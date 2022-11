Coupe du monde 2022 : Qui pourrait affronter les Pays-Bas en huitièmes de finale ?

Les Pays-Bas sont bien en tête du groupe A avant le dernier tour de matches.

L’équipe de Louis van Gaal a bien démarré sa Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) campagne, battant le Sénégal 2-0 lors du premier match avant un match nul 1-1 contre l’Équateur.

Les Néerlandais atteindront les 16 derniers s’ils évitent la défaite contre le Qatar, pays hôte déjà éliminé, mardi – vous pouvez lire toutes les permutations du groupe A ici. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Van Gaal a déclaré avant le dernier match de groupe de son équipe que les Oranje “ont une chance” de remporter la Coupe du monde pour la première fois, et que “les joueurs en sont également devenus convaincus”.

Pour atteindre ce noble objectif, les Néerlandais devraient se frayer un chemin à travers quatre matchs à élimination directe – mais qui pourraient-ils affronter en premier?

Rencontres du groupe A

15h00 GMT : Équateur contre Sénégal

15h00 GMT : Pays-Bas contre Qatar

Les 16 derniers adversaires potentiels des Pays-Bas

Les vainqueurs du groupe A affronteront les deuxièmes du groupe B au premier tour à élimination directe, tandis que les deuxièmes du groupe A affronteront les vainqueurs du groupe B.

Cela signifie que les Pays-Bas pourraient encore affronter quatre équipes.

L’Iran

L’Iran est actuellement l’adversaire le plus probable, car les Pays-Bas sont en tête du groupe A et les Iraniens sont deuxièmes du groupe B avant leur match contre les États-Unis.

Angleterre

Les Three Lions pourraient encore glisser à la deuxième place du groupe B s’ils ne battent pas le Pays de Galles et que l’Iran bat les États-Unis, ce qui pourrait provoquer un affrontement avec les Néerlandais.

De même, si les hommes de Van Gaal se glissent derrière l’Équateur ou le Sénégal lors de la dernière journée, ils pourraient eux rencontrer une Angleterre vainqueur de groupe.

Etats-Unis

Les États-Unis peuvent faire passer l’Iran à la deuxième place en les battant, alors qu’ils grimperaient en tête du groupe B s’ils gagnaient et que l’Angleterre était battue par le Pays de Galles.

Pays de Galles

Le Pays de Galles a une montagne à gravir, mais la qualification est toujours possible. L’équipe de Rob Page doit battre l’Angleterre et espérer un nul entre les USA et l’Iran.

Si ces deux choses se produisent, un affrontement avec les Néerlandais pourrait bien attendre.