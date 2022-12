Coupe du monde 2022 : un homme a prouvé que le ballon était resté dedans lors de l’Espagne contre le Japon

Désolé l’Allemagne : le ballon est resté dedans pendant l’Espagne contre le Japon, expulsant à juste titre Die Mannschaft de la phase de groupes pour le deuxième tournoi consécutif. On nous l’a expliqué, maintenant.

Un utilisateur de Twitter, Nick Levet (s’ouvre dans un nouvel onglet), a démontré comment – et bien que ce ne soit pas concluant, cela prouve certainement que regarder la balle sous des angles spécifiques peut en fait modifier votre perception de savoir si une sphère surplombe une ligne. L’ensemble du bal, rappelez-vous.

Nous nous sentons un peu comme Dougal dans Père Ted étant expliqué à propos de la façon dont les vaches éloignées sont plus petites que les vaches au premier plan. Mais peu importe : chaque jour est un jour d’école, surtout pendant la Coupe du monde. Et nous ne sommes pas trop fiers d’apprendre.

La perception et l’angle sont tout !!! pic.twitter.com/mzF7YXnQiX1 décembre 2022 Voir plus

Le deuxième but controversé du Japon est survenu rapidement après leur égalisation, avec la star de Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma, se précipitant vers la ligne de touche pour se rendre au ballon et fouetter un centre pour un coéquipier. L’Espagne pensait que le ballon était sorti. L’équipe de commentateurs d’ITV composée de Clive Tyldesley et Ally McCoist pensait que c’était aussi le cas. VAR n’est pas d’accord.

La séquence vidéo n’était pas tout à fait claire non plus. Graeme Souness a fait rage à la FIFA à temps plein pour “nous montrer les images”, l’Allemagne succombant à un “était-ce au-dessus de la ligne?” débat encore une fois, des flashbacks de 1966 se rejouent devant leurs yeux.

Comme Levett l’a montré, il y avait un angle qui donnait l’impression que l’ensemble du ballon était bien au-dessus de la ligne de touche – mais en fait, cela pourrait être trompeur. Regardez la vidéo sur Twitter si vous ne nous croyez pas, Allemands…