Coupe du monde 2022 : Points de discussion de la campagne du Canada

Les amateurs de sports internationaux ne pensent peut-être pas initialement au soccer lorsqu’ils envisagent des sports canadiens de niveau élite. Cependant, ce récit a changé à la minute où les hommes de John Herdman sont entrés sur le terrain contre la Belgique lors de son ouverture du tournoi.

Ce fut une occasion monumentale sur la plus grande scène de soccer au Qatar, et même si la campagne de Coupe du monde du Canada s’est terminée lamentablement, il y a encore de l’espoir pour la Coupe du monde de 2026.

Voici trois points de discussion de la course du Canada à la Coupe du monde 2022 et ce qu’il doit faire pour s’assurer qu’il peut avoir une meilleure campagne dans quatre ans.

ETAIT-CE UN ECHEC ?

Trois matchs, trois défaites, deux buts marqués et sept encaissés, soit zéro point.

Ce sont les chiffres de la dernière campagne du Canada en Coupe du monde, ce qui signifie qu’il détient maintenant le pire record de l’histoire du tournoi avec six défaites en six matchs. El Salvador est l’autre pays qui détient le même record.

Mais cette campagne au Qatar a-t-elle été un échec ? Non.

À l’approche de l’édition 2022, le Canada a réussi l’impensable en qualifications, et son succès n’a pas été un hasard. Un plan de match déterminé a conduit à des performances de routine avec seulement deux défaites sur 14 matchs. La Coupe du monde, cependant, est naturellement un pas en avant par rapport aux qualifications de la CONCACAF.

En ne considérant que les résultats sur papier, ce que le Canada a effectivement réalisé pour se qualifier pour le tournoi a depuis été éclipsé. L’équipe de Herdman n’a pas nécessairement joué aussi mal qu’il n’y paraît, et si vous n’avez pas regardé les trois matchs, vous penseriez le contraire, compte tenu des scores finaux.

Quelques jours avant le coup d’envoi du tournoi, l’entraîneur-chef de 47 ans de Consett, en Angleterre, a admis que l’un des principaux objectifs était de mettre le ballon au fond du filet lors d’une Coupe du monde masculine pour la première fois.

“Nous savions que c’était une grande opportunité d’unir un pays d’un océan à l’autre, et la mission est de marquer ce premier but, c’est tout”, a déclaré Herdman à TSN le 16 novembre. “Pour avoir cette célébration et savoir que 15 millions de personnes, toutefois [many] millions, regardent ce match d’un océan à l’autre, ils sautent dans leurs salons, les gens dans le stade [are] célébrer.”

Et lorsque le centre parfait de Tajon Buchanan a rencontré la tête bondissante d’Alphonso Davies pour ouvrir le score contre la Croatie, les fans de football du pays se sont levés pour célébrer – l’histoire était écrite. C’est aussi le premier but de la Coupe du monde de cette campagne, après seulement 68 secondes.

Pour rendre les choses encore meilleures, le Canada a enregistré 22 tirs contre la Belgique, deuxième au classement, qui a admis avoir eu du mal à briser le Canada, pour ensuite perdre 1-0. Ils ont ensuite mené la Croatie, 12e, pendant 30 minutes après le but historique de Davies et ont mis la pression sur le Maroc lors de son dernier match.

Ce sont des performances résilientes du pays classé 41e, qui n’avait rien à perdre mais tout à gagner. Le Canada était la nation la moins bien classée de la CONCACAF lors du tirage au sort de la Coupe du monde et s’est ensuite placé dans le pot 4 avant le tirage au sort, ce qui signifie qu’il aurait naturellement une course difficile pour tenter d’atteindre les KO.

Alphonso Davies du Canada célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match du groupe F de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, entre la Croatie et le Canada, au stade international de Khalifa, le 27 novembre 2022 à Doha, au Qatar. (Photo de Claudio Villa/Getty Images)

Ainsi, alors que les Canadiens ont terminé avec le pire record du tournoi avec zéro point aux côtés des hôtes du Qatar, il ne fallait pas s’attendre à grand-chose d’une équipe qui n’en était qu’à sa deuxième participation à la Coupe du monde.

Indépendamment de la finition lamentable, l’histoire a été écrite et le monde a finalement remarqué le talent émergent du Canada. Ce n’est rien à oublier.

DOMAINES D’AMÉLIORATION TACTIQUES

Il reste encore quatre ans avant que le Canada puisse revenir à la Coupe du monde et, pour l’avenir, il y a beaucoup de domaines à améliorer.

Aux côtés des États-Unis et du Mexique, le Canada accueillera la campagne 2026, et pratiquement tous les domaines du terrain doivent passer au niveau supérieur. Mais surtout, au milieu de terrain et en attaque.

Marquer un seul but et forcer un deuxième avec un but contre son camp n’est pas assez fort pour les équipes qui jouent à la Coupe du monde. Notamment, avoir deux défenseurs sur la feuille de match n’est pas nécessairement une statistique bienvenue non plus, avec des attaquants de droite qui échouent au Qatar.

Jonathan David et Cyle Larin ont eu des performances prometteuses lors des qualifications et ont mené le classement des buteurs, avec 11 buts au troisième et dernier tour, mais les deux ont été inférieurs à la normale lorsque le Canada en avait le plus besoin. Ils n’ont combiné que deux tirs cadrés en trois matchs de Coupe du monde.

L’attaque du Canada a montré qu’il pouvait garder les équipes en alerte avec du rythme et de la créativité, mais manquait d’une touche finale qui doit être présente au sommet du match. Le but du jeu est de marquer, donc trouver un buteur fiable et mortel devant le filet, ou un regain de confiance, est un must.

Pendant ce temps, au milieu de terrain, le problème flagrant est le manque d’options. Stephen Eustaquio agit comme le principal rouage de la machine pour le Canada, mais une fois qu’il s’est blessé en première mi-temps contre la Croatie, les options de sauvegarde étaient minces.

Le capitaine Atiba Hutchinson, tout en ayant beaucoup d’expérience, a eu du mal à rivaliser avec les meilleurs au monde à 39 ans. D’un autre côté, Ismael Kone, 20 ans, a peu d’expérience sur la scène mondiale et n’est pas encore devenu un incontournable. au milieu de terrain avec seulement neuf sélections à son actif.

Le Canadien Atiba Hutchinson montre son abattement après la défaite 1-2 lors du match du Groupe F de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, entre le Canada et le Maroc au stade Al Thumama, le 1er décembre 2022 à Doha, au Qatar. (Photo de Richard Heathcote/Getty Images)

Tous les autres milieux de terrain sélectionnés dans l’équipe de Herdman n’ont fait qu’une petite apparition au Qatar, presque en tant que remplacements de dernier recours. Il était toutefois discutable de voir Samuel Piette assis sur le banc tout le tournoi. Le capitaine du CF Montréal était fortement sollicité par son club, faisant 28 apparitions en route vers les quarts de finale des séries éliminatoires de la MLS. Sa présence a été la clé du succès de Montréal et Piette aurait pu faire la même chose pour le Canada.

Le Canada a perdu la bataille du milieu de terrain contre la Croatie et le Maroc, ce qui a entraîné des pertes déterminantes pour le tournoi, et a besoin de quelqu’un qui peut dicter le déroulement du jeu aux côtés ou en remplacement d’Eustaquio. Sinon, l’équipe a été obligée de jouer sur les ailes et espère que le rythme mortel pourra les faire monter sur le terrain. Au Qatar, cette approche est parfois nécessaire car elle a laissé la défense exposée.

L’aspect prometteur est que la majorité de l’équipe sera au sommet de sa carrière d’ici la prochaine Coupe du monde, avec Davies, David, Buchanan, Kone, Eustaquio et d’autres âgés de 24 à 29 ans d’ici 2026.

Quatre autres années d’expérience seront cruciales dans le développement de tous les postes. Certains joueurs, tels que Buchanan et Alistair Johnston, ont été liés à des déménagements dans de grands clubs européens à la suite de leurs performances au Qatar, ce qui aura un impact direct sur l’amélioration de l’équipe nationale. L’exposition à de meilleurs joueurs, des ligues plus compétitives et des minutes de routine influencent naturellement le développement d’un joueur.

CALME

Le plus gros point à retenir de ce cycle de Coupe du monde est la crise de croissance que le Canada a subie : comment un manque de sang-froid étonnant peut revenir vous mordre.

Ne confondez pas le point, cependant. Cette course de qualification de la CONCACAF pour atteindre la plus grande scène du football au Qatar a été une réalisation monumentale, qui a permis à un pays entier de soutenir 26 joueurs et un entraîneur-chef d’un océan à l’autre.

La matinée du match d’ouverture du Canada contre la Belgique était remplie d’espoir, d’anticipation, d’excitation et d’un sentiment d’appartenance. Il était temps de montrer au monde que la feuille d’érable pouvait concourir sur la plus grande scène de soccer au monde et les partisans canadiens étaient prêts.

Après ces 90 premières minutes, le monde l’a également remarqué, alors que l’équipe classée 41e au monde a mis la “Golden Generation” belge à l’épreuve.

L’entraîneur anglais du Canada John Herdman s’adresse à ses joueurs après le match de football du groupe F de la Coupe du monde Qatar 2022 entre la Belgique et le Canada au stade Ahmad Bin Ali à Al-Rayyan, à l’ouest de Doha, le 23 novembre 2022. (Photo de Patrick T. FALLON / AFP) (Photo de PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

C’était jusqu’à ce que tout s’effondre.

Après le rassemblement de l’équipe de Herdman après le coup de sifflet final, l’émotion s’est poursuivie dans sa conférence de presse d’après-match, où il a révélé qu’il avait dit à l’équipe qu’ils allaient à “F Croatie” lors de son deuxième match.

Sa réaction a été fortement critiquée et le Canada semble s’être effondré après cela.

La Croatie a pris les commentaires comme carburant pour son feu, ce qu’Andrej Kramaric a admis après la victoire 4-1 des Européens en précisant qu’ils “ont démontré qui F’ed qui” sur le terrain.

La remarquable performance de la Croatie a anéanti les rêves du Canada d’atteindre les huitièmes de finale et a plutôt confirmé son élimination.

Le troisième et dernier match contre le Maroc a ensuite vu un Canada découragé commettre des erreurs bâclées ainsi qu’un manque de dynamisme, les joueurs semblant perplexes quant à la façon de jouer au jeu, et certains ont même arrêté de courir.

Il semblait que certains étaient mentalement de retour sur le sol canadien au lieu de disputer son troisième match de phase de groupes à la Coupe du monde. En termes simples, ils ont abandonné et ont perdu la tête, annulant presque tout ce pour quoi ils avaient travaillé au cours d’une campagne de qualification impressionnante.

Malheureusement, la façon dont le tournoi du Canada s’est terminé n’a pas montré fidèlement à quel point il peut être sérieux. Un départ brillant et explosif s’est rapidement évanoui dans l’abîme et a suscité de vives critiques. Ce n’est pas ainsi qu’il faut se souvenir de leur parcours en Coupe du monde 2022.

La Coupe du monde a l’atmosphère la plus élevée et la plus sous pression du football, où vous devez constamment être au sommet de votre art. C’est la cour des grands.

Être en tête de la CONCACAF n’est pas comparable à la compétition contre les meilleurs à la Coupe du monde, et pour aller de l’avant, la maturation est un must pour toutes les personnes impliquées.

On ne peut qu’espérer que le Canada s’en rendra compte d’ici 2026.