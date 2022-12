Coupe du monde 2022 : y a-t-il un avantage statistique à être premier lors d’une séance de tirs au but ?

En 1968, l’Italie a remporté la demi-finale du Championnat d’Europe au tirage au sort. Il y a une théorie selon laquelle à l’Euro 2020, ils pourraient bien avoir fait la même chose.

L’Italie est arrivée première lors des tirs au but en demi-finale et en finale. Cela a également amené quelques personnes à réfléchir : quel avantage y a-t-il à passer en premier ? Certains pensent que l’équipe qui joue en premier dans une fusillade a un avantage significatif : peut-être que le vrai décideur n’est pas du tout la séance de tirs au but mais le tirage au sort pour décider qui commence.

Et en regardant l’intégralité de l’Euro 2020, il y a peut-être quelque chose dedans. Chaque équipe qui est allée en premier dans la fusillade a gagné. Regardez aussi la finale de la Ligue Europa de cette saison : Bruno Fernandes a élu Manchester United pour la deuxième place, seulement pour que Villarreal triomphe. Cependant, lorsque vous creusez un peu plus dans les données, il ne semble pas y avoir trop de preuves concrètes pour suggérer un avantage injuste…

Y a-t-il un avantage statistique à être premier lors d’une séance de tirs au but ?

Lionel Messi voit son penalty arrêté par Hannes Halldorsson (Crédit image : Getty)

S’il est vrai que toutes les équipes de l’Euro 2020 qui ont remporté une fusillade ont gagné, deux des trois équipes qui ont remporté des fusillades il y a six ans à l’Euro 2016 sont en fait arrivées deuxièmes. En fait, les quatre équipes gagnantes aux tirs au but de la dernière Coupe du monde ont également terminé deuxièmes.

Il y a eu 14 fusillades, au total, dans les Championnats d’Europe de ce siècle. Neuf d’entre eux ont été remportés par le premier en place; cinq d’entre eux par l’équipe en deuxième position. Ce n’est pas tout à fait concluant.

Par coïncidence, les six dernières fusillades de la Coupe du monde remontant à 2018 ont toutes été remportées par l’équipe qui a terminé deuxième; les neuf précédents ont tous été remportés par l’équipe qui est allée en premier. Les équipes qui vont en premier remportent les fusillades de la Coupe du monde du 21e siècle neuf à sept, contre celles qui passent en deuxième.

Dans l’édition Copa America de 2021, il y a eu trois fusillades. Deux ont été remportés par des équipes classées deuxièmes, deux par des équipes classées premières.

Une autre bizarrerie étrange remarquée à l’Euro 2020 est que les équipes qui ont raté le premier penalty ont souvent gagné: c’était le cas des trois dernières fusillades de la compétition – bien que le coup de pied en peluche de Kylian Mbappe ait été le seul raté lorsque la France s’est écrasée. sur les stylos en Suisse dans le dernier-16.

De même, les données ne sont pas concluantes pour cela.

Sur les 30 tirs au but qui ont eu lieu en Coupe du monde ou en Euro depuis 2000, seuls sept d’entre eux ont été remportés par une équipe qui a raté la première. Cela est tout à fait logique, étant donné la nature serrée des fusillades et l’élan qu’un raté pourrait potentiellement avoir psychologiquement de chaque côté.

Au fil des ans, les instances du football ont rarement introduit de nouvelles façons de rendre les fusillades plus justes – mais l’une de ces initiatives était la décision ABBA, qui a donné à chaque équipe deux pénalités consécutives pour essayer de sauver, plutôt que d’alterner. Cela a notamment été utilisé lors du Community Shield 2015 entre Arsenal et Chelsea, mais n’a jamais été testé lors d’une Coupe du monde ou d’un Championnat d’Europe.

Selon les données, au moins, c’est toujours autant une loterie. Mieux affûter à partir de 12 mètres si vous cherchez l’avantage…