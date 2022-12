Coupe du monde 2022 : quelles équipes ont remporté des titres consécutifs ?

La victoire 2-1 de la France sur l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde samedi soir maintient les Bleus sur la bonne voie pour un deuxième titre consécutif dans le plus grand tournoi de football.

L’équipe de Didier Deschamps a survolé une équipe anglaise impressionnante et a pris sa place en demi-finale de la Coupe du monde, où elle affrontera le Maroc.

S’ils réussissent ce test contre le package surprise de ce tournoi, la France affrontera l’Argentine ou la Croatie en finale.

Les Bleus ont battu la Croatie lors de la pièce maîtresse de 2018 en Russie pour remporter leur deuxième Coupe du monde au classement général, après avoir remporté le tournoi à domicile en 1998.

Mais maintenant, ils ont une opportunité unique de remporter le tournoi consécutivement.

Cela n’a été fait – officiellement du moins – que par deux équipes : l’Italie et le Brésil.

L’Italie a remporté la deuxième Coupe du monde officielle en 1934, battant la Tchécoslovaquie 2-1 à Rome, et a conservé le trophée avec une victoire 4-2 sur la Hongrie lors de la finale de 1938 en France.

L’exploit a été ensuite – et le plus récemment – réalisé par le Brésil en 1958 et 1962. Inspiré par la magie d’un Pelé de 17 ans et l’éclat de Garrincha, la Selecao a battu la Suède 5-2 lors de la première de ces finales et ils ont de nouveau remporté le trophée avec une victoire 3-1 contre la Tchécoslovaquie au Chili quatre ans plus tard.

Ces deux équipes ont remporté le Trophée Jules Rimet, ce qui signifie que la France pourrait devenir la première à remporter l’actuel Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA (utilisé depuis 1974) deux fois de suite.

L’Uruguay a remporté les tournois olympiques de football en 1924 et 1928, qui ont ensuite été reconnus par la FIFA comme des titres mondiaux, c’est pourquoi les Celeste portent quatre étoiles sur leurs maillots et non deux.

Si ceux-ci sont comptés, l’Uruguay en a remporté trois de suite (1924, 1928 et 1930). Et sinon, l’Uruguay a remporté ses deux premières Coupes du monde officielles (en 1930 et 1950), après avoir choisi de ne pas participer aux éditions 1934 et 1938.

L’Allemagne de l’Ouest a atteint trois finales consécutives entre 1982 et 1990, mais n’a remporté que cette dernière. Et leur victoire 1-0 sur l’Argentine a empêché l’Albiceleste de conserver le trophée remporté à Mexico 1986.

Les Pays-Bas ont également perdu des finales consécutives (en 1974 et 1978 – contre le pays hôte à chaque fois).

Jusqu’à présent, seuls l’Argentine, le Brésil, l’Allemagne de l’Ouest et les Pays-Bas ont disputé des finales consécutives de la Coupe du monde officielle (depuis 1930), mais la France et la Croatie ne sont qu’à 90 minutes de rejoindre ce club d’élite.