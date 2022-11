Coupe du monde 2022: Weston McKennie devient viral pour s’être essuyé les mains d’un photographe en Angleterre contre les États-Unis

L’Angleterre contre les États-Unis n’a pas atteint certains des sommets de la Coupe du monde 2022 – mais Weston McKennie est déjà devenu viral.

Avant d’enchaîner sur un long lancer, le milieu de terrain de la Juventus a voulu s’essuyer les mains. Cependant, McKennie n’a pas pu trouver de serviette et a donc adopté une approche peu orthodoxe qui aurait pu contrarier un photographe.

La star américaine s’est essuyé les mains sur le spectateur perplexe, qui a été surpris par les fans sur les réseaux sociaux.

Weston Mckennie utilise avec désinvolture le photographe comme serviette.😂 pic.twitter.com/886s55f2fU25 novembre 2022 Voir plus

Weston McKennie a sans doute eu la chance de la première demi-heure, après que les États-Unis soient entrés dans le match. Le milieu de terrain de la Juventus avait fait une course dans le penalty et a dérivé dans l’espace loin de Kieran Trippier, rencontrant un centre de Timothy Weah avec un balancement de la jambe droite. Heureusement pour l’Angleterre, McKennie a réussi à saisir l’occasion par-dessus la barre transversale, au grand soulagement de Trippier et de son gardien de but, Jordan Pickford, qui l’ont regardé naviguer, enraciné sur place. Yunus Musah, quelques minutes plus tard, a fait dévier un effort à longue portée de Declan Rice et dans la poigne reconnaissante du gardien d’Everton.

L’Angleterre a reçu un autre avertissement après 32 minutes lorsque l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic a secoué la barre transversale. La défense anglaise n’a pas été assez rapide pour fermer la ligne avant des États-Unis et lorsque Pulisic a coupé son pied droit, son effort depuis le bord de la surface de réparation a semblé prendre une touche de Pickford avant de secouer les boiseries d’un angle difficile.

Vers la fin de la première mi-temps, l’Angleterre a commencé à reprendre un peu le contrôle. Tout d’abord, Luke Shaw a fait incroyablement sur le flanc gauche pour renvoyer un ballon à Bukayo Saka, qui ne pouvait pas suffisamment enrouler son pied autour du ballon pour avoir un tir clair au but. Quelques minutes plus tard, Mason Mount était libre dans le demi-espace gauche et a piqué les gants du gardien américain Matt Turner avec un entraînement d’environ 25 mètres.

Weston McKennie des États-Unis contrôle le ballon sous la pression de Mason Mount (Crédit image : Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Avant le match, une grande partie de la discussion portait sur l’interdiction par la FIFA du brassard OneLove avec Expert ITV Gary Neville condamner l’organe directeur .

“C’est ce que je m’attends à ce que la FA dise, ils sont une organisation peu encline au risque, ils l’ont toujours été”, a déclaré Neville à propos de la réponse de la FA au retrait de la manifestation, “Cela ne me surprend pas que la FIFA ait agi de cette façon, c’est une organisation voyou et dans ce tournoi, nous les avons probablement vus à leur pire. Ils n’ont pas besoin d’être comme ça, ils représentent le football mondial – qu’est-ce qu’un brassard va faire pour nuire à la FIFA ?”