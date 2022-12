Coupe du monde 2022 : Tite quitte son poste d’entraîneur du Brésil après un penalty contre la Croatie

Tite a démissionné de son poste d’entraîneur-chef du Brésil après la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) quart de finale en Croatie aux tirs au but.

La Selecao a été éliminée lors d’une fusillade après que le temps réglementaire s’est terminé sans but et que la prolongation s’est terminée 1-1, Bruno Petkovic répondant à un premier match de Neymar.

“C’est très difficile”, a déclaré Tite.

“Le cycle s’est terminé et je l’ai dit il y a un an et demi. J’avais besoin d’avoir le cycle complet et maintenant j’ai le cycle complet et j’ai suivi les moments.”

Tite a pris en charge l’équipe du Brésil en 2016 et son équipe était favorite avant le tournoi, se dirigeant vers le Qatar en tant qu’équipe classée n ° 1 au monde par la FIFA et à la suite d’une campagne de qualification invaincue.

L’homme de 61 ans a déclaré en février qu’il avait l’intention de quitter ses fonctions après la Coupe du monde 2022.

Il a mené le Brésil au titre de la Copa America 2019, mais la défaite choc de vendredi face à la Croatie a marqué pour lui une deuxième sortie consécutive en quart de finale à la Coupe du monde.

Les choses ont bien commencé au Qatar alors que des victoires consécutives contre la Serbie et la Suisse ont permis au Brésil de sortir du groupe H avec un match à perdre, mais ils ont perdu leur dernier match de groupe contre le Cameroun.

Le Brésil a joué son meilleur football du tournoi lors de la première mi-temps de son 4-1 contre la Corée du Sud lors des 16 derniers matchs, marquant les quatre buts avant la pause.

Mais ils n’ont pas réussi à briser la Croatie jusqu’à ce que Neymar convertisse un but superbement travaillé à l’approche de la mi-temps en prolongation.

La Croatie avait rarement menacé de but jusqu’à ce que Petkovic renvoie le buteur à trois minutes de la fin, et que Rodrygo et Marquinhos ne parviennent pas à se convertir lors des tirs au but pour sceller le sort du Brésil.