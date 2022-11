Coupe du monde 2022 : Pourquoi Gavi porte-t-il le n°9 pour l’Espagne ?

La Coupe du monde 2022 est l’une des surprises : Gavi portant le maillot n°9 pour l’Espagne n’est peut-être pas celui auquel beaucoup ont pensé, cependant.

Lorsque vous pensez aux n ° 9 emblématiques, vous avez tendance à penser à Ronaldo, buteur de tous les temps de la Coupe du monde pour le Brésil et peut-être le n ° 9 le plus légendaire de tous les temps. Il y a aussi Harry Kane, bien sûr. Robert Lewandowski porte le maillot pour la Pologne et Erling Haaland le porterait pour la Norvège, s’ils participaient à ce tournoi.

Donc, voir un milieu de terrain comme Gavi le porter est étrange. Ce n’est pas comme s’il était même utilisé comme un faux neuf à l’avant par les Espagnols, qui ont déployé Cesc Fabregas à ce poste il y a 10 ans lorsqu’ils ont remporté l’Euro 2012. Cesc, d’ailleurs, a reçu le n ° 10 pour ce tournoi.

Pourquoi Gavi porte-t-il le n°9 pour l’Espagne à la Coupe du monde 2022 ?

Gavi d’Espagne pose lors de la séance de portraits officiels de la Coupe du monde 2022 à Doha, au Qatar (Crédit image : Alex Caparros – FIFA/FIFA via Getty Images)

Soit dit en passant, Gavi ne porte pas le n°9 pour son club.

Le diplômé de La Masia porte le maillot n ° 30 pour Barcelone depuis ses débuts avec les Blaugrana – et selon les rapports (s’ouvre dans un nouvel onglet), il devrait hériter du maillot emblématique n ° 6 de son entraîneur la saison prochaine. Gavi a signé une prolongation de contrat au Camp Nou en septembre, mais le numéro de maillot est vacant depuis que Riqui Puig a fait défection en MLS et l’a laissé libre.

La tradition selon laquelle Gavi prend le n ° 9 est venue depuis ses débuts – et cela comportait un autre choix de numéro intrigant alors que le coéquipier de Gavi, Sergi Roberto, a opté pour le n ° 10. Cela semblait un peu déplacé, étant donné que Roberto n’est pas exactement un milieu de terrain offensif et a passé une grande partie de sa carrière au Barça à l’arrière droit.

🔢👕 OFFICIEL | ¡¡Estos son nuestros dorsales para la #NationsLeague !!😜 Aquí tenéis el listado completo con los números que lucirán los futbolistas de la @SeFutbol durante la Fase Final del torneo.#VamosEspaña pic.twitter.com/ZzY4ZB9IiT4 octobre 2021 Voir plus

Peut-être est-ce parce que le n°9 ressemble au n°6 à l’envers ? Gavi n’a pas encore donné d’explications, ni son entraîneur Luis Enrique.