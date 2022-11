Coupe du monde 2022 : qui est Henry Martin ?

La Coupe du monde 2022 commence aujourd’hui pour le Mexique avec Henry Martin en tête.

C’est vrai: pas Raul Jimenez et certainement pas Javier Hernandez, un élément commun des Coupes du monde passées pour les Mexicains. Henry Martin est un inconnu en Europe et prend le maillot n ° 20 de l’équipe mexicaine.

C’est une sacrée comparaison de l’avoir aligné comme attaquant alors que le tueur à gages barcelonais Robert Lewandowski joue le rôle dans l’équipe adverse…

Henry Martin : Qui est cet attaquant à la Coupe du monde 2022 ?

Henry Martín d’Amérique célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match retour du quart de finale entre l’Amérique et Puebla dans le cadre de la Torneo Apertura 2022 Liga MX en octobre (Crédit image : Manuel Velasquez/Getty Images)

Henry Martin, 30 ans, est bien connu des supporters mexicains, ayant fait ses débuts en équipe nationale il y a sept ans. Après avoir percé à Venados et passé un séjour à Tijauna, il a rejoint le Club America en 2017, l’une des plus grandes et des meilleures équipes du pays.

Mais les débuts de Martin il y a toutes ces années étaient révélateurs d’une carrière à venir. Le joueur alors âgé de 23 ans n’a pas tout à fait montré de quoi il était capable et a été enlevé vers l’heure de jeu par Raul Jimenez.

Raul est devenu le golden boy de son pays natal – et celui des Wolverhampton Wanderers – bien qu’à la suite de sa terrible fracture du crâne subie lors du verrouillage contre Arsenal en 2020, l’attaquant des Wolves n’est plus le même depuis. Jimenez est fatigué depuis cette blessure et à l’approche de la Coupe du monde 2022, il s’est retrouvé sur le banc pour le premier match.

Raul Jimenez en action pour le Mexique (Crédit image : Getty)

Martin, au lieu de cela, est chargé de diriger la ligne. Pourtant, 55 buts en 165 matchs de championnat pour l’Amérique est un retour régulier : il en a marqué six en 27 pour l’équipe nationale et il a joué aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

Ce sera la première Coupe du monde de Martin.