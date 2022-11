Coupe du monde 2022 : Quelles équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale ?

La phase de groupes de la Coupe du monde 2022 avance à grands pas et les équipes s’assurent déjà leur place au prochain tour.

Nous connaîtrons bientôt la composition complète des 16 derniers matchs, mais nous garderons cette liste à jour en attendant pour vous aider à suivre l’évolution de la dernière phase du tournoi…

16 dernières équipes de la Coupe du monde 2022 : France

La France, championne du monde en titre, est devenue la première équipe à réserver sa place dans les huitièmes de finale du Qatar 2022, après avoir battu l’Australie et le Danemark respectivement 4-1 et 2-1 lors de leurs deux premiers matchs du Groupe D. Et à moins d’une défaite choc contre la Tunisie et d’un coup de but spectaculaire lors du dernier tour de matches, les Bleus se qualifieront en tant que vainqueurs de groupe.

Équipes de la Coupe du monde 2022 qui ont besoin d’un point pour atteindre les huitièmes de finale : l’Équateur

La victoire 2-0 de l’Équateur sur le Qatar lors de l’ouverture du tournoi n’a pas été une surprise ; leur match nul 1-1 avec les Pays-Bas était plutôt moins attendu. Ainsi, un point contre le Sénégal lors de son dernier match du Groupe A permettra à La Tri de se qualifier pour la deuxième fois en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Angleterre

Bien qu’elle ait suivi son écrasement 6-2 de l’Iran avec un match nul sans but contre les États-Unis, l’Angleterre est déjà presque qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Three Lions de Gareth Southgate se qualifieront même s’ils perdent 3-0 contre le Pays de Galles mardi (s’ouvre dans un nouvel onglet) (bien qu’ils doivent gagner pour garantir la première place du groupe B).

Pologne

Seule équipe du tournoi à avoir disputé deux matchs et gardé des draps propres dans les deux, la Pologne se rapproche de sa première apparition en huitièmes de finale de Coupe du monde depuis 1986. Un match nul contre l’Argentine – qui doit gagner pour garantir sa propre progression – obtiendra Robert Lewandowski et Cie. là.