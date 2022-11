Coupe du monde 2022 : vous avez maintenant une raison de regarder le football

Le football n’était pas vraiment une chose quand j’étais enfant. J’ai grandi dans les années 70 et 80. Bien sûr, nous avions tous des ballons de football. Et nous avons joué beaucoup de ce qu’il faudrait appeler plus précisément, Kick and Run. Mais moi – et tous mes amis – ne connaissions pas vraiment les règles, les équipes ou les joueurs. Nous avons peut-être entendu parler de Pelé, mais pas plus que ça.

Nous avons suivi le hockey, le baseball, le football (CFL et NFL) et le basketball, dans cet ordre. Je regardais occasionnellement le football à la télévision, mais c’était parce que nous n’avions pas beaucoup de chaînes et que les accents anglais apaisants m’endormaient souvent.

Les choses sont bien différentes maintenant. Mon fils de 13 ans est un grand fan de football. Il joue dans une équipe trois ou quatre fois par semaine. Ses camarades de classe comprennent de nombreux Canadiens de deuxième génération, dont les parents sont issus de pays obsédés par le soccer. Il regarde les matchs de Premier League et de Championship League. Il regarde la Liga et la Bundesliga. Il regarde les éliminatoires de la Coupe du monde et pourrait me raconter l’histoire de la plupart des joueurs. En fait, il regarde des jeux classiques sur YouTube et joue à FIFA22 sur sa PS4 et, par conséquent, en sait plus sur Pelé que moi. Mais, grâce à lui, je regarde maintenant assez de football pour savoir qu’un match est un match, qu’un gardien de but est un gardien et je sais quels jeux se terminent par des coups de pied de coin ou des remises en jeu.

Je lui ai demandé un jour : « Connaissez-vous bien l’équipe nationale d’Allemagne ? et il a dit: “Pas très bien.” Il a ensuite nommé sept de leurs 11 partants. C’est un monde différent.

Je ne sais encore presque rien par rapport aux autres papas du soccer, mais comme des millions de Canadiens, j’ai regardé les matchs de qualification du Canada et je sais que nous avons une excellente équipe, avec des joueurs stellaires qui valent la peine d’être regardés. Les matchs de qualification battent régulièrement les matchs de hockey et le football de la LCF en termes d’audience.

Mais nous devrions nous soucier de plus que des matchs eux-mêmes. La Coupe du monde est l’un des spectacles sportifs les plus importants et les plus lucratifs de la planète. Ce sera le premier organisé au Moyen-Orient. Et bien que le Qatar puisse sembler brillant et nouveau à la télévision, il est embourbé dans ce que de nombreux pays occidentaux considèrent comme des politiques médiévales et rétrogrades sur les conditions de travail, les LGBTQ2S+ et les droits des femmes.

Trouver des gens pour en parler au Qatar n’est PAS facile. L’un des objectifs de W5 cette semaine était de parler aux travailleurs migrants pour leur décrire comment ils étaient traités, leurs conditions de vie et leurs droits au travail. La plupart avaient trop peur pour nous parler.

Et pour compliquer les choses, il y a eu de nombreuses histoires de journalistes détenus ou arrêtés pour avoir fait des reportages sur les travailleurs migrants. La semaine dernière, un journaliste danois était en direct à la télévision depuis le Qatar et lorsqu’on lui a demandé comment les choses se passaient là-bas, il a demandé à son caméraman de faire un panoramique à gauche – révélant des responsables de la sécurité dans des voiturettes de golf, qui ont immédiatement essayé d’arrêter le coup en direct. Le lendemain, les responsables qatariens se sont excusés, mais le message était clair : nous pouvons vous empêcher de signaler quand nous le voulons. C’est une vidéo fascinante qui a été visionnée des millions de fois dans le monde entier.

Le gouvernement qatari nie avoir imposé des restrictions aux médias. Dans un tweet, le Comité suprême pour la livraison et l’héritage déclare que “plusieurs médias régionaux et internationaux sont basés au Qatar, et des milliers de journalistes rendent compte du Qatar librement et sans ingérence chaque année”.

Tout le monde n’est pas convaincu. Le Qatar se classe 118e sur 180 pays dans le classement 2022 de la liberté de la presse, publié par Reporters sans frontières. Freedom House, qui est un organisme de surveillance de la liberté basé aux États-Unis, attribue au Qatar une note de 25 sur 100 pour la liberté mondiale, qui inclut la liberté d’expression. (Le Canada se classe au 98e rang et les États-Unis au 83e rang).

Une colonne de l’Institut Reuters de la semaine dernière sur la liberté de la presse au Qatar suggère aux autorités d’obscurcir les lois sur la liberté de la presse, en se cachant derrière les lois sur les intrusions.

“L’un des risques les plus courants lorsqu’on fait du travail de journaliste au Qatar est d’être accusé d’intrusion. C’est ce dont Halvor Ekeland et Lokman Ghorbani de la chaîne de télévision publique norvégienne NRK ont été accusés lorsqu’ils ont été arrêtés par des agents du Département des enquêtes criminelles du Qatar en novembre 2021. , alors qu’ils couvraient les préparatifs de la Coupe du monde. Les journalistes ont été détenus pendant plus de 30 heures avant d’être relâchés sans inculpation. Ils nient avoir filmé sans autorisation”, indique l’article.

Une petite info d’initié : j’ai personnellement écrit “nous ne voulons pas que vous vous fassiez arrêter, mais…” au moins deux fois dans une correspondance avec notre équipe au Qatar. Bien sûr, je n’ai jamais encouragé personne à enfreindre la loi, mais parfois, faire notre travail amène la police ou la sécurité à penser qu’ils ont le devoir (ou du moins le droit) de vous arrêter.



Où puisons-nous nos idées d’articles ? Tu. Les e-mails, DM, lettres et tweets nous parviennent et nous les lisons tous. Partagez votre histoire avec nous et vous pourrez nous aider à faire une différence à W5@bellmedia.ca.