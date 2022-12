Coupe du monde 2022 : Tendances de la phase de groupes au Qatar | Buts, arrêts de jeu, bouleversements, passes et cartons rouges | Nouvelles du football

Les phases de groupes de la Coupe du monde se sont terminées vendredi dans un style typiquement dramatique – mais quelles ont été les tendances les plus marquantes au Qatar jusqu’à présent ?

Ces premières mi-temps sans but étaient-elles uniques?

Au total, 24 des 48 matchs de groupe se sont terminés sans but à la mi-temps.

Pour mettre cela en perspective, c’est huit pour cent de plus que n’importe quelle Coupe du monde précédente depuis 2002.

Temps d’arrêt prolongé

La tendance la plus notable de cette Coupe du monde a peut-être été les arrêts de jeu – beaucoup. Les arbitres ont ajouté 563 minutes lors des phases de groupes, soit plus de neuf heures, soit six matches de temps réglementaire.

L’Angleterre a participé au match le plus long lors de sa victoire 6-2 sur l’Iran, lorsque 27 minutes ont été ajoutées aux 90 standards – jouant effectivement les prolongations en phase de groupes.

Tueurs de géants

Jusqu’à présent, une autre tendance a été les bouleversements majeurs, les outsiders surmontant fréquemment les Goliaths du football mondial. Il est difficile de quantifier l’ampleur des bouleversements. Cependant, en utilisant le classement mondial de la FIFA, nous pouvons appliquer un chiffre à une échelle.

Sur la base de ce classement, la victoire 2-1 de l’Arabie saoudite sur l’Argentine est la plus grande surprise de cette Coupe du monde à ce jour, l’équipe du Moyen-Orient ayant 48 points de moins sur la liste de la FIFA.

Image:

Les supporters saoudiens ont célébré la victoire choc de leur équipe contre l’Argentine tandis que les supporters de Buenos Aires ont été stupéfaits par la défaite.





La victoire 1-0 du Cameroun sur le Brésil (-42) est la suivante, suivie de la victoire 3-2 du Ghana sur la Corée du Sud (-33), l’Australie 1-0 Danemark (-28), la Tunisie 1-0 France (-26), Belgique 0-2 Maroc (-20), Corée du Sud 2-1 Portugal (-19), Japon 2-1 Espagne (-17) et Allemagne 1-2 Japon (-13).

Matchs nuls sans but à la pause, donc moins de buts ?

Travaillons à travers cela systématiquement. Premièrement : les tirs. Comme en Premier League, le tir est en déclin, une tendance qui est probablement due à l’accent croissant mis sur le jeu de construction patient et à la création d’opportunités de marquer plus claires.

Au Qatar, nous avons eu une moyenne de 22 tirs par match, ce qui est le plus bas enregistré à partir de nos données disponibles.

Sans surprise, la même baisse s’applique aux tirs cadrés, avec moins de huit par match cet hiver.

Cependant, en ce qui concerne les buts réels marqués, cette Coupe du monde se situe quelque part dans le milieu de gamme – presque en moyenne sur les six tournois depuis 2002 – preuve de ce jeu patient pour créer de meilleurs angles de but.

En termes de joueurs, Marcus Rashford est bloqué sur trois buts avec Kylian Mbappe, Alvaro Morata, Cody Gakpo et Enner Valencia – mais l’attaquant de Manchester United se démarque parmi les meilleurs buteurs avec seulement 107 minutes jouées.

Pendant ce temps, la cible de transfert des Pays-Bas et de Manchester United, Gakpo, a réussi chaque tir cadré, Valence se révélant également clinique avec seulement quatre tentatives précises avant que l’Équateur ne se qualifie du groupe A.

Tiki taka est de retour !

Pass-masters L’Espagne incarne le tiki-taka et l’équipe de Luis Enrique a enregistré 2 489 passes réussies lors des phases de groupes au Qatar, soit 735 de plus que toute autre équipe.

Comme le montre le tableau ci-dessous, il y a eu près de 800 passes par match lors de cette Coupe du monde – poursuivant une trajectoire ascendante qui dure depuis 20 ans. Bien sûr, le temps d’arrêt considérable a contribué à l’augmentation cette année.

Le milieu de terrain espagnol Rodri mène de loin le nombre total de passes réussies – quelque 153 passes devant le deuxième passeur le plus prolifique, John Stones. Cependant, l’Espagnol Pedri et le duo argentin Rodrigo De Paul et Lionel Messi se classent en tête pour une distribution réussie dans le dernier tiers.

Fautes et rouges en déclin

Peut-être que la dernière tendance lors des phases de groupes du Qatar a été le fait que seuls deux cartons rouges ont été brandis au cours des 48 matchs.

En décomposant cela, l’une des raisons de la baisse des mesures disciplinaires semble être la diminution des fautes commises, avec une moyenne de seulement 24 par match – le moins depuis le début de nos records.

Le ratio de cartons jaunes était en fait au plus bas en 2014. Cette année, il reste à des niveaux moyens avec un peu plus de trois par match.

Mais, en termes de renvois, sans surprise, ce tournoi a le ratio le plus bas avec les deux rouges équivalant à seulement 0,04 par match.

Le gardien du Pays de Galles Wayne Hennessey et le Camerounais Vincent Aboubakar ont été les seuls joueurs à recevoir des ordres de marche – le premier a été expulsé après avoir éliminé Mehdi Taremi à la 84e minute avant que son remplaçant, Danny Ward, n’inscrive deux buts lors de la défaite 2-0 contre l’Iran. .

L’arrière latéral néerlandais Denzel Dumfries et l’attaquant tunisien Issam Jebali ont été les plus prolifiques en fautes – chacun en commettant 10, tandis que 14 joueurs ont reçu deux jaunes au Qatar.

L’Angleterre bat tous les records

L’Angleterre enregistre actuellement des sommets record à travers une série de statistiques, que nous avons enregistrées depuis Italia ’90. L’équipe de Southgate a en moyenne 66% de possession, soit plus de 10% de plus que sa prochaine campagne la plus dominante en 2010.

Ils ont également inscrit une moyenne de trois buts par match, stimulés par leur victoire 6-2 sur l’Iran, qui double presque le ratio de n’importe quelle Coupe du monde précédente au cours des 32 dernières années. De plus, leur ratio xG n’a cessé d’augmenter depuis le début du millénaire, atteignant désormais 1,77 par match.

L’Angleterre a également poussé plus loin vers le haut du terrain, avec des séquences de passes commençant généralement à 47,8 m de sa propre ligne de but, ce qui est près de quatre mètres plus avancé qu’en 2018 et se classe derrière la seule Allemagne lors du tournoi au Qatar.

L’Angleterre affrontera le Sénégal dimanche | La France ou la Pologne dans les QF ? L’Espagne en SF ?

L’Angleterre affrontera le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde dimanche après s’être qualifiée pour la phase à élimination directe en tant que vainqueur du groupe B.

Le match débutera à 19 heures, heure du Royaume-Uni, le 4 décembre.

Le chemin potentiel de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde a maintenant été tracé après la conclusion de sa phase de groupes.

Si l’équipe de Gareth Southgate passe devant Sénégalils joueront le samedi 10 décembre contre l’un ou l’autre des vainqueurs du Groupe D France ou deuxième du groupe C Pologne.

Si elle atteignait les demi-finales, l’Angleterre figurerait alors le mercredi 14 décembre, ses adversaires provisoires actuels étant Maroc, Espagne, le Portugal ou Suisse.