Coupe du monde 2023 : Anushka Sharma et Virat Kohli disent à leurs amis de ne pas demander de billets pour les matches ; les internautes disent : ‘Ab Kahaan Jayein’

La Coupe du monde 2023 commence demain. Les matchs se joueront en Inde, où le public est fou de cricket et comment. Il y a eu une véritable ruée pour obtenir des billets pour les matches de la phase de championnat. Les gens se plaignent sur les réseaux sociaux de la disponibilité des billets. Virat Kohli a publié une note sur ses histoires Instagram qui disait : « À l’approche de la Coupe du monde, je voudrais humblement faire savoir à tous mes amis de ne pas me demander de billets tout au long du tournoi. Profitez-en depuis chez vous s’il vous plaît. » Après avoir vu cela, Anushka Sharma l’a republié sur son compte et a écrit que leurs amis ne devraient pas lui demander s’il n’est pas disponible pour répondre à de telles demandes pendant le tournoi.

Anushka Sharma et Virat Kohli attendent leur deuxième enfant ?

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Anushka Sharma serait enceinte de son deuxième enfant. Selon un article du Hindustan Times, elle en est déjà à son deuxième trimestre. Le couple est resté silencieux sur cette question jusqu’à présent. Anushka Sharma a été vue en banlieue et toute l’attention était tournée vers son « baby bump ». Ils ont une petite fille, Vamika, âgée de deux ans. Les rapports suggèrent que Virat Kohli et Anushka Sharma feront une annonce en temps voulu. Ils ont également gardé les choses discrètes pour Vamika.

La Coupe du monde 2023 fait fureur auprès du public indien

Tous les joueurs de cricket ont raconté comment leurs amis et leurs proches demandent des billets. La BCCI a déclaré que 4 00 000 billets avaient été mis en vente afin que les fans de cricket bénéficient de la meilleure expérience. Certains billets coûtent jusqu’à Rs 56 lakh sur les sites. Les billets pour les matchs de l’Inde et du Pakistan ont atteint Rs 18 à 22 lakh en tarification dynamique. Virat Kohli est l’une des personnes les plus influentes du cricket indien. S’il ne peut pas gérer les tickets, il y a peu d’espoir. C’est ainsi que les internautes ont réagi à ce sujet…

Anushka Sharma et Virat Kohli savent comment réussir le jeu Insta. Le joueur de cricket est rentré à Mumbai après l’entraînement pour être avec sa meilleure moitié pour une raison non divulguée.