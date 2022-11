Coupe du monde : 8 plats à emporter sur le terrain à mi-parcours

Étant donné que nous sommes à peu près à mi-chemin de la Coupe du monde masculine et que l’excitation du dernier tour des matches de la phase de groupes est à nos portes, cela semble être le bon moment pour revenir sur la semaine et les plus grands scénarios qui ont émergé jusqu’à présent sur le terrain.

DES PERTURBATIONS À GALEUR

Quiconque regarde ce tournoi enraciné pour les outsiders doit être ravi. Juste pour récapituler :

Le Maroc peut couronner la phase de groupes avec une réalisation majeure s’il fait suffisamment de dégâts contre le Canada jeudi pour terminer en tête du groupe F, qui comprend la Belgique et la Croatie.

Les Saoudiens pourraient avancer avec une victoire sur le Mexique mercredi, mais un match nul mettrait en jeu le résultat Argentine-Pologne. Le Japon fait face à une tâche difficile contre une impressionnante équipe espagnole jeudi, mais un match nul signifierait que l’Allemagne devrait battre le Costa Rica d’au moins deux buts pour se qualifier.

Les États-Unis ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale mardi après avoir battu l’Iran.

PLUS DE 100 MINUTES

Ajouter plus au drame a été la valeur de camion à benne basculante de ce qu’on appelle les minutes de «temps d’arrêt» ou de «temps de blessure» qui ont été ajoutées à la fin des première et deuxième mi-temps des matchs.

À moins d’un arrêt pour blessure majeure, voir une minute ou deux ajoutées à la fin de la première mi-temps et trois ou quatre à la fin de la seconde mi-temps est considéré comme normal. Lors de cette Coupe du monde, cependant, nous avons vu au moins cinq minutes ajoutées aux premières mi-temps à plusieurs reprises et plusieurs occasions d’au moins huit minutes ajoutées aux secondes mi-temps.

Lorsque l’Angleterre a joué contre l’Iran, 14 minutes ont été ajoutées à la première mi-temps, puis 13 minutes supplémentaires à la seconde mi-temps. Lors de la victoire 2-0 de l’Iran contre le Pays de Galles, ils ont marqué à la 98e et à la 101e minute.

Alors que se passe-t-il? Certaines études ont montré qu’au cours d’un match régulier de 90 minutes, le ballon n’est en fait en jeu que pendant environ 60 minutes, et la commission des arbitres de la FIFA a cherché à traiter de manière plus approfondie non seulement le temps perdu pour les célébrations de buts, les remplacements et les blessures. , mais du temps généralement perdu lorsque le ballon est hors jeu.

LA FRANCE IGNORE LA MALÉDICTION DU CHAMPION EN DÉFENSE

En entrant dans le tournoi, les champions en titre ont quitté le tournoi après la phase de groupes des trois précédentes Coupes du monde et quatre des cinq dernières. L’Italie a remporté la Coupe du monde en 2006 mais n’a pas dépassé la phase de groupes en 2010, la même chose est arrivée à l’Espagne en 2014 et à l’Allemagne en 2018.

La France a fait de même en 2002 après avoir gagné en 1998.

Avec deux victoires consécutives, Les Bleus sont devenus la première équipe à décrocher une place en huitièmes de finale et ont semblé être la meilleure équipe du tournoi en deux matches.

Ce qui rend leurs performances jusqu’à présent encore plus impressionnantes, c’est le fait que les joueurs clés Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku et Lucas Hernandez sont tous blessés.

CR7 ET LE R C’EST POUR LES RECORDS

Avec son penalty contre le Ghana, Cristiano Ronaldo est devenu le premier homme à marquer lors de cinq Coupes du monde, rejoignant la Canadienne Christine Sinclair et la Brésilienne Marta qui l’ont déjà fait dans l’édition féminine du tournoi.

À 37 ans, ce but a également fait de Ronaldo le deuxième homme le plus âgé à marquer lors d’une Coupe du monde, derrière le Camerounais Roger Milla qui l’a fait à l’âge de 42 ans contre la Russie lors de la Coupe du monde de 1994.

Ronaldo est désormais à la fois le plus jeune et le plus ancien buteur du Portugal en Coupe du monde, son premier but lors du tournoi en 2006 contre l’Iran à l’âge de 21 ans.

La légende portugaise a marqué huit buts en Coupe du monde en 19 matches depuis le 28 novembre. Le record du plus grand nombre de buts de tous les temps est de 16 pour l’Allemand Miroslav Klose en 24 matches.

L’INSTANT DE MESSI

Lionel Messi a produit son propre moment de magie lors de ce tournoi. Un entraînement du pied gauche juste à l’extérieur de la surface après l’heure de jeu a conduit l’Argentine à une victoire vitale 2-0 contre le Mexique quelques jours après que les Argentins ont subi une superbe défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite.

Avec deux buts en deux matches, Messi a porté son total en Coupes du monde à huit pour égaler son rival Ronaldo ainsi qu’une autre idole argentine, Diego Maradona.

Il aura peut-être besoin de plus de magie contre la Pologne lors du dernier match de groupe de l’Argentine pour assurer son passage au tour suivant.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION FAIT LEUR MARQUE

Alors que les grands Ronaldo et Messi profitent de ce qui est probablement un dernier hourra de la Coupe du monde, regarder la prochaine génération de stars a été un délice.

Les Anglais Jude Bellingham et Bukayo Saka, les Néerlandais Cody Gakpo, le Brésilien Vinicius Jr., l’Allemand Jamal Musiala, le Ghanéen Mohammed Kudus et, bien sûr, le Canadien Alphonso Davies, entre autres, ont tous impressionné sur la plus grande scène, montrant que le sport tient bon. avancer.

C’est aussi un peu ridicule de penser que le Français Kylian Mbappe est la superstar qu’il est et qu’il n’a que 23 ans.

BUT DU TOURNOI

Le formidable coup de ciseaux de Richarlison pour le Brésil contre la Serbie va demander un sérieux effort pour être en tête.

Son coéquipier Casemiro a fait de son mieux avec une demi-volée spectaculaire pour le vainqueur du match contre la Suisse lundi, mais le but de Richarlison était si bon que le mieux qu’il puisse faire est de se battre pour la deuxième place.

LE CANADA SOUTIENT SON ÉQUIPE DE SOCCER

Le Canada contre la Croatie a généré une audience moyenne de 4,4 millions de téléspectateurs avec un pic d’audience de 5,4 millions à 11 h 30 HE.

Cela en fait le match de soccer le plus regardé de l’histoire du Canada et illustre le fait que le score final n’est qu’une partie de l’histoire que ce groupe spécial d’hommes a écrite.

Dommage qu’il n’y ait aucun espoir de se qualifier pour le tour suivant, mais gagner un premier point en Coupe du monde ou même une première victoire contre le Maroc serait un excellent moyen de couronner une série d’excellence de quatre ans pour l’équipe nationale masculine.