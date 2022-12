Coupe du monde 2022 : mises à jour en direct France vs Maroc

La dernière place de la finale de la Coupe du monde 2022 est à gagner mercredi alors que la France, championne en titre, affrontera le Maroc mercredi.

Les Européens ont remporté le tournoi en 2018 et cherchent à poursuivre leur quête pour devenir la dernière équipe à remporter des titres consécutifs en 60 ans, tandis que les adversaires espèrent écrire plus d’histoire et devenir la première nation africaine à atteindre la finale.

Sera-ce Kylian Mbappe et Antoine Griezmann se rapprochant un peu plus de la gloire ou Achraf Hakimi et Hakim Ziyech ? Il est temps de le découvrir.

Le vainqueur de ce match affrontera l’Argentine en finale dimanche tandis que le perdant affrontera la Croatie lors du match pour la troisième place samedi.

Le match de mercredi est disponible sur CTV et TSN.

Revenez ici pendant que CTVNews.ca suit le match en direct.

48′

Peut-être que Mbappe a lu ce rapport pendant la pause, car l’as du PSG a pris vie dans les premiers instants de la seconde période. Son rythme électrique a déjà surpris le Maroc en train de dormir non pas une, mais deux fois. Il a l’air affamé,

46′

Et nous repartons. Fait intéressant, la France n’a jamais perdu un match de Coupe du monde en menant à la mi-temps. Le Maroc peut-il casser la gueule ?

MI-TEMPS

La première mi-temps est maintenant terminée et la France conserve une mince avance de 1-0, mais cet affrontement est sûrement à gagner alors que le Maroc accélère les choses.

La nation africaine a plus de possession de balle (56%) mais seulement cinq tirs à neuf des Européens. Deux tirs cadrés chacun.

45+3′

Deux corners de plus vont dans le sens du Maroc et le gardien Hugo Lloris est tenu en haleine par les efforts qui causent des problèmes à la France. Ziyech, encore une fois, l’architecte des deux coins car il semble prendre vie à la fin de la première mi-temps.

44′

Encore un coup du poteau ! Hakimi fait le travail sur le flanc droit et offre un corner au Maroc. Jawad El Yamiq (un défenseur central) tire ensuite un coup de pied de vélo acrobatique uniquement pour que le ballon touche le poteau. Soulagement pour la France.

39′

Nous sommes à quelques instants de la mi-temps ici et c’est vraiment le jeu de n’importe qui dans cette demi-finale. Les défis et les chances volent et un deuxième but (dans les deux sens) ferait beaucoup bouger les choses.

35′

La France s’en rapproche à deux reprises cette fois. Aurélien Tchouameni fait une course au milieu de terrain pour mettre Mbappe en avant mais la star du PSG a du mal à se connecter correctement avec le ballon. Il tombe pour Giroud et l’attaquant manque à nouveau de doubler la mise.

30′

Les choses restent un match à un but et les Lions de l’Atlas sont certainement toujours dans le coup. Une contre-attaque rapide (la spécialité du Maroc au Qatar) surprend la France endormie mais finalement Noussair Mazraoui est hors-jeu et rien ne sort du jeu.

27′ CARTON JAUNE

Sofiane Boufal voit jaune après un défi tardif sur le Français Theo Hernandez qui semble souffrir.

C’est une autre note inquiétante pour la défense marocaine car un deuxième carton jaune pour Boufal verrait l’équipe descendre à 10 hommes.

25′

Kylian Mbappe a été assez calme dans ces premiers instants mais se rapproche d’une échappée avant que le Maroc ne le ferme. La France voudra qu’il rentre rapidement dans le match.

21′ REMPLACEMENT

Coup dur pour le Maroc puisque le capitaine Romain Saiss est incapable de continuer. Saiss s’est blessé lors du quart de finale contre le Portugal et a misé sur sa condition physique ce soir.

17′

Proche de la France ! Olivier Giroud se retrouve dans des hectares d’espace alors qu’il court derrière la défense marocaine mais l’attaquant milanais voit sa tentative tomber sur le poteau. C’est inquiétant pour le Maroc.

15′

Hakim Ziyech a une chance d’envoyer le ballon dans la surface pour le Maroc mais le coup franc ne rencontre la tête d’aucun coéquipier. L’ailier de Chelsea voit alors une autre occasion gâchée avec une faible tentative de tir à l’intérieur de la surface.

13′

De simples erreurs du Maroc donnent à la France un avantage ici. Avec Griezmann et Ousmane Dembele désireux de faire avancer les chiffres.

dix’

Le Maroc est en baisse tôt mais semble très désireux de remettre les choses à niveau rapidement. Le gardien français Hugo Lloris est appelé à l’action alors que les Lions de l’Atlas sont à deux doigts de trouver un égaliseur grâce à Azzedine Ounahi.

5′ : GOAL FRANCE MÈNE 1-0

L’impasse est tombée tôt dans cette deuxième demi-finale. Le Maroc n’a pas concédé toute la campagne à part un but contre le Canada, mais la France a maintenant annulé cela.

Antoine Griezmann trouve de l’espace en bas à droite, le Maroc ne parvient pas à dégager correctement le ballon hors de la surface et Theo Hernandez le poignarde pour 1-0.

3′

Les équipes tentent de s’installer sur le terrain dès les premières minutes et la France semble soucieuse de garder le ballon, sans surprise. Le bruit à l’intérieur du stade est assourdissant.

DÉMARRER

Et c’est parti pour le Qatar ! Le Maroc a été contraint d’apporter un changement tardif à sa formation de départ puisque Nayef Aguerd est remplacé par Achraf Dari.

HYMNES NATIONAUX

Les équipes ont quitté le tunnel au son des acclamations bruyantes au stade Al Bayt. Les coéquipiers du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe (France) et Achraf Hakimi (Maroc) ont été aperçus en train d’échanger des sourires et une étreinte d’avant-match avant de sortir.

Les hymnes nationaux ont fait se lever les fans avec des voix en faveur de la nation africaine un peu plus fortes. Les supporters marocains ont été la clé du succès de l’équipe au Qatar.

CALENDRIER

Les équipes sont en place et il y a quelques changements pour les deux équipes, le Maroc étant le plus heureux des deux avec le retour des défenseurs clés Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui.

La France, quant à elle, est contrainte de jouer sans ses titulaires habituels Adrien Rabiot (milieu de terrain) et Dayot Upamecano (défenseur) pour cause de maladie.



FRANCE DEPART XI :

Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez, Aurélien Tchouameni, Youssouf Fofana, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann Kylian Mbappe, Olivier Giroud



LE XI DEPART DU MAROC :

Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saiss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri.



METTRE À JOUR: Nayef Aguerd a été remplacé par Achraf Dari juste avant le coup d’envoi.

L’action de mardi a vu une spéciale de Lionel Messi envoyer l’Argentine en finale face à la morne Croatie.

Nous en sommes aux choses sérieuses dans la Coupe du monde 2022.