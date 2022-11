Coupe du monde 2022 : Quels joueurs manqueront le tournoi pour cause de blessure ?

La Coupe du monde 2022 pourrait être la plus stressante à ce jour pour les joueurs qui transpirent après une blessure à temps pour le tournoi. Il y a déjà des ratés très médiatisés, avec de nombreuses stars exclues du Qatar, avec plusieurs joueurs de classe mondiale confrontés à des attentes anxieuses quant à leur forme physique.

Ce n’est pas nouveau. Les quelques semaines nerveuses avant un tournoi international font désormais partie intégrante du cliché du football, mais le football national s’étant terminé juste une semaine avant le début de la Coupe du monde, c’est une période plus mordante que la normale. Les équipes de la Coupe du monde ont vu leurs limites étendues à 26 afin de faire face aux blessures supplémentaires, les entraîneurs-chefs étant confrontés à la décision angoissante de prendre ou non des étoiles crocked qui pourraient figurer plus tard dans le tournoi.

C’est un moment étrange pour toutes les personnes impliquées. Malheureusement pour une liste qui ne cesse de s’allonger, l’attention se tourne vers 2026, le temps presse pour se préparer au Qatar. Voici la liste complète de tous ceux qui ont confirmé avoir raté la Coupe du monde ou qui doutent d’être à 100% en forme à temps pour le tournoi.

Liste des blessés de la Coupe du monde 2022

A confirmé avoir raté le tournoi

Diogo Jota en action pour le Portugal contre l’Espagne en septembre (Crédit image : Gualter Fatia/Getty Images)

Il y a un certain nombre de victimes de haut niveau qui devraient manquer le tournoi au Qatar : peut-être que la plus grande de toutes pourrait être Sadio Manéque l’on pensait exclu du tournoi après s’être blessé au tendon lors du match du Bayern Munich contre le Werder Brême, mais néanmoins sélectionné par le Sénégal.

Christophe Nkunku a été remplacé dans l’équipe de France, maintenant. Timo Werner est également sur le point de manquer, tout comme le buteur de la finale de la Coupe du monde de 2018 Paul Pogba, qui a subi une opération au genou à la suite de problèmes qui ont retardé son retour à la Juventus. Son partenaire de milieu de terrain N’Golo Kanté ne sera pas en forme à temps après avoir boité contre Tottenham en août. Diogo Jota a subi un coup de fin de tournoi contre Manchester City en Premier League, tandis que le Pays de Galles et la star de Bournemouth David Brooksqui visait la Coupe du monde lorsqu’il a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien de stade 2 l’année dernière, a subi des revers de blessure sur son chemin vers la guérison et manquera le cœur de façon déchirante.

Dans le camp anglais, les latéraux de Chelsea Reece James et Ben Chilwell ont tous deux été exclus du tournoi. Jacques avait précédemment indiqué (s’ouvre dans un nouvel onglet) il se battait pour se mettre en forme pour le tournoi – mais semble maintenant avoir perdu cette course.

Balayez pour faire défiler horizontalement A confirmé avoir raté la Coupe du monde 2022 en raison d’une blessure Joueur Nation club Blessure Rendement potentiel Giovani Lo Celso Argentine Villarreal La cuisse Inconnue Alexis Saelemaekers Belgique AC Milan Genou Inconnue Diego Carlos Brésil Aston Villa Veau Inconnue Maxime Crépeau Canada FC Los Angeles Tibia Inconnue Scott Kennedy Canada Jahn Ratisbonne Épaule Inconnue João Rojas Equateur Monterrey Genou Inconnue Ben Chilwell Angleterre Chelsea La cuisse Inconnue Émile Smith Rowe Angleterre Arsenal Aine 26/12/2022 James Justin Angleterre La ville de Leicester Genou Inconnue Kyle Walker-Peters Angleterre Southampton La cuisse 26/12/2022 Reece James Angleterre Chelsea Genou Inconnue Tino Livramento Angleterre Southampton Genou 01/01/2023 Mike Maignan France AC Milan Veau 01/01/2023 N’Golo Kanté France Chelsea La cuisse 18/02/2023 Paul Pogba France Juventus Genou Inconnue Christophe Nkunku France RB Leipzig Le pied Inconnue Wesley Fofana France Chelsea Genou Inconnue Timo Werner Allemagne RB Leipzig La cheville Inconnue Stéphan Ambrosius Ghana Karlsruher La cuisse Inconnue Yuta Nakayama Japon Ville de Huddersfield La cheville Inconnue Tarik Tissoudali Maroc Gand Genou Inconnue Georginio Wijnaldum Pays-Bas Rome Tibia 12/01/2023 Jakub Moder Pologne Brighton et Hove Albion Genou 25/02/2023 Diego Jota le Portugal Liverpool Veau Inconnue Ricardo Pereira le Portugal La ville de Leicester Veau 21/01/2023 Abdullah Al Ahrak Qatar Al-Duhail Genou Inconnue Bouna Sarr Sénégal Bayern Munich Genou Inconnue Keita Baldé Sénégal Spartak Moscou Violation antidopage 05/12/2022 Moussa Niakhate Sénégal Forêt de Nottingham La cuisse Inconnue Jésus Couronne Séville Mexique La cheville Inconnue Gerard pique Espagne Barcelone Retraite – Kepa Arrizabalaga Espagne Chelsea La cheville 26/12/2022 Chris Richard États-Unis Palais de cristal La cuisse Inconnue Luca de la Tour États-Unis Celta Vigo Aine Inconnue Miles Robinson États-Unis United d’Atlanta La cheville Inconnue Mauro Arambarri Uruguay Getafe La cheville Inconnue David Brooks Pays de Galles Bornemouth La cuisse 26/12/2022 Rhys Norrington Davies Pays de Galles Royaume-Uni de Sheffield La cuisse Inconnue Tom Laurent Pays de Galles Rangers Genou Inconnue

Des doutes pour le tournoi

Alphonso Davies entre sur le terrain avant le début du match de Bundesliga entre le Hertha Berlin et le Bayern Munich (Crédit image : RONNY HARTMANN/AFP via Getty Images)

Le Canada a pris une profonde inspiration collective lorsque Alphonse Davies est tombé blessé pour le Bayern Munich, bien que les Bavarois aient maintenant confirmé qu’il devrait être OK pour le Qatar. Les goûts de Angel Di Maria, Richarlison, Son Heung-min et Dusan Vlahovic ont tous eu des blessures, mais semblent prêts à participer à la Coupe du monde malgré les récents problèmes.

De nombreuses stars semblent prêtes à récupérer juste à temps pour la Coupe du monde, juste avant le tournoi ou pendant le tournoi lui-même. Pour l’Angleterre, Kalvin Phillips n’a pas encore commencé pour Manchester City depuis son déménagement cet été, bien que son calendrier de récupération s’aligne sur la Coupe du monde et qu’il ne soit pas encore hors de course. Son coéquipier Kyle Walker a subi une opération à l’aine après le Derby de Manchester début octobre et pourrait maintenant être en forme.

Joe Allenquant à lui, est se battre “24 heures sur 24” pour être en forme pour le Pays de Galles (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Balayez pour faire défiler horizontalement Un doute pour rater la Coupe du monde 2022 sur blessure Joueur Nation club Blessure Rendement potentiel Angel Di Maria Argentine Juventus La cuisse 20/11/2022 Christian Romero Argentine Tottenham Hotspur Veau Inconnue Juan Foyth Argentine Villarreal Inconnue 20/11/2022 Défilés de Léandro Argentine Juventus Inconnue 20/11/2022 Paulo Dybala Argentine Rome La cuisse Inconnue Ajdin Hrustic Australie Hellas Vérone La cheville 20/11/2022 Amadou Onana Belgique Everton La cheville 12/11/2022 martre de roon Belgique Atalante Hanche 20/11/2022 Romelu Lukaku Belgique InterMilan La cuisse Inconnue Thomas Meunier Belgique Borussia Dortmund Visage 20/11/2022 Antoine Brésil Manchester United Aine Inconnue Bremer Brésil Juventus La cuisse 20/11/2022 Richarlison Brésil Tottenham Hotspur Veau 09/11/2022 Alphonse Davies Canada Bayern Munich La cuisse 20/11/2022 Clélor Navas Costa Rica PSG Retour Inconnue Domagoj Vida Croatie AEK Athènes Inconnue Inconnue Andreas Christensen Danemark Barcelone La cheville 20/11/2022 Ayrton Preciado Equateur Lagune de Santos Tibia 12/11/2022 Robert Arbolda Equateur São Paulo La cheville 12/11/2022 Callum Wilson Angleterre Newcastle United Maladies 09/11/2022 Jadon Sancho Angleterre Manchester United Maladies 10/11/2022 Kalvin Phillips Angleterre Manchester City Épaule Inconnue Kyle Walker Angleterre Manchester City Aine Inconnue Patrick Bamford Angleterre Leeds United Inconnue 12/11/2022 Boubacar Kamara France Aston Villa Genou Inconnue Jules Koundé France Barcelone Inconnue 20/11/2022 Lucas Hernandez France Bayern Munich La cuisse 20/11/2022 Florian Wirtz Allemagne Bayer Leverkusen Genou Inconnue Leroy Sané Allemagne Bayern Munich Tendon 20/11/2022 Thomas Müller Allemagne Bayern Munich Hanche 20/11/2022 Daniel Kofi Kyereh Ghana Fribourg Inconnue Inconnue Emmanuel Gyassi Ghana Spezia Inconnue 20/11/2022 Kamaldeen Sulemana Ghana Rennes La cheville Inconnue Allahyar Sayyadmanech L’Iran Ville de Hull La cuisse Inconnue Sardar Azmoun L’Iran Bayer Leverkusen Veau 18/11/2022 Ao Tanaka Japon Fortuna Düsseldorf Inconnue Inconnue Takefusa Kubo Japon Real Sociedad Épaule Inconnue Takehiro Tomiyasu Japon Arsenal La cuisse Inconnue Raul Jiménez Mexique Les vagabonds de Wolverhampton Aine Inconnue Ez Abdé Maroc Osasuna La cuisse Inconnue Youssef En-Nesyri Maroc Séville La cuisse 20/11/2022 Matheus Nunes le Portugal Les vagabonds de Wolverhampton Épaule 12/11/2022 Pedro Neto le Portugal Les vagabonds de Wolverhampton La cheville Inconnue Saleh Al Shehri Arabie Saoudite Al-Hilal La cheville 20/11/2022 Idrissa Gueye Sénégal Everton La cuisse 12/11/2022 Pape Abou Cissé Sénégal Olympiacos Hanche Inconnue Sadio Mané Sénégal Bayern Munich Genou Inconnue Aleksandar Mitrovic Serbie Fulham La cheville 13/11/2022 Darko Lazovic Serbie Hellas Vérone La cuisse 20/11/2022 Dusan Vlahovic Serbie Juventus Aine Inconnue Erhan Masović Serbie Bochum La cuisse Inconnu Son Heung-min Corée du Sud Tottenham Hotspur Visage Inconnue Eric García Espagne Barcelone La cuisse 20/11/2022 Marcos Llorente Espagne Atletico Madrid Veau 20/11/2022 Mikel Oyarzabal Espagne Real Sociedad Genou Inconnue Yann Sommer Suisse Borussia Mönchengladbach La cheville Inconnue Omar Rekik Tunisie Sparte Rotterdam La cuisse Inconnue Matt Turner États-Unis Arsenal Aine 20/11/2022 Sergino Dest États-Unis AC Milan La cuisse 20/11/2022 Weston McKennie États-Unis Juventus La cuisse Inconnue Diego Godin Uruguay Vélez Sarsfield Genou 20/11/2022 Ronald Araujo Uruguay Barcelone La cuisse 20/11/2022 Joe Allen Pays de Galles Ville de Swansea La cuisse Inconnue