Coupe du monde 2022: Timothy Weah réalise DEUX choses que son père George Weah n’a jamais pu faire en un match, contre le Pays de Galles

Être le fils de George Weah ne doit pas être facile. Le père de Timothy Weah n’était pas seulement l’un des plus grands joueurs de tous les temps – le premier et, actuellement, le seul joueur africain à remporter le titre de joueur mondial de l’année – mais il est devenu plus tard président du Libéria après avoir raccroché les crampons. Parlez de grosses bottes à remplir.

George, qui a joué pour des clubs tels que Monaco, le PSG et Milan, a remporté le titre de Joueur mondial de l’année de la FIFA en 1995 avant de se lancer en politique en 2003. Sur et en dehors du terrain, il a réalisé des choses dont la plupart ne peuvent que rêver.

Tel père, tel fils… 👨‍👦

Pourtant, lors d’un match contre le Pays de Galles, son fils Timothy a réalisé deux choses que son vieil homme n’a jamais pu : jouer dans un match de Coupe du monde et… notation dans un match de Coupe du monde. Weah Jr. a ouvert le score contre Gareth Bale & Co. lors du match d’ouverture du groupe B des deux nations à la Coupe du monde 2022.

Et le @USMNT fait la percée ! Timothy Weah remporte cette finition décontractée pour donner l'avantage à son équipe contre le Pays de Galles ! 🙌

L’attaquant lillois Timothy a choisi de jouer pour les États-Unis, le pays dans lequel il est né, par opposition au pays natal de son père, ce qui signifie qu’il avait toujours de meilleures chances de se qualifier pour un tournoi intentionnel majeur – ce que son brillant père n’a jamais réussi. .

Maintenant, il espère ajouter plus de buts à son compte alors que les États-Unis tentent de sortir de leur groupe. Quoi qu’il arrive cependant, Timothy Weah peut fièrement dire qu’il a réussi à ne pas le faire, mais deux choses, son père imparable n’a jamais réussi.