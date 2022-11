Coupe du monde 2022 : pourquoi ajoute-t-on autant de temps d’arrêt aux matchs ? | Nouvelles du monde

De nombreux fans de football n’auront pas vu un match avec autant de temps d’arrêt que lors de la victoire 6-2 de l’Angleterre sur l’Iran.

Près d’une demi-heure a été ajoutée par les officiels.

Le Pays de Galles et les Pays-Bas ont bénéficié de 10 minutes supplémentaires à la fin de leurs matches respectifs, tandis que l’Arabie saoudite – au grand dam de leur banc – a dû s’accrocher jusqu’à la 104e minute pour battre l’Argentine.

l’Angleterre victoire sur l’iran dans Qatar a duré plus de 117 minutes, ce qui en fait le plus long match de phase de groupes de toutes les Coupes du monde, selon Opta.

14 minutes et huit secondes stupéfiantes ont été ajoutées en première mi-temps, suivies de 13 minutes et huit secondes à la fin de la seconde mi-temps.

Des arrêts sont ajoutés pour la perte de temps des joueurs, le traitement des blessures, les longues célébrations de buts, les remplacements, les interventions VAR et les cartons jaunes ou rouges – ce qui fait que les matchs se poursuivent bien au-delà de ce qui était prévu auparavant.

Une nouvelle directive de la FIFA stipule que “le temps perdu contre nature” doit être ajouté à la fin de chaque mi-temps.

S’adressant à ESPN avant le tournoi, Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA et ancien officiel de la Coupe du monde, a déclaré : “Ce que nous avons déjà fait en Russie [2018] était de calculer plus précisément le temps à indemniser.

“Nous avons dit à tout le monde de ne pas être surpris s’ils voient le quatrième officiel lever le tableau électronique avec un gros chiffre dessus, six, sept ou huit minutes.

“Si vous voulez plus de temps actif, nous devons être prêts à voir ce genre de temps supplémentaire accordé.

“Pensez à un match avec trois buts marqués. Une célébration prend normalement une minute et demie, donc avec trois buts marqués, vous perdez cinq ou six minutes.”

Il a ajouté : “Ce que nous voulons faire, c’est calculer avec précision le temps additionnel à la fin de chaque mi-temps.

“Cela peut être le quatrième officiel à faire cela, nous avons réussi en Russie et nous nous attendons à la même chose au Qatar.

“Je ne parle pas d’intervention VAR, c’est quelque chose de différent et calculé par l’arbitre assistant vidéo de manière très précise.

“C’est le quatrième arbitre qui propose généralement le montant du temps additionnel et l’arbitre a tendance à [ultimately] décider.”

Les officiels ont toujours appliqué fermement les nouvelles directives de la FIFA lors des tournois de la Coupe du monde, telles que des sanctions rapides en cas de dissidence ou de tacles dangereux.

Le désir de voir davantage le ballon en jeu s’est développé à une époque où la perte de temps évidente est devenue plus courante.

Mais de grandes quantités de temps supplémentaires ne sont pas entièrement nouvelles – dans la Ligue anglaise de football cette saison, certains matchs se sont terminés avec environ 10 minutes ajoutées à la seconde mi-temps.

Les officiels ont souligné le grand nombre de remplacements en deuxième période, mais les buts marqués dans les arrêts de jeu avec toutes les célébrations qui suivent peuvent également prolonger encore plus le temps additionnel.