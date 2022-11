Coupe du monde 2022 : tous les matchs d’ouverture de la Coupe du monde de ce siècle

La coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) commence dans quelques heures, alors que les hôtes du Qatar affrontent l’Équateur lors du match d’ouverture du tournoi.

Et si c’est quelque chose comme les autres matches d’ouverture de ce siècle – qui ont produit une moyenne de 3,6 buts – alors nous pourrions être un peu gâtés.

Ici, FFT revient sur les cinq précédents levers de rideau de la Coupe du monde…

2002 : France 0-1 Sénégal

(Crédit image : Jacques Demarthon/AFP via Getty Images)

Jusqu’en 2002, la tradition voulait que les titulaires se qualifient automatiquement pour la Coupe du monde – et jouaient en lever de rideau du tournoi. Entrez la France, qui s’est rendue à Corée du Sud / Japon 2002 non seulement en tant que championne du monde en titre, mais également en tant que vainqueur de l’Euro 2000. Première place pour Les Bleus : le Sénégal, qui fait ses débuts sur la plus grande scène de toutes.

L’équipe de France de Roger Lemerre a peut-être été affaiblie par l’absence du talisman blessé Zinedine Zidane, mais personne n’aurait pu prévoir ce qui allait arriver. Le Sénégal – entraîné par le Français Bruno Metsu et avec une équipe basée presque exclusivement en France – a fait l’un des la grands chocs de Coupe du monde grâce à la frappe à bout portant de Papa Bouba Diop à la demi-heure. Cue pandémonium parmi les joueurs sénégalais, le personnel et les fans – et l’une des célébrations les plus emblématiques de l’histoire du tournoi.

2006 : Allemagne 4-2 Costa Rica

(Crédit image : Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Quelle est la meilleure façon de donner le coup d’envoi de votre Coupe du monde à domicile ? Eh bien, en équipe, avec une belle victoire. En tant que joueur… marquer l’un des buts du tournoi en six minutes fait probablement l’affaire. Il suffit de demander à l’Allemand Philipp Lahm, qui s’est enroulé dans un étourdissement absolu du coin de la surface pour mettre son pays 1-0 contre le Costa Rica à Munich.

Remarquez, il y avait beaucoup plus dans ce match – le match d’ouverture de la Coupe du monde le plus marqué depuis le début du tournoi avec un seul match en 1938. Le Costa Rica est revenu à égalité grâce à Paulo Wanchope six minutes plus tard – seulement pour tous les temps Mirsolav Klose, meilleur buteur de la Coupe du monde, redonne l’avantage à l’Allemagne avec à peine un quart d’heure de jeu. Klose a fait 3-1 juste après l’heure de jeu – seulement pour que Wanchope en fasse également un doublé avec 17 minutes à faire. Cela aurait pu encore aller dans les deux sens, mais Torsten Frings a réglé une rencontre complètement passionnante tard.

2010 : Afrique du Sud 1-1 Mexique

(Crédit image : Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

“C’est Tshabalalaaaaa ! But Bafana Bafana ! But pour l’Afrique du Sud ! But pour tout Afrique!”

Le commentaire de Peter Drury est aussi mémorable que le but de Siphiwe Tshabalala lui-même (et la danse d’équipe parfaitement synchronisée qui a suivi) – et il est facile d’oublier que ce n’était pas le seul but du tout premier match de la toute première Coupe du monde africaine. Sur fond de vuvezelas assourdissants, il semblait que les hôtes allaient remporter une victoire célèbre – mais le Mexique, pilier de la Coupe du monde, avait d’autres idées…

A onze minutes de la fin, Rafael Marquez marquait l’égalisation. Et cela s’est finalement avéré aussi vital pour le Mexique que pour l’Afrique du Sud : El Tri s’est qualifié pour les huitièmes de finale devant les hôtes à la différence de buts.

2014 : Brésil 3-1 Croatie

(Crédit image : NurPhoto/Corbis via Getty Images)

L’ultime humiliation du Brésil surviendrait alors qu’il s’inclinait 7-1 contre l’Allemagne en demi-finale de sa Coupe du monde à domicile, mais pendant un moment, il a semblé qu’il s’était trompé en lever de rideau du tournoi. À peine 12 minutes après le début de cet affrontement à Sao Paulo, Marcelo a traversé son propre filet pour donner la tête à la Croatie.

Heureusement pour la Selecao, leur héros national était là pour venir à la rescousse. Neymar a égalisé juste avant la 30e minute, avant de terminer le revirement depuis le point de penalty au milieu de la seconde mi-temps. Oscar s’en est ensuite assuré en inscrivant un troisième but dans les arrêts de jeu.

2018 : Russie 5-0 Arabie Saoudite

(Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Il pourrait s’écouler un certain temps avant que la Russie ne revienne dans la compétition de la FIFA, mais il y a seulement quatre ans, elle a accueilli la Coupe du monde – et s’est mise en marche de manière emphatique. Tout comme quatre ans auparavant, le premier but du tournoi est survenu 12 minutes après le début de son match d’ouverture – alors que Yuri Gazinsky plaçait son pays en tête contre l’Arabie saoudite. Denis Cheryshev a fait 2-0 peu avant la mi-temps – mais le match a vraiment pris vie plus tard.

Au milieu de la deuxième période, Artem Dzyuba a obtenu trois points avec un troisième but – et alors que le temps s’écoulait dans le temps additionnel, il restait encore du temps pour non pas un mais deux autres. Cheryshev a empoché son deuxième, avant qu’Aleksandr Golovin ne mette la cerise sur le gâteau en portant le score à 5-0.