement laissé parler son football puisqu’il a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur d’Arsenal et a jusqu’à présent été l’un de leurs joueurs les plus remarquables alors qu’ils ont cinq points d’avance au sommet de la Premier League.

“Impeccablement, probablement”, a répondu Ramsdale lorsqu’on lui a demandé comment il pensait que Saka avait géré l’échec et les abus qui ont suivi l’année dernière.

Image:

Saka a marqué cinq buts dans toutes les compétitions pour Arsenal cette saison





“Le gamin est un garçon adorable, il a du temps pour tout le monde, travaille très dur toute la semaine. Il manque très, très rarement une séance d’entraînement et a utilisé toute cette motivation de critique mais aussi plus encore l’amour que tout le monde lui a donné, lui a donné un supplément augmenter.

“N’oubliez pas qu’il avait la pression de tout le club de football sur lui l’année dernière – lui et Emile Smith Rowe étaient nos principaux gars – et il s’est occupé de cela, il s’est occupé de tout le reste. Il est en plein essor et je ne peux pas attends de le voir s’épanouir

par ici.”

Ramsdale a poursuivi en disant qu’il n’y avait “aucun doute” que Saka était maintenant un personnage plus fort “hors du terrain et dessus” depuis l’incident et que cela a fait de lui une “personne plus complète”.

“Quand nous avons raté le top quatre, il a eu l’impression que tout était de sa faute parce qu’il ne pouvait pas subvenir à nos besoins”, a ajouté Ramsdale.

“J’ai juste pu me dire que la saison avant qu’ils ne terminent huitième, cette saison nous avons terminé cinquième, et si nous franchissons une nouvelle étape, nous serons dans le top quatre. C’est cette perspective de : c’est un match de football et il y a beaucoup plus à ça.”

Bien qu’il ait soutenu Saka pour qu’il soit un succès sur place, Ramsdale a également révélé que l’Angleterre ne prévoyait pas de pratiquer des pénalités contre son contingent de gardiens de but de peur que le trio ne devienne trop bon pour les sauver et abaisser la confiance des preneurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Beckett et Romesh Ranganathan ont été invités à un camp d’entraînement en Angleterre et ont “étourdi” les Three Lions. Regardez Rob & Romesh vs The Three Lions exclusivement sur Sky et MAINTENANT à partir du 16 novembre



“Nous n’en avons pas fait avec les gardiens de but à la minute, nous avons quelque chose qui s’appelle un filet de compétences où les corners sont ouverts”, a-t-il déclaré.

“Pour le moment, je pense que les gars travaillent juste sur une sorte de technique. Je pense que cela peut devenir préjudiciable s’ils les affrontent contre des gardiens de but, car nous commençons alors à savoir où ils vont.

“Nous pouvons commencer à jouer un peu, surtout quand nous ne voulons pas être marqués tout le temps. Donc, les tours ultérieurs, je pense que nous commencerons à les voir introduits dans des tours plus pressurisés avec les gardiens de but.

“Si je sais où vous allez sept fois sur 10 et que je commence à tricher et à partir tôt et que je commence à les sauver, vous pourriez commencer à vous en inquiéter. Commencez par viser où vous allez aller dans le filet de compétences, prenez quelques contre la

gardien de but et nous partons de là.

“Parce que tout le monde peut prendre des pénalités, ce sont juste ces belles marges de pression que nous ne pouvons malheureusement pas recréer là-bas.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikel Arteta réfléchit au soutien que Bukayo Saka a reçu après son penalty manqué lors de la finale de l’Euro 2020, mais insiste sur le fait qu’il est devenu un meilleur joueur grâce à cela



Le père de Ramsdale est devenu une figure culte dans le Tout ou rien : Arsenal documentaire diffusé sur Amazone plus tôt cette année – ses réactions pleines de jurons à l’action sur le terrain montrant à quel point l’unité familiale est étroite.

“Il a certainement versé quelques larmes”, a déclaré Ramsdale lorsqu’il a dit à son père qu’il faisait partie de l’équipe.

“Je pense que si je réussis sur le terrain, il pourrait ne pas rentrer chez lui. Il pourrait avoir une crise cardiaque.

“C’est spécial pour ma famille, surtout pour ma mère et mon père qui ont parcouru le pays en voiture, m’ont fait faire le tour du monde. Il n’aura plus d’ongles, disons-le ainsi.”

Gallagher “un peu surpris” d’être appelé

Image:

Le milieu de terrain de Chelsea Conor Gallagher admet qu’il a été surpris d’être nommé dans l’équipe anglaise de 26 joueurs pour le Qatar





Conor Gallagher veut tirer le meilleur parti de sa place surprise dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde après avoir admis qu’il avait la chance d’être au Qatar.

Gallagher a joué 18 fois dans toutes les compétitions pour Chelsea cette saison, mais n’a fait que huit départs.

Un manque de minutes a vu le milieu de terrain de Chelsea revenir dans l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans en septembre, ajoutant à son sentiment de surprise lorsqu’il a reçu un message sur le lit de physio jeudi dernier qu’il faisait partie de l’équipe de Coupe du monde de Southgate.

“Je ne m’y attendais pas vraiment, mais évidemment j’espérais qu’il y avait une chance”, a déclaré Gallagher.

“J’ai gardé espoir et quand j’ai reçu le texte, j’étais tellement fier et honoré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le spectaculaire vainqueur tardif de Conor Gallagher pour Chelsea contre Crystal Palace sous tous les angles



“Je l’ai d’abord dit à mon père. Toujours. Il serait toujours la première personne à qui j’annoncerais cette incroyable nouvelle parce qu’il est mon plus grand fan et ma plus grande source d’inspiration.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait un peu chanceux d’être dans l’équipe compte tenu de la compétition, il a répondu : “Oui, comme je l’ai dit, j’ai été un peu surpris.

“Je n’ai pas joué au football de manière cohérente avec Chelsea et en tant qu’équipe, Chelsea n’a pas bien joué cette saison – nous avons certainement beaucoup à améliorer et je suis sûr que nous le ferons.

“Mais je suis très reconnaissant et honoré que le sélectionneur anglais ait montré sa confiance en moi et ait vu ce que je pouvais faire quand j’ai joué pour Chelsea cette saison et évidemment la saison dernière également.”