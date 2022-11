Coupe du monde 2022 : Stéphanie Frappart deviendra la première femme arbitre du tournoi en Allemagne contre le Costa Rica | Nouvelles du football

La Française Stéphanie Frappart deviendra la première femme à arbitrer un match de la Coupe du monde masculine après avoir été sélectionnée pour prendre en charge l’affrontement de jeudi entre l’Allemagne et le Costa Rica.

La joueuse de 38 ans dirigera une équipe entièrement féminine sur le terrain pour le match du Groupe E au stade Al Bayt, avec la Brésilienne Neuza Back et la Mexicaine Karen Diaz Medina choisie comme assistante.

Frappart est déjà entrée dans l’histoire du tournoi, étant devenue la première femme officielle d’un match de Coupe du monde masculin alors qu’elle était quatrième officielle pour le match nul et vierge entre le Mexique et la Pologne mardi dernier.

La FIFA a nommé trois femmes arbitres sur sa liste de 36 pour la compétition, avec Salima Mukansanga du Rwanda et Yoshimi Yamashita du Japon également au Qatar.

L’officielle française a déjà inscrit son nom dans les livres d’histoire. En mars 2021, elle est devenue la première femme arbitre à prendre en charge une qualification pour la Coupe du monde masculine alors que les Pays-Bas battaient la Lettonie 2-0 à Amsterdam.

En décembre 2020, elle est devenue la première femme officielle à prendre en charge un match masculin de la Ligue des champions lorsque les champions italiens de la Juventus ont battu le club ukrainien du Dynamo Kyiv 3-0 en phase de groupes à Turin.

Elle a également arbitré le match de Super Coupe entre Liverpool et Chelsea en 2019, et la finale de la Coupe du monde féminine entre les États-Unis et les Pays-Bas la même année.

Avant le début du tournoi, Frappart a déclaré qu’elle espérait que l’inclusion d’arbitres féminins au Qatar “ferait bouger les choses” à un niveau plus large. “C’est un signe fort de la FIFA et des autorités d’avoir des femmes arbitres dans ce pays”, a-t-elle déclaré.