Coupe du monde 2022 : mises à jour en direct entre le Canada et le Maroc

Le Canada s’est qualifié pour sa première Coupe du monde masculine en 36 ans, a montré au monde qu’il peut concourir sur la plus grande scène et a marqué son tout premier but en Coupe du monde dans la compétition – qui mérite d’être célébré.

Maintenant, l’équipe de John Herdman a été éliminée du tournoi, après avoir perdu 1-0 contre la Belgique et 4-1 contre la Croatie, mais a une dernière chance d’impressionner contre le Maroc jeudi.

Avant le coup d’envoi, voici qui sera sur le terrain pour les deux équipes.



Canada XI : Milan Borjan, Alistair Johnston, Sam Adekugbe, Kamal Miller, Steven Vitoria, Junior Hoillet, Tajon Buchanan, Mark-Anthony Kaye, Cyle Larin, Alphonso Davies, Jonathan Osorio



Maroc XI : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Azz-Eddine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal

Un dernier tour de 90 minutes approche. Le Canada peut-il terminer sa campagne sur une bonne note et potentiellement récolter son tout premier point à la Coupe du monde? Il est temps de le découvrir.

Le Canada contre le Maroc débutera officiellement à 10 h HNE/7 h HNP. CTVNews.ca suivra avec des mises à jour en direct du jeu.



Regardez le match en direct sur CTV et TSN.