Coupe du monde 2026 bien trop tôt, la France va gagner, les États-Unis vont loin

La Coupe du monde 2022 est terminée. Les étoiles ont brillé, les résultats choquants ont montré que le football est vraiment un jeu mondial, de nouveaux noms ont émergé et, à la fin de tout cela, l’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde (même si en réalité, l’histoire est que Lionel Messi remporte sa première à la cinquième tentative d’une brillante carrière).

Mais avec Qatar 2022 désormais relégué à l’histoire, et à seulement 3 ans et demi avant que la prochaine Coupe du monde se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il est temps de voir comment ce tournoi se déroulera bien trop tôt. prévisions pour 2026.

PS : Si vous pensez qu’il est trop tôt, pourquoi ne pas consulter nos prévisions bien trop précoces pour 2022 d’il y a quatre ans ?

Aucune grande nation ne manquera

Chaque Coupe du monde a lieu avec au moins une nation poids lourd qui n’a pas réussi à se qualifier : l’Italie a manqué en 2018 et 2022, tandis que la Colombie, le Chili et l’Égypte étaient également absents de Qatar 2022. Mais avec la Coupe du monde 2026 passant de 32 à 48 participants nations, il deviendra plus difficile de rater que de se qualifier pour la plupart des équipes puissantes.

L’Europe obtiendra trois places supplémentaires et l’Amérique du Sud deux autres, avec quatre places supplémentaires chacune pour l’Asie et l’Afrique. Les hôtes des États-Unis, du Mexique et du Canada se qualifieront automatiquement, mais il y aura encore trois autres qualifications de la CONCACAF, ce qui signifie qu’il faudrait une très mauvaise campagne de qualification pour manquer en 2026.

Nous nous attendons à ce que Kylian Mbappe rebondisse rapidement après la déception d’avoir perdu la finale de 2022 pour revenir là-bas et la gagner à nouveau, avec la France en 2026. Catherine Ivill/Getty Images

Préparez-vous pour de gros scores

L’inconvénient d’une Coupe du monde élargie sera un plus grand fossé de qualité entre les meilleures équipes et celles qui ne réussissent que grâce aux places de qualification supplémentaires.

Le Japon a battu l’Allemagne et l’Espagne au Qatar, tandis que le Maroc a battu la Belgique, l’Espagne et le Portugal en devenant les premiers demi-finalistes africains. Mais la huitième meilleure équipe d’Afrique ou d’Asie – en ce moment, ce serait le Mali ou les Émirats arabes unis – sera-t-elle vraiment compétitive en 2026 ? La Nouvelle-Zélande gagnera-t-elle enfin un match lors d’une Coupe du monde – l’Océanie obtient une place de qualification garantie – après être revenue sans victoire de deux tournois précédents ?

De plus grandes Coupes du monde signifient de plus grandes opportunités pour les nations de se qualifier, mais quand elles y arrivent, cela pourrait être une courbe d’apprentissage assez raide contre les meilleures équipes.

Préparez-vous pour Haaland contre Mbappe

Il n’y aura pas de Messi contre Cristiano Ronaldo en 2026, mais préparez-vous à ce qu’Erling Haaland défie Kylian Mbappe pour le statut de plus grande superstar du football.

La Norvège ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde depuis 1998, mais avec l’attaquant de Manchester City Haaland et le capitaine d’Arsenal Martin Odegaard à la tête de l’équipe, il est difficile d’imaginer qu’ils ne réussiront pas en 2026. L’attaquant français Mbappe a déjà deux brillants tournois de Coupe du monde. à son nom de 2018 à 2022, mais Haaland est actuellement le seul joueur qui peut le défier pour être considéré comme la star la plus excitante du football.

La Coupe du monde 2026 a besoin de Haaland, et il est un buteur si puissant que la Norvège devrait pouvoir revendiquer l’une des 16 places de qualification européennes pour s’assurer qu’il joue sur la plus grande scène du football.

Haaland et la Norvège devraient pouvoir se qualifier en 2026 compte tenu du champ élargi de 48 équipes. S’ils le font, faites attention. Annelie Cracchiolo/DeFodi Images via Getty Images

Plus de larmes pour Neymar et le Brésil

Aucun joueur n’est plus sous pression pour livrer une Coupe du Monde que Neymar, mais en 2014, 2018 et 2022, des blessures priveraient l’attaquant brésilien de la chance de remplir son rôle de talisman de la nation.

Le joueur du Paris Saint-Germain a égalé Pelé avec 77 buts en tant que meilleur buteur de tous les temps du Brésil lors de Qatar 2022, sa contribution sur le terrain pour le pays ne peut donc pas être remise en question. Mais les Coupes du monde ont été cruelles pour Neymar, et il aura 34 ans au début de la prochaine. Peut-il vraiment mener le Brésil à la gloire en 2026 ?

Le Brésil a mis fin à une attente de 24 ans pour être à nouveau champion du monde aux États-Unis 94, alors ils espèrent pouvoir combler le même écart en 2026, après avoir perdu en 2002. Mais avec l’âge qui rattrape Neymar et des joueurs clés comme Thiago Silva, Dani Alves et Casemiro ne seront probablement pas là en 2026, la gloire de la Coupe du monde semble un rêve lointain pour cela Séléçao génération.

Les États-Unis vont dépasser les attentes

Les États-Unis ont de quoi être optimistes quant à l’approche de 2026 et le tournoi peut devenir le meilleur de l’USMNT des temps modernes.

Oui, ils ont des problèmes à surmonter. Comme de nombreuses équipes, elles n’ont pas encore de buteur éprouvé pour gagner les matchs les plus serrés, et il existe des points d’interrogation valables sur la capacité de l’entraîneur Gregg Berhalter à faire passer l’équipe au niveau supérieur. Mais les États-Unis ont une équipe jeune et talentueuse, comprenant des joueurs qui se produisent régulièrement en UEFA Champions League et dans les meilleures ligues européennes.

Christian Pulisic, Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah, Timothy Weah et Gio Reyna seront tous à leur apogée ou s’en approcheront en 2026, donc l’avenir est prometteur. Avec un soutien à domicile et un tirage au sort favorable, les États-Unis peuvent aller au-delà des quarts de finale – une étape qu’ils ont atteinte pour la dernière fois en 2002 – et aller vraiment loin en 2026.

Pulisic et les États-Unis devraient être prêts à faire face aux pressions de l’hébergement en 2026 et la plupart des acteurs clés devraient atteindre leur apogée. Jusqu’où peuvent-ils aller ? Clive Brunskill/Getty Images

Pas de Kane, pas de gloire pour l’Angleterre

L’Angleterre subira plus de déceptions en Coupe du monde en 2026, avec ou sans Harry Kane. Si l’attaquant de Tottenham est toujours dans l’équipe au début du tournoi – il aura 33 ans en juillet 2026 – ce sera un gros problème pour l’Angleterre, car la menace de but de Kane a déjà commencé à diminuer.

Depuis sa défaite contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 en juillet 2021, Kane a marqué 15 buts pour l’Angleterre, mais sept ont été des pénalités, dont deux des quatre buts qu’il a marqués lors d’une victoire 10-0 contre Saint-Marin en novembre 2021. Il est plongeant plus profondément pour trouver le ballon et n’offre plus le genre de point focal qu’Olivier Giroud fournit avec tant de succès à la France.

Pourtant, sans Kane, l’Angleterre n’a pas de buteur fiable, et il n’y a pas de successeur évident qui émerge sur la ligne. Donc, à moins que l’Angleterre ne trouve un nouvel attaquant, le football ne rentrera pas à la maison. De nouveau.

L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie rebondissent

L’Allemagne, l’Espagne et l’Italie ont gagné neuf Coupes du monde entre eux, mais Qatar 2022 était un tournoi à oublier pour tous. L’Italie, vainqueur de l’Euro 2020, ne s’est même pas qualifiée, tandis que l’Allemagne s’est écrasée en phase de groupes pour le deuxième tournoi consécutif, et l’Espagne a été éliminée aux tirs au but après un match nul 0-0 contre le Maroc en huitièmes de finale.

L’entraîneur allemand Hansi Flick a déjà parlé de grands changements, et il y a fort à parier que les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 seront forts et compétitifs en 2026, menés par le talent éblouissant de Jamal Musiala. L’Espagne a également trop de talent pour rester longtemps, avec Gavi, Pedri, Nico Williams et Dani Olmo tous prêts à former l’épine dorsale de la nouvelle équipe même si le manager Luis Enrique ne sera pas là, ayant démissionné à la suite de La Roja sortie du tournoi.

Quant à l’Italie, après avoir raté deux Coupes du monde successives, elle n’échouera pas une troisième fois. Il est temps pour l’Italie de rebondir, et elle le fera.

Une Coupe du monde avec un VAR plus grand et plus complet

La Coupe du monde 2026 pourrait voir l’intelligence artificielle faire du VAR un concept sans faille qui éradique tout débat sur les décisions d’arbitrage.

Est-ce un saut trop loin ? Peut-être, mais le VAR s’est développé rapidement depuis sa première introduction dans les tournois de la FIFA lors de la Coupe des Confédérations 2017 en Russie. Au Qatar, nous avons eu un hors-jeu semi-automatisé qui a fonctionné avec succès et il est inévitable que de nouvelles technologies émergent d’ici 2026 qui amèneront la VAR et les décisions hors terrain à un nouveau niveau.

Quelles seront les jeunes stars à surveiller ?

L’Anglais Jude Bellingham, le milieu de terrain allemand Musiala et les Espagnols Gavi et Pedri se sont déjà annoncés sur la scène mondiale à Qatar 2022. Qu’est-ce que ces jeunes stars qui n’ont pas joué dans cette Coupe du monde, mais qui pourraient être des stars en 2026 ?

Gardez un œil sur Benjamin Sesko, l’attaquant slovène, qui s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus en vogue d’Europe avec le FC Salzburg. Et tandis que l’attaquant brésilien Endrick n’a que 16 ans, son récent transfert au Real Madrid suggère qu’il pourrait être une grande partie des plans du Brésil en 2026, alors qu’il aura 19 ans au début du tournoi.

Alejandro Garnacho de Manchester United, maintenant âgé de 18 ans, sera sûrement une grande partie des plans de l’Argentine en 2026, tandis que Florian Wirtz et Youssoufa Moukoko seront probablement des noms établis dans l’équipe d’Allemagne d’ici la prochaine Coupe du monde.

Cole Palmer de Manchester City est un autre jeune qui visera 2026 avec l’équipe nationale d’Angleterre.

Qui remportera les prix?

La course au Soulier d’Or se jouera entre Kylian Mbappe et Erling Haaland. L’Argentin Julian Alvarez sera dans la conversation, mais sans que Messi crée des occasions, l’attaquant de Manchester City sera absent. Si la Norvège se qualifie, Haaland remportera le Golden Boot.

Le gant d’or revient au gardien qui concède le moins de buts, donc après avoir fait basculer l’Italien Gianluigi Donnarumma il y a quatre ans pour le remporter au Qatar 2022, il est juste de soutenir le gardien du Paris Saint-Germain pour enfin mettre la main dessus en 2026.

Le meilleur jeune joueur sera Jamal Musiala. En 2026, il aura 23 ans et sera certainement le moteur des espoirs allemands.

La plus grosse surprise du tournoi ? Mis à part le fait que les États-Unis pourraient atteindre les demi-finales, allons-y pour le Mexique car l’avantage de jouer à Mexico et à Guadalajara sera énorme pour Le Tri. Ils chercheront également désespérément à rebondir après une sortie de phase de groupes au Qatar. Ils ont les joueurs et les supporters, donc le Mexique peut aller loin en 2026.

Alors, qui remportera la Coupe du monde 2026 ?

France. En cas de doute, retournez en France. Kylian Mbappe n’aura que 25 ans lors de la prochaine Coupe du monde, et il sera soutenu par ce qui semble être une réserve inépuisable de nouveaux talents au sein du système français. Mais l’Allemagne et l’Italie seront également compétitives en 2026.