Coupe du monde 2022 : Pourquoi y a-t-il moins de buts à ce tournoi ?

La Coupe du monde 2022 a enregistré trois fois plus de matchs nuls et vierges qu’en 2018. En fait, hier, nous avons passé trois heures sans voir un filet de but onduler du tout.

Même si quelqu’un peut prétendre que vous pouvez avoir un 0-0 fascinant – et vous le pouvez certainement – ​​nous voulons voir des buts lors du plus grand spectacle sur Terre. Les draps propres ont conduit quelques-uns à affirmer que ce ne sera pas un tournoi particulièrement amusant, même si ce n’est que le début.

Que ce passe-t-il? Voici quelques théories.

1. Les équipes jouent avec moins d’intensité

Bukayo Saka marque le deuxième but des Trois Lions lors du match du groupe B de la Coupe du monde 2022 entre l’Angleterre et l’Iran (Crédit image : Julian Finney/Getty Images)

Gareth Southgate était plus qu’heureux de faire sortir ses hommes vedettes contre l’Iran en seconde période, l’Angleterre prenant une avance de 4-1 et jouant à nouveau quatre jours plus tard. C’est un horaire chargé, nous le comprenons tous – et nous verrons donc des équipes jouer des rafales plutôt que d’essayer d’aller en enfer pour le cuir pendant 90 minutes entières.

Cela expliquerait pourquoi le Danemark et la Tunisie ont joué un match nul, les deux équipes ayant leur temps à dominer mais cherchant à gérer le match dans son ensemble et à ne pas trop se fatiguer. De même, c’est probablement la raison pour laquelle l’Iran a éliminé des joueurs clés alors qu’ils étaient battus par l’Angleterre – parce que même si nous avons vu des 0-0 ennuyeux, nous avons également vu des rencontres très unilatérales.

Que ce soit par accident ou à dessein, ce tournoi a commencé plus lentement – ​​et c’est probablement en partie dû au manque de fraîcheur.

2. Le VAR est plus stable maintenant – et il y a moins de pénalités

Robert Lewandowski se prépare à tirer depuis le point de penalty lors du match du groupe C de la Coupe du monde 2022 entre le Mexique et la Pologne (Crédit image : ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

2018 a été le tournoi avec arbitres assistants vidéo. À mi-chemin de la phase de groupes, Cristiano Ronaldo s’est vu infliger un penalty contre l’Iran, portant le total du tournoi à 19 – pour le contexte, le record d’un ensemble La compétition de la Coupe du monde s’élevait à 18 avant cela.

Nous avons vu des sanctions douces jusqu’à présent en 2022, mais il y a quatre ans, les règles étaient encore en évolution. Après des années d’expérience VAR, les arbitres ont peut-être une meilleure idée de ce qui constitue une pénalité. Ou peut-être qu’ils l’ont fait plus correctement la dernière fois… qui sait ?

3. Les équipes sont simplement plus conservatrices

Declan Rice court avec le ballon pour l’Angleterre contre l’Iran (Crédit image : Getty Images)

Southgate a été très ouvert sur le modèle de cette équipe d’Angleterre. Malgré les richesses que les Three Lions ont en attaque, c’est une équipe qui est prête à attendre ses chances, privilégiant la construction patiente et la solidité défensive à la fluidité fluide vers l’avant.

Et peut-être que nous ne sommes pas seuls. La France était organisée, ennuyeuse et finalement victorieuse en 2018, à la suite de l’Espagne et de l’Allemagne qui avaient une réputation plus intense les deux tournois précédents. Tout comme le niveau du club passe par des cycles de style de jeu, nous traversons peut-être une ère plus défensive sur la scène internationale.

Pour jeter un coup positif sur ce début prudent de tournois de nombreuses équipes, les défenses ont été au top.