Coupe du monde 2022 : mises à jour en direct entre le Canada et le Maroc

Le Canada s’est qualifié pour sa première Coupe du monde masculine en 36 ans, a montré au monde qu’il peut concourir sur la plus grande scène et a marqué son tout premier but en Coupe du monde dans la compétition – qui mérite d’être célébré.

Maintenant, l’équipe de John Herdman a été éliminée du tournoi, après avoir perdu 1-0 contre la Belgique et 4-1 contre la Croatie, mais a une dernière chance d’impressionner contre le Maroc jeudi.

Suivez le blog en direct de CTVNews.ca ci-dessous pour toutes les dernières nouvelles :

20′

Le Canada a commencé à prendre pied dans ce match, semblant plus assuré au milieu du terrain et forçant le Maroc plus loin.

15′

Après un autre corner du Maroc, le Canada s’échappe brillamment et Cyle Larin réussit extrêmement bien à se créer de l’espace sur le côté droit avant de centrer dans la surface pour Tajon Buchanan. Malheureusement, Buchanan peut à peine en finir et c’est un coup de pied de but.

dix’

Le Maroc enchaîne un coup franc par un corner, puis un autre coup franc. Beaucoup de pression dans la moitié de terrain du Canada alors que le Maroc profite de l’élan du premier but.

sept’

Junior Hoilett reçoit un carton jaune pour un tacle glissé tardif à environ 35 verges après que Mark-Anthony Kaye ait cédé la possession dans la moitié de terrain du Canada.

4′



OBJECTIF: Le Maroc est sur le tableau via la star de Chelsea Hakim Ziyech après un hurlement absolu du gardien canadien Milan Borjan sur un dégagement. Il a couru hors de la surface pour atteindre une passe et l’a frappé directement à Ziyech avec le but vide. Ziyech s’occupe du reste.

DÉMARRER

Le Maroc lance la première mi-temps et nous sommes en route. Les Lions de l’Atlas sont alignés dans une formation 4-3-3 tandis que le Canada est dans une configuration 3-4-3.

Après avoir porté du blanc lors du premier match et du noir lors du second, le Canada est en rouge. Le Maroc est en blanc.

HYMNES NATIONAUX

L’O Canada est d’abord chanté par les joueurs et les partisans au stade Al-Thumama et l’hymne national marocain suit.

Les fans marocains sont largement plus nombreux que les Canadiens, créant une atmosphère intense à surmonter.

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE

John Herdman a apporté quatre changements au onze du Canada qui a débuté contre la Croatie.

Sam Adekugbe, Junior Hoilett, Mark-Anthony Kaye et Jonathan Osorio viennent remplacer Richie Laryea, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio et Jonathan David.



Canada XI : Milan Borjan, Alistair Johnston, Sam Adekugbe, Kamal Miller, Steven Vitoria, Junior Hoilett, Tajon Buchanan, Mark-Anthony Kaye, Cyle Larin, Alphonso Davies, Jonathan Osorio.



Maroc XI : Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Azz-Eddine Ounahi, Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.