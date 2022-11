Coupe du monde 2022: un fan équatorien devient viral pour avoir nargué le Qatar avec des gestes de “corruption”

La Coupe du monde 2022 a commencé avec l’Équateur battant le Qatar – et un fan de la nation sud-américaine a profité de l’occasion pour narguer les fans de l’opposition sur la façon dont ils ont obtenu les droits d’hébergement.

Le tournoi au Moyen-Orient a été entouré de controverses, plus récemment en première mi-temps lorsqu’un premier but a été refusé – ce que Gary Lineker et les experts de la BBC ont qualifié d ‘”absurde”. Le Qatar est accusé d’avoir acheté le tournoi depuis qu’il a remporté la compétition en 2010, avec de nombreuses allégations de corruption.

Les supporters équatoriens semblaient au mieux perplexes face à leurs hôtes, scandant qu’ils voulaient de la bière – mais un supporter équatorien semblait vouloir liquider les supporters qatariens parmi lesquels il était assis, faisant des gestes pour se frotter les doigts.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨مُشادّة كلامية بين مُشجع قطري وإكوادوري في المد Ced #قطر_الاكوادور pic.twitter.com/IukPw5mzd820 novembre 2022 Voir plus

Les actions du supporter équatorien n’ont pas particulièrement bien plu aux supporters locaux. Un fan derrière le ventilateur a crié “Tais-toi” à ses actions, alors qu’il répondait en lui disant de “se détendre”.

La vidéo de l’action est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Récemment, la FIFA a dû répondre une fois de plus à ces suggestions de corruption, la candidature du Qatar à la Coupe du monde étant davantage mise en lumière.

“C’était un mauvais choix et j’en étais responsable en tant que président à l’époque”, a déclaré l’ancien chef de la FIFA, Sepp Blatter, au média suisse. Tages Anzeige. “Grâce aux quatre voix de Michel Platini et de ses [UEFA] équipe, la Coupe du monde est allée au Qatar plutôt qu’à [rival bidders] les États Unis. C’est la vérité.”

“Je pense qu’il y a beaucoup de désinformation”, a démenti l’entraîneur du Qatar Felix Sanchez lors d’une conférence de presse dimanche. “Internet est un formidable outil mais il est aussi très dangereux de mon point de vue. Depuis de nombreuses années, nous nous préparons, nous nous entraînons.

“Nous sommes ensemble nous sommes forts et solidaires et personne ne pourra nous déstabiliser avec cette critique donc nous ne sommes pas du tout touchés.”