Le tournoi de la Coupe du monde ICC 2023 se déroule en Inde, et Inde a gagné le match contre Bangladesh aujourd’hui. Et tandis que Virat Kohli et l’arbitre Richard Kettleborough sont célébrés, deux autres personnes ont fait la une des journaux. On parle de Sachin Tendulkarla fille de Sara Tendulkar et Shubhman Gill qui a joué un impressionnant coup de 53 dans le match d’aujourd’hui.

Sara Tendulkar encourage Shubhman Gill après avoir marqué un demi-siècle lors du match Inde contre Bangladesh aujourd’hui

La fille de Sachin Tendulkar, Sara Tendulkar, et Shubhman Gill sont liés l’un à l’autre depuis longtemps. Il y a eu également des rapports sur la rupture et Sara Ali Khan est également apparue sur la photo, ce qui a semé la confusion. Cependant, les internautes ont désormais le sentiment que leur confusion est dissipée. Ils croient maintenant que Shubman et Sara sortent ensemble. En effet, selon les utilisateurs de X, Sara Tendulkar a été vue en train d’encourager son beau Shubman lorsque le joueur de cricket a frappé un demi-siècle aujourd’hui. Les photos et vidéos de Sara rayonnant de joie deviennent virales dans l’actualité du divertissement.

Les internautes s’en donnent à cœur joie sur X à propos de la prétendue relation entre Sara Tendulkar et Shubman Gill

Les fans ont beaucoup deviné leur lien. Le mystère autour de leur prétendue romance a attiré de nombreux fans de cricket. Lorsque les photos et les clips vidéo de Sara Tendulkar encourageant Shubman sont devenus viraux, les fans n’ont pas tardé à parler de leur relation. Shubman s’est remis de la dengue il y a peu et a atteint un demi-siècle a été lié à la présence de Sara par les fans. Certains ont même demandé à Sachin s’il avait dit oui à leur relation, comme s’ils seraient tous les deux les prochains à se marier. Les internautes plaisantent tout le temps sur leur mariage et X est inondé de messages aussi loufoques. Et quelqu’un a même déterré une vieille photo de Sara et Shubman au même endroit datant de 2017, alléguant qu’ils sortaient ensemble depuis. Découvrez les réactions ici :

Sara Tendulkar applaudissant la limite de Shubman Gill. pic.twitter.com/kg8Ed8Gqp7 Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 19 octobre 2023

@sachin_rt aap ke taraf se HA hai kya ? Troll Pakistan Cricket (@trollpakstan) 19 octobre 2023

Sara Bhabhi au sol ???Aaj à 100 chahiye Shubhman Bro Anshu Chauhan (@chauhandwarrior) 19 octobre 2023

Le prix de la photo du jour est décerné au caméraman pic.twitter.com/U9e85Gbw85 Tanveer Hassan (@tanveercric56_) 19 octobre 2023

ek salut dil hai kitni baar jeetoge pic.twitter.com/deubpa4eF5 Taha (@tahaactuellement) 19 octobre 2023

Isi moment ka attends pour sab log kar rahe le Ronak (@iamRonak45) 19 octobre 2023

Sara est très heureuse et solidaire Vikram Nayak (@allsportjacks) 19 octobre 2023

Josh Josh moi taliya toh baja li ab papa marenge ghar jaungi toh #SaraTendulkar #INDvBAN #Shubmangill pic.twitter.com/bfflhIKeOW Kratik Bhadoria (@kratik_bhadoria) 19 octobre 2023

Pour isliye court bnaye aaj #ShubmanGill ne kunki aaj #SaraTendulkar aayi ce match dekhne. Nhi aussi pichle match m à sirf sachin Tendulkar aaye le trop naraz ho kar jaldi dehors ho gye le #INDvsPAK ke match mai.#CHÈVRE? #INDvBAN #indiavsbangladesh #ViratKohli #HôpitalGaza pic.twitter.com/e63WAWeU5M Globenews (@skbhamisara) 19 octobre 2023

Hamari Bhabi kaisi ho Sara bhabi jaisi ho ? #ShubmanGill #SaraTendulkar Priya (@ShaliN_magic) 19 octobre 2023

Excellent knock shubman après une guérison de la dengue ? Aaj bahot logo ke confusion dur ho gye enfin .. ab ye mat puchna konsi Sara ? C’est Sara Tendulkar ??? #INDvsBAN #ShubmanGill #SaraTendulkar Vous vous moquez de ‘SHUBMAN’ ?? (@crushxshraddha) 19 octobre 2023

Shubman Gill et Sara Tendulkar aimeraient et commenteraient les publications de chacun tout le temps. Apparemment, ils se sont également suivis les familles des autres. De plus, Sachin a souhaité son anniversaire à Shubman et cela a également attiré l’attention. Des cas où ils se trouvaient au même endroit ou au même endroit ont été déduits par certains fans aux yeux d’aigle, qui n’ont tous fait qu’ajouter à leurs rumeurs de rencontres.