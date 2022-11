Coupe du monde 2022 : Qui sont les animateurs, analystes et commentateurs de FOX Sports ?

FOX Sports a les droits exclusifs sur la couverture de la Coupe du monde 2022 aux États-Unis, et le réseau a réuni une formation convenablement composée d’étoiles pour le tournoi au Qatar.

Ceux qui regardent la Coupe du monde 2022 aux États-Unis vont se régaler : des commentateurs sportifs vétérans aux ex-pros légendaires, c’est une équipe apte à couvrir le spectacle le plus spectaculaire du football mondial. L’action débute le dimanche 20 novembre alors que les hôtes du Qatar affrontent l’Équateur, les États-Unis lançant leur campagne contre le Pays de Galles le lendemain.

Voici qui présentera, analysera, commentera et rapportera pour FOX à Qatar 2022…

Les hôtes du studio FOX Sports World Cup

Rob Pierre

(Crédit image : Icon Sportswire via Getty Images)

Rob Stone est un commentateur sportif chevronné avec une expérience dans la couverture du football, du football, des courses de chevaux, des fléchettes et du bowling à dix quilles.

Joueur de football universitaire estimé, Stone a été intronisé au Connecticut Soccer Hall of Game en 2018. Il est également une sorte de champion de la WWE (comme vous le faites), ayant brièvement remporté le championnat 24/7 en 2019.

Kate Abdo

(Crédit image : NurPhoto via Getty Images)

La présentatrice anglaise Kate Abdo a beaucoup travaillé sur la couverture du football et de la boxe des deux côtés de l’Atlantique. Parlant couramment le français, l’allemand et l’espagnol, elle a été présentatrice pour Sky Sport News en Allemagne avant de rejoindre la chaîne équivalente au Royaume-Uni.

Abdo a déjà dirigé une grande partie de la couverture du football européen de FOX et a organisé plusieurs tirages au sort de la Ligue Europa. Née à Manchester, elle est fan de Manchester United.

Analystes du studio FOX Sports World Cup

Alexis Lalas

(Crédit image : Brett Carlsen / Getty Images)

Son combo instantanément reconnaissable de cheveux roux et de barbe a peut-être disparu (ok, il est toujours roux), mais Alexi Lalas reste une icône de tous les temps du football américain. L’ancien défenseur a remporté 96 sélections pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, participant à la Coupe du monde 1994 et faisant partie de l’équipe de France 98.

Carli Lloyd

(Crédit image : AFP via Getty Images)

Légende absolue du jeu, Carli Lloyd occupe la deuxième place sur la liste des meilleures apparitions de tous les temps de l’équipe nationale féminine des États-Unis avec un nombre remarquable de 316 sélections (elle est également leur quatrième meilleure buteuse avec 134 buts). Elle a pris sa retraite l’année dernière après une brillante carrière de 22 ans qui l’a vue remporter la Coupe du monde féminine et l’or olympique deux fois chacune.

Tchad Johnson

(Crédit image : Dylan Buell / Getty Images)

Chad Johnson s’est fait un nom dans un autre sport : le football, où il a joué le rôle de receveur éloigné des Bengals de Cincinnati de la NFL. Mais il s’est également essayé au football, jouant brièvement pour l’équipe semi-professionnelle du Boca Raton FC (en plus de s’être essayé à *vérifier les notes* sur le taureau).

Clint Dempsey

(Crédit image : Omar Vega / Getty Images)

Sans doute le plus grand joueur de football masculin des États-Unis, Clint Dempsey a passé une grande partie de sa carrière en Premier League – où il est devenu une légende du club à Fulham avant un court passage à Tottenham. Milieu de terrain buteur, Dempsey a remporté 141 sélections pour son pays et a disputé trois Coupes du monde.

Eni Aluko

(Crédit image : Naomi Baker / Getty Images)

Habitué de la couverture du football international au Royaume-Uni, Eni Aluko est actuellement directeur sportif du club NWSL Angel City, basé à Los Angeles. Attaquante à l’époque où elle jouait, elle a joué pour Chelsea et la Juventus – et a remporté 102 sélections pour l’Angleterre, tout en représentant la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Kelly Smith

(Crédit image : Catherine Ivill / Getty Images)

Légende de l’Angleterre, Kelly Smith a passé une grande partie de sa carrière en club aux États-Unis – mais c’est avec Arsenal qu’elle a connu un grand succès, remportant cinq titres de haut vol, cinq FA Cups et la Ligue des champions. Elle travaille sur FOX depuis 2014, commentant la Coupe du monde 2018.

Maurice Édu

(Crédit image : Icon Sportswire via Getty Images)

Maurice Edu a remporté 46 sélections pour les États-Unis, notamment lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Premier choix au classement général du SuperDraft MLS 2007, il a en fait passé la majeure partie de sa carrière avec les Rangers en Europe – où il a également passé des périodes avec la Premier League Stoke et le club turc de Bursaspor.

John Strong et Stu Holden

Voix familières aux fans de football, John Strong et Stu Holden sont le duo de commentateurs principaux de FOX pour la Coupe du monde 2022 – tout comme ils l’étaient en 2018. Strong a également appelé des matchs en Premier League, tandis que Holden, né à Aberdeen, a joué comme milieu de terrain pour Sunderland. , Bolton, Sheffield Wednesday et Houston Dynamo. Attendez-vous à les entendre chaque fois que les États-Unis sont en action au Qatar.

JP Dellacamera et Cobi Jones

Un pilier de la scène, JP Dellacemera a commenté pour la première fois une Coupe du monde en 1986 ; il a été au micro à chaque tournoi depuis, à l’exception de 1994. Cobi Jones, quant à lui, est une véritable icône du football américain, ayant accumulé un record de 164 sélections pour l’USMNT – qui a joué pour les 1994, 1998 et 2002 Coupes du monde.

Derek Rae et Aly Wagner

Derek Rae et Aly Wagner sont de retour pour leur deuxième Coupe du monde avec FOX, après avoir commenté ensemble il y a quatre ans en Russie. Lorsqu’elle n’est pas en service international, Rae appelle principalement les matchs de Bundesliga – tandis que Wagner a été la première femme à commenter une Coupe du monde à la télévision américaine.

Warren Barton et Jacqui Oatley

L’expert régulier de FOX, Warren Barton, a rejoint le réseau en 2005, après une carrière de joueur qui l’a vu faire plus de 300 apparitions en Premier League et remporter trois sélections en Angleterre. Il sera accompagné sur le stand par sa compatriote Jacqui Oatley, qui a été la première femme commentatrice de l’emblématique de la BBC Match du jour et a présenté la couverture des euros et de la Coupe du monde pour le grand média britannique ITV.

Ian Darke et Landon Donovan

Un duo de poids lourds, les chemins de Ian Darke et Landon Donovan se sont déjà croisés à la Coupe du monde auparavant (en quelque sorte): commentant pour ESPN à l’époque, Darke a qualifié le but gagnant de Donovan contre l’Algérie en 2010, qui a vu l’USMNT prendre la première place de l’Angleterre dans le groupe. . Darke a appelé des matchs de Premier League et de FA Cup dans son Royaume-Uni natal – ainsi que la Ligue des champions – tandis que l’ancien attaquant de LA Galaxy, du Bayer Leverkusen et d’Everton Donovan est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de football américain de tous les temps.

Analystes des règles de la Coupe du monde FOX Sports

Dr Joe Machnik

(Crédit image : ISI Photos / Getty Images)

L’ancien gardien de but Joe Machnik était entraîneur adjoint de l’USMNT lors de la Coupe du monde 1990 en Italie. Intronisé au National Soccer Hall of Fame en 2017, il est avec FOX depuis 2013 et a couvert la Coupe du monde, la Copa America et la Ligue des champions.

Marc Clattenburg

(Crédit image : MB Media / Getty Images)

Au cours d’une carrière d’arbitre de 22 ans, Mark Clattenburg a dirigé plus de 450 matchs de Premier League, la finale de la Ligue des champions 2016 entre le Real Madrid et l’Atletico Madrid et la finale de l’Euro 2016 entre le Portugal et la France. Il a fourni une analyse des règles pour ITV lors de la dernière Coupe du monde.

Journalistes de la Coupe du monde FOX Sports

Jenny Taft

(Crédit image : Icon Sportswire via Getty Images)

Taft sera la journaliste principale de FOX à la Coupe du monde 2022 – qui sera sa quatrième – après avoir été acclamée par la critique pour ses reportages à Russie 2018.

Rodolfo Landeros

Le diffuseur bilingue Rodolfo Landeros a fourni des commentaires en espagnol pour FOX Deportes et a fait ses débuts en Coupe du monde il y a quatre ans.

Geoff Shreeves

(Crédit image : Alex Pantling / Getty Images)

Connu pour son travail en tant que journaliste secondaire de la Premier League de Sky Sports dans son Royaume-Uni natal, Geoff Shreeves sera au Qatar pour sa deuxième Coupe du monde avec FOX.

Correspondants de la Coupe du monde FOX Sports

Tom Rinaldi

(Crédit image : WireImage via Getty Images)

Le journaliste Tom Rinaldi, lauréat de dix-sept Emmy Awards, a rejoint FOX l’année dernière et couvrira une Coupe du monde pour la première fois de sa carrière.