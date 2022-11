Coupe du monde 2022 : qui remplacera Neymar pour le Brésil ?

Le Brésilien Neymar est absent pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, après s’être blessé lors de la victoire 2-0 contre la Serbie. Vous voyez pourquoi la Selecao est inquiète.

La dernière fois que Neymar a été écarté ne serait-ce que pour quelques matchs de Coupe du monde, la figure talismanique s’est blessée au dos contre la Colombie en 2014. La nation a pleuré la perte de son n°10, tenant son maillot alors que l’hymne national retentissait avant la demi-finale -finale contre l’Allemagne. Nous savons tous ce qui s’est passé ensuite.

Maintenant que Neymar est sorti, le Brésil a besoin d’un plan. L’équipe est plus profonde et plus forte qu’elle ne l’était il y a huit ans – et il y a des stars prêtes à intervenir.

1. Bruno Guimarães

Bruno Guimaraes du Brésil pose lors de la séance de portraits officiels de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Buda Mendes – FIFA/FIFA via Getty Images)

Le remplacement évident. Bruno a été le milieu de terrain complet de Newcastle United, des avants et des arrières dangereux – et il a peut-être été malchanceux d’avoir été mis au banc pour le premier match de la campagne.

Mais Danilo est également absent pour le Brésil, ce qui signifie qu’il s’agit d’un autre joueur léger au milieu de terrain puisque l’arrière latéral rentrait lorsque l’équipe était en possession du ballon. Bien sûr, Dani Alves peut le faire, mais il a 39 ans maintenant. Assurément Bruno pouvait-il souvent le dynamisme et la musculature au centre du parc ?

2. Fred

Fred du Brésil regarde pendant le match du groupe G de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Serbie (Crédit image : Lars Baron/Getty Images)

Au sujet du renforcement du milieu de terrain, Fred est un favori de Tite depuis un moment maintenant. Un autre Brésilien peut-être à la pêche pour un début, il a certainement une relation avec Casemiro au niveau du club.

Fred sera-t-il une option plus profonde dans l’équipe ? Peut-être. Il cherchera à consolider ce milieu de terrain et à dériver plus loin pour prendre de longs tirs au but, comme il l’a fait contre les Serbes.

3. Gabriel Jésus

Gabriel Jesus et Strahinja Pavlovic lors du match du groupe G de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Serbie au stade Lusail (Crédit image : Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Tite pourrait vouloir attaquer à fond comme il l’a fait lors du premier match. L’avantage des attaquants à sa disposition est qu’ils aiment tous dériver et se greffer sur le dernier tiers.

Gabriel Jesus a été un superbe vainqueur de balle dans l’attaque d’Arsenal cette saison, sortant de la surface de réparation pour occuper une position de n ° 10 pour aider au sale boulot. Lui et Richarlison dans une sorte de front two pourraient offrir l’énergie et le rythme de travail qui pourraient inonder un côté plus passif.

4. Rodrygo

Rodrygo dirige le ballon lors du match de football du groupe G de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Serbie au stade Lusail (Crédit image : NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images)

Rodrygo avait l’air électrique quand il est venu pour le Brésil. Derrière Vinicius Jr dans l’ordre hiérarchique pour le club et le pays, l’ailier est une étincelle créative avec une capacité innée à intervenir quand il en a besoin.

Raphinha a commencé à droite pour Tite, mais il pourrait bien fonctionner davantage comme un intérieur dans le système brésilien à plein régime, avec Rodrygo plus large. Cela semble un peu trop de cuisiniers mais c’est le Brésil…

5. Antoine

Antony en action contre la Tunisie pour le Brésil en amical (Crédit image : Jonathan Moscrop/Getty Images)

Antony de Manchester United a été critiqué par certains pour son manque d’explosivité dont un ailier a besoin en 1 contre 1. Eh bien, s’il joue en tant que n ° 10, il pourrait être en mesure d’offrir le même genre de ruse et de créativité dans une couchette différente.

Antony en remplacement direct de Neymar pourrait être une bonne décision. Il a une grande conscience de ce qui se passe autour de lui et avec un autre ailier de plus de 80 millions de livres sterling créant des surcharges, le Brésil pourrait étouffer ses adversaires dans le dernier tiers.

6. Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli du Brésil pose lors de la séance de portraits officiels de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Ryan Pierse – FIFA/FIFA via Getty Images)

Peut-être le moins probable. Gabriel Martinelli ne pensait probablement pas qu’il participerait à ce tournoi, encore moins commencer, mais monter sur le terrain contre la Serbie prouve que Tite l’évalue.

Martinelli aime autant le ballon aux pieds que courir derrière et son intensité pourrait être exactement ce dont le Brésil a besoin pour tuer un match rapidement. Un peu bientôt pour lui faire confiance ? Peut-être – mais le Brésil espère que ce n’est qu’une solution temporaire avec Neymar de retour bientôt…