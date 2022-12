Coupe du monde 2022 : Qui a le chemin le plus facile vers la finale ?

Maintenant que la phase de groupes est terminée, nous pouvons déterminer qui a le chemin le plus facile vers la finale de la Coupe du monde 2022.

Avec quelques sorties de choc au début de la compétition, le tournoi est maintenant ouvert et aucune équipe n’impressionne tellement qu’elle est la favorite. En fait, aucune équipe n’a remporté ses trois matchs – certaines équipes semblaient à peine convaincantes sur les trois.

Voici les favoris pour le trophée et leurs parcours probables jusqu’à la finale.

Les meilleures offres Sony XR50X90J, Sony A95K QD-OLED, LG C2 et Samsung QN85B

Qui a le parcours le plus facile vers la finale de la Coupe du monde 2022 ?

Pays-Bas

Jérémie Frimpong et Louis van Gaal (Crédit image : Getty)

Le match nul des huitièmes de finale des Pays-Bas est l’une des équipes de deuxième place les plus difficiles à tirer. Les États-Unis sont toujours invaincus et ont prouvé face à l’Angleterre qu’ils étaient difficiles à briser, ce qui a donné du fil à retordre aux hommes de Louis van Gaal compte tenu de leur relatif manque de pointe par rapport à certains de leurs rivaux.

S’ils gagnent celui-ci, les Néerlandais affronteront probablement l’Argentine, qui les a éliminés de la dernière Coupe du monde à laquelle ils ont participé aux tirs au but, en 2014. Si les dieux leur sourient, c’est probablement le Brésil après cela. Pas un mince exploit.

Une finale contre la France, l’Espagne ou l’Angleterre serait alors probable. Les Oranje sont-ils définitivement meilleurs que n’importe lequel de ces côtés ? Non. Il va falloir avoir beaucoup de chance…

FFT Verdict : Devrait atteindre les quarts de finale – mais même cela, c’est prendre les États-Unis pour acquis. Ils devront être bien meilleurs que ce qu’ils ont montré pour se qualifier à nouveau pour les demi-finales.

Argentine

Lionel Messi salue les supporters après la victoire de son équipe contre la Pologne (Crédit image : Andrej Isakovic/AFP via Getty Images)

L’Argentine progresse lentement dans ce tournoi et a de la chance pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ont évité de se heurter au genre d’équipe danoise qui a pris d’assaut l’Euro 2020 – deuxièmement, la France a en fait dominé ce groupe et s’est placée du côté opposé du tirage au sort.

L’Australie est peut-être le meilleur adversaire des huitièmes de finale que l’on puisse tirer, tandis que l’Albaceleste s’imaginera peut-être contre une équipe néerlandaise qui a semblé loin d’être impénétrable dans le groupe A face à une opposition plus faible. C’est là que les choses cessent de paraître si simples.

Le Brésil est probablement le prochain alors que Neymar rencontre Lionel Messi – puis la finale : il n’y a pas de distance entre la France pour toujours. Une demi-finale semble réalisable, au moins.

FFT verdict: Les demi-finales semblent réalistes. Mais comme nous l’avons vu jusqu’à présent, il y a une ligne mince entre avoir Messi et compter sur juste sur Messi…

Angleterre

Marcus Rashford est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué pour l’Angleterre contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde (Crédit image : Getty Images)

Est-ce qu’il rentre à la maison ? C’est peut-être le cas, mais la route est beaucoup plus difficile qu’elle ne l’a été pour les deux derniers tournois de Gareth Southgate.

Le Sénégal est un match nul favorable en huitièmes de finale en regardant certains des autres dans la compétition, tandis que le vainqueur affrontera – gulp – la France. Les médias anglais soulignent déjà l’importance de mettre Kyle Walker en forme pour une bataille avec Kylian Mbappe, tandis que les demi-finales pourraient voir les Three Lions jumelés avec l’Espagne, avant le Brésil en finale.

Si l’on se fie aux tournois récents, l’Espagne sera le test le plus difficile de tous, les problèmes de l’Angleterre étant liés à la façon dont ils jouent sans le ballon dans des matches plus difficiles. Les profondeurs de cette équipe et leurs mentalités de grand match seront poussées à leurs limites.

FFT verdict : Votre cœur peut dire que l’Angleterre grince un résultat contre une formidable équipe française – mais elle ne parie sûrement pas contre l’Espagne en demi-finale d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent…

France

Olivier Giroud célèbre le but contre l’Australie pour la France (Crédit image : Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images)

Peu s’attendaient à une répétition d’il y a quatre ans et pourtant les Français semblent bons pour défendre leur couronne. Un affrontement difficile en huitièmes de finale aurait pu les prendre au dépourvu après la défaite de leur équipe en rotation contre la Tunisie… et pourtant, la Pologne ne semble pas prête à fournir trop de test.

Cela laissera l’Angleterre au prochain tour – et vous aimeriez votre équipe expérimentée si vous êtes Didier Deschamps. L’Espagne en demi-finale est un choc de styles, mais avec Mbappe peut-être le principal facteur de différence de chaque côté.

La France contre le Brésil ou l’Argentine en finale. Cela semble remarquablement probable en ce moment.

FFT verdict : Un troisième titre pour le Français ? Eventuellement. Personne en route vers la finale ne joue le genre de football à haute énergie qui les a troublés ces dernières années. Peut-être que si un Brésil ou une Allemagne ou un Danemark en forme se mettaient en travers de leur chemin, ils se décolleraient…

Espagne

Pedri en action pour l’Espagne contre le Portugal dans la Ligue des Nations (Crédit image : Getty)

Ils ressemblaient à l’équipe à battre après la première journée… mais ont terminé deuxième de la phase de groupes derrière le Japon. Oops.

Une égalité au deuxième tour contre le Maroc n’est pas gagnée d’avance étant donné l’impressionnante défense de l’équipe nord-africaine, le Portugal ou la Suisse attendant le prochain tour. L’un ou l’autre de ces deux pourrait être une proposition délicate pour les Espagnols à en juger par l’histoire récente – et c’est ensuite la France ou l’Angleterre qui les attend en demi-finale.

À certains égards, l’Espagne sera reconnaissante de ne pas avoir à affronter le Brésil de l’autre côté du tableau. Mais s’ils avaient battu l’Argentine, ils seraient portés par la confiance : maintenant, ils sont facilement la plus grande équipe de la compétition jusqu’aux demi-finales – et ils pourraient ressentir le poids de cette pression.

FFT verdict : l’Espagne aime un jeu dans lequel elle a le contrôle total, elle n’appréciera donc pas le chaos de Cristiano Ronaldo et co. Une demi-finale semble faisable – et s’ils s’effondrent avant, cela pourrait être considéré comme une énorme déception, compte tenu de la qualité de leur apparence lors de leur premier match.

Brésil

Vinicius Junior lors du match amical international entre le Brésil et la Tunisie (Crédit image : Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Les favoris du tournoi ne sont pas invincibles, puisqu’une défaite contre le Cameroun lors de leur troisième match a été mise à nu. Ensuite, ils affronteront la Corée du Sud, puis le Japon ou la Croatie – ce n’est donc pas trop compliqué, n’est-ce pas ?

C’est l’un des itinéraires les plus faciles pour un grand côté, à moins de chocs plus désagréables. Une demi-finale les opposera à l’Argentine, contre qui ils ont récemment subi une grosse défaite, ou aux Pays-Bas, qui les ont éliminés en 2010 et battus à nouveau lors du barrage pour la troisième place en 2014.

Pourtant, ce n’est pas une mauvaise route vers la finale. Neymar pourrait également revenir en demi-finale.

FFT Verdict : Si le Brésil n’atteint pas les quatre derniers, ce sera le territoire de « l’enquête nationale ». Ils doivent aussi s’imaginer au-dessus de l’Espagne, de la France ou de l’Angleterre en finale.

le Portugal

Cristiano Ronaldo fait un geste contre le Ghana à la Coupe du monde (Crédit image : Getty)

Ils ont remporté leur groupe avec une relative facilité, ont donné du fil à retordre à certains des jeunes et leur groupe n’était pas exactement une surprise – pourtant le Portugal a tout à faire pour progresser davantage.

La Suisse au prochain tour sera un test sévère et peu de gens seraient surpris si la Suisse gagnait, étant donné à quel point le Portugal a été peu convaincant par endroits. L’Espagne les attendrait, suivie de l’Angleterre ou de la France – et tous les trois semblent plus astucieux tactiquement que les Portugais.

Vous avez toujours une chance quand vous avez Ronaldo, bien sûr – mais cela ressemble un peu à un étirement, même pour lui.

FFT verdict : le parcours du Portugal est beaucoup plus difficile que l’Euro 2016 et ils ont régressé en tant qu’unité. Il faudrait un miracle pour accéder à la finale, n’est-ce pas ?